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Российские водители получили рекордное количество штрафов

Новости

Николай Андреев

  • Как сообщают «Известия» со ссылкой на МВД, количество выписанных штрафов за нарушения ПДД в 2019 году увеличилось на 14 300 000 по сравнению с 2018-м. В первую очередь, это связано с резким увеличением числа дорожных камер.

  • Чаще всего водители попадались за превышение скорости, несоблюде­ние требо­ваний дорожных знаков или разметки, проезд на красный сигнал свето­фора, непристёгнутые ремни и езду на мото­циклах без шлема. Наибольшее коли­чество штрафов выписали в Москве, Под­московье, Свердлов­ской области, Татар­стане и Краснодарском крае.

  • Средний размер штрафа составил 828 рублей. Сумма задолжен­ности российских водителей по штрафам за 2019 год достигла 29 милли­ардов рублей. Из них на начало февраля оплачено 19 миллиардов.

Сейчас обсуждается проект нового КоАП, в котором штрафы за нарушения ПДД вырастут в несколько раз. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч придётся заплатить 3000 рублей вместо 500. Также появится наказание в размере 5000 рублей за опасное вождение. Плани­руется, что ново­введения вступят в силу 1 января 2021 года.

Сколько штрафов получили в 2019 году?

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