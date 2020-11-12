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Моментальная разморозка: финны придумали умную систему очистки фар

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Борис Закиров

Компания Canatu из Финляндии, занима­ющаяся разра­боткой передовых решений для автомо­бильных интерьеров, пред­ставила систему обогрева свето­диодной оптики. Она призвана очищать фары от наледи, повышая безопас­ность вождения в темноте. Ролик, демонстри­рующий работу системы, компания разместила в своём YouTube.

  • Компанию озаботило то, что на большин­стве современных автомо­билей используются свето­диодные элементы. В отличие от любого другого типа освещения, они выделяют минимум тепла и быстро затяги­ваются наледью при минусовой темпера­туре.

  • Canatu придумала прозрачную плёнку, которая может защищать и фары, и датчики (например, адаптивного круиз-контроля). В случае обледе­нения плёнка быстро нагрева­ется, растап­ливая снег и лёд. Плюс такой плёнки: она может покрывать любую форму и не изменяет световой пучок.

  • Кроме этого, Canatu пред­ставила растяги­вающи­еся и меняющие форму сенсорные плёнки, кото­ры­ми можно защитить любую поверх­ность: пластик, стекло, кожу или текстиль. С их помощью легко превратить совер­шенно любую поверх­ность в «умную». Подобные панели также реально сделать подсвечи­ваемыми.

Хотели бы себе умные фары с подогревом?

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