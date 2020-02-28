Сумма штрафов за нарушения ПДД в России впервые превысила 100 миллиардов рублей за год

Госавтоинспекция опубликовала данные, согласно которым за 2019 год сумма наложен­ных на россий­ских водителей штрафов выросла на 8,6 процента по сравнению с 2018-м и впервые превысила отметку в 100 милли­ардов рублей.

Дорожные камеры выписали штрафов на 82,7 милли­арда рублей, а остальные 23,8 милли­арда пришлись на постанов­ления, вынесен­ные инспекторами ГИБДД. При этом водители выплатили лишь 68 милли­ардов рублей.

Количество нарушающих водителей на дорогах России выросло на 13 процентов и составило 117,2 миллиона человек. В 2019 году они получили 142,1 миллиона админи­стра­тивных штрафов, что на 11 процентов больше, чем в 2018-м.

Самым частым нарушением оказалось превыше­ние скорости — 101,8 миллиона штрафов. Далее идёт нарушение требо­ваний знаков или разметки (12 милли­онов постанов­лений), проезд на красный свет (5,1 миллиона), а также несоблюде­ние правил обгона, разъезда и парковки (3,3 миллиона). За отказ от использо­вания ремней безопас­ности и мотошлемов, а также за отсут­ствие ОСАГО водители получили по 2,8 миллиона штрафов. За нетрезвое вождение возбуж­дено 308,1 тысячи дел.