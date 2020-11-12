Моментальная разморозка: финны придумали умную систему очистки фар

Компанию озаботило то, что на большин­стве современных автомо­билей используются свето­диодные элементы. В отличие от любого другого типа освещения, они выделяют минимум тепла и быстро затяги­ваются наледью при минусовой темпера­туре.

Canatu придумала прозрачную плёнку, которая может защищать и фары, и датчики (например, адаптивного круиз-контроля). В случае обледе­нения плёнка быстро нагрева­ется, растап­ливая снег и лёд. Плюс такой плёнки: она может покрывать любую форму и не изменяет световой пучок.