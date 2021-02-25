Lada Granta получила новый мотор и лишилась одного из кузовов

В 2020 году россияне реже лишались водительских прав, но чаще отправлялись под арест

Новости

Дмитрий Елизаров

ГИБДД опубликовала новые статистиче­ские данные по поводу того, какие наказания и в каких количе­ствах применялись к россий­ским водителям в прошлом году. Как пишет «КоммерсантЪ», число водителей, лишённых своих удосто­верений по суду, несколько снизилось, а вот арестованных стало больше.

  • Эпизодов, когда водителям на тот или иной срок запретили управлять транспортом, в ГИБДД за 2020 год насчитали 347,7 тысячи. Ведомство отмечает, что это на 2% меньше, чем лишений в 2019-м. Примеча­тельно, что столичный регион отметился более резким падением количе­ства таких случаев. Если в Московской области зареги­стрировано 14,1 тысячи подобных постанов­лений (минус 1,4%), то непосред­ственно в столице — 15,2 тысячи, что меньше резуль­тата 2019 года уже на 19%.

  • Решений об административном аресте водителей в прошлом году вынесено 155,9 тысячи. Рост к результатам 2019 года составил 7,7%. Под арест водитель может отправиться, будучи уже лишённым или вообще не имеющим прав, а также нетрезвым.

  • Ранее сообщалось, что всего за 2020 год российским водителям назначили штрафов на сумму в 117,4 миллиарда рублей, что почти на миллиард (или на 10%) больше, чем в 2019-м. При этом 87% штрафных постанов­лений базируется на данных, полученных комплексами автомати­ческой фиксации. Однако ещё 11 миллиардов авто­мобилисты должны: на начало нынешнего года в произ­водстве судебных приставов находилось более 13,6 миллиона дел о долгах по штрафам за нарушение ПДД.

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