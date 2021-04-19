Мстительный американец порезал соседу шины, но оставил на месте преступления часть пальца

Трагикомический случай произошел в Аризоне, США. Там один житель решил из мести порезать шины на автомобиле соседа. Однако «что-то пошло не так»: он отрезал себе часть пальца и «обронил» его на месте преступления, пишет Jalopnik.

Как рассказала местному телеканалу владелица машины Франческа Викофф, она не знала, плакать ей или смеяться. Ей сложно понять, как можно серьёзно ранить себя и не заметить, что лишился части пальца. И уж точно непонятно, почему злоумышленник не забрал «запчасть» с собой. Сама она медицинский работник и добровольный пожарный, так что вид отрезанного пальца её не поразил.

Под подозрение попал сосед семейства Викофф. Несколько дней назад он увязался за ними в гости к другим соседям, вёл там себя вызывающе и был попрошен вон. Порезанное колесо стало его местью. Примерно в 22:30 вечера владелица машины услышала крик с улицы и шум резко отъезжающего автомобиля. Кроме того, выйдя, она обнаружила следы крови.

Полиции пока не удалось задержать подозреваемого. Он пустился в бега. Фаланга пальца стала вещдоком и находится у правоохранителей. Они ждут, пока незадачливый мститель обратится в больницу или сдастся.