Российские водители получили рекордное количество штрафов
Николай Андреев
Как сообщают «Известия» со ссылкой на МВД, количество выписанных штрафов за нарушения ПДД в 2019 году увеличилось на 14 300 000 по сравнению
с 2018-м.В первую очередь, это связано с резким увеличением числа дорожных камер.
Чаще всего водители попадались за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки, проезд на красный сигнал светофора, непристёгнутые ремни и езду на мотоциклах без шлема. Наибольшее количество штрафов выписали в Москве, Подмосковье, Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае.
Средний размер штрафа составил 828 рублей. Сумма задолженности российских водителей по штрафам за 2019 год достигла 29 миллиардов рублей. Из них на начало февраля оплачено 19 миллиардов.
Сейчас обсуждается проект нового КоАП, в котором штрафы за нарушения ПДД вырастут в несколько раз. Например, за превышение скорости на 20–