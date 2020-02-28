Сумма штрафов за нарушения ПДД в России впервые превысила 100 миллиардов рублей за год
Николай Андреев
Госавтоинспекция опубликовала данные, согласно которым за 2019 год сумма наложенных на российских водителей штрафов выросла на 8,6 процента по сравнению с
2018-ми впервые превысила отметку в 100 миллиардов рублей.
Дорожные камеры выписали штрафов на 82,7 миллиарда рублей, а остальные 23,8 миллиарда пришлись на постановления, вынесенные инспекторами ГИБДД. При этом водители выплатили лишь 68 миллиардов рублей.
Количество нарушающих водителей на дорогах России выросло на 13 процентов и составило 117,2 миллиона человек. В 2019 году они получили 142,1 миллиона административных штрафов, что на 11 процентов больше, чем в
2018-м.
Самым частым нарушением оказалось превышение скорости — 101,8 миллиона штрафов. Далее идёт нарушение требований знаков или разметки (12 миллионов постановлений), проезд на красный свет (5,1 миллиона), а также несоблюдение правил обгона, разъезда и парковки (3,3 миллиона). За отказ от использования ремней безопасности и мотошлемов, а также за отсутствие ОСАГО водители получили по 2,8 миллиона штрафов. За нетрезвое вождение возбуждено 308,1 тысячи дел.
Наибольшее количество штрафных квитанций в 2019 году выписали в Москве, Подмосковье, Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае.