В 2020 году россияне реже лишались водительских прав, но чаще отправлялись под арест
Дмитрий Елизаров
ГИБДД опубликовала новые статистические данные по поводу того, какие наказания и в каких количествах применялись к российским водителям в прошлом году. Как пишет «КоммерсантЪ», число водителей, лишённых своих удостоверений по суду, несколько снизилось, а вот арестованных стало больше.
Эпизодов, когда водителям на тот или иной срок запретили управлять транспортом, в ГИБДД за 2020 год насчитали 347,7 тысячи. Ведомство отмечает, что это на 2% меньше, чем лишений в
2019-м.Примечательно, что столичный регион отметился более резким падением количества таких случаев. Если в Московской области зарегистрировано 14,1 тысячи подобных постановлений (минус 1,4%), то непосредственно в столице — 15,2 тысячи, что меньше результата 2019 года уже на 19%.
Решений об административном аресте водителей в прошлом году вынесено 155,9 тысячи. Рост к результатам 2019 года составил 7,7%. Под арест водитель может отправиться, будучи уже лишённым или вообще не имеющим прав, а также нетрезвым.
Ранее сообщалось, что всего за 2020 год российским водителям назначили штрафов на сумму в 117,4 миллиарда рублей, что почти на миллиард (или на 10%) больше, чем в
2019-м.При этом 87% штрафных постановлений базируется на данных, полученных комплексами автоматической фиксации. Однако ещё 11 миллиардов автомобилисты должны: на начало нынешнего года в производстве судебных приставов находилось более 13,6 миллиона дел о долгах по штрафам за нарушение ПДД.