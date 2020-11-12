Моментальная разморозка: финны придумали умную систему очистки фар
Борис Закиров
Компания Canatu из Финляндии, занимающаяся разработкой передовых решений для автомобильных интерьеров, представила систему обогрева светодиодной оптики. Она призвана очищать фары от наледи, повышая безопасность вождения в темноте. Ролик, демонстрирующий работу системы, компания разместила в своём YouTube.
Компанию озаботило то, что на большинстве современных автомобилей используются светодиодные элементы. В отличие от любого другого типа освещения, они выделяют минимум тепла и быстро затягиваются наледью при минусовой температуре.
Canatu придумала прозрачную плёнку, которая может защищать и фары, и датчики (например, адаптивного круиз-контроля). В случае обледенения плёнка быстро нагревается, растапливая снег и лёд. Плюс такой плёнки: она может покрывать любую форму и не изменяет световой пучок.
Кроме этого, Canatu представила растягивающиеся и меняющие форму сенсорные плёнки, которыми можно защитить любую поверхность: пластик, стекло, кожу или текстиль. С их помощью легко превратить совершенно любую поверхность в «умную». Подобные панели также реально сделать подсвечиваемыми.