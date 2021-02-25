В 2020 году россияне реже лишались водительских прав, но чаще отправлялись под арест

ГИБДД опубликовала новые статистиче­ские данные по поводу того, какие наказания и в каких количе­ствах применялись к россий­ским водителям в прошлом году. Как пишет «КоммерсантЪ», число водителей, лишённых своих удосто­верений по суду, несколько снизилось, а вот арестованных стало больше.

Эпизодов, когда водителям на тот или иной срок запретили управлять транспортом, в ГИБДД за 2020 год насчитали 347,7 тысячи. Ведомство отмечает, что это на 2% меньше, чем лишений в 2019-м. Примеча­тельно, что столичный регион отметился более резким падением количе­ства таких случаев. Если в Московской области зареги­стрировано 14,1 тысячи подобных постанов­лений (минус 1,4%), то непосред­ственно в столице — 15,2 тысячи, что меньше резуль­тата 2019 года уже на 19%.

Решений об административном аресте водителей в прошлом году вынесено 155,9 тысячи. Рост к результатам 2019 года составил 7,7%. Под арест водитель может отправиться, будучи уже лишённым или вообще не имеющим прав, а также нетрезвым.