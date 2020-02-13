Российские водители получили рекордное количество штрафов

Как сообщают «Известия» со ссылкой на МВД, количество выписанных штрафов за нарушения ПДД в 2019 году увеличилось на 14 300 000 по сравнению с 2018-м. В первую очередь, это связано с резким увеличением числа дорожных камер.

Чаще всего водители попадались за превышение скорости, несоблюде­ние требо­ваний дорожных знаков или разметки, проезд на красный сигнал свето­фора, непристёгнутые ремни и езду на мото­циклах без шлема. Наибольшее коли­чество штрафов выписали в Москве, Под­московье, Свердлов­ской области, Татар­стане и Краснодарском крае.