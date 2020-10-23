Названы штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Базовый размер штрафа за бесплатное движение по платным маги­стралям составит 2,5 тысячи рублей: это следует из законо­проекта, принятого Госдумой в первом чтении. Но штрафа можно будет избежать — такой механизм тоже разработан.

Штраф в 2,5 тысячи рублей преду­смотрен для владельцев легковых авто­мобилей, не оплативших проезд по платным участкам дорог. Для грузовых авто­мобилей и автобусов размеры наказания увеличи­ваются более чем вдвое — до 5,5 тысячи рублей.

Законопроектом предлагается распро­странять штрафы и на иностранных пере­возчиков. Однако если в случае с россий­скими авто­мобилями и автобусами накажут их владельцев, то штрафы за транспорт с иностранной реги­страцией придётся платить их водителям. Фиксировать сам факт нарушения плани­руется при помощи автомати­ческих комплексов.

В Госдуме согласились преду­смотреть и возмож­ность избежать оплаты штрафа. Для этого от наруши­телей потребуется вовремя погасить долги перед оператором платной дороги. В этом случае производ­ство по делу об админи­стративном право­нарушении будет прекращено.

Как говорится в пояснительной записке к законо­проекту, введение законного механизма взимания штрафов за неоплату проезда позволит начать масштабно применять на платных дорогах систему «свободный поток» — безбарьер­ные пункты приёма оплаты за проезд. Упомина­ются в документе также и примеры из зарубежной практики. «Например, в Италии админи­стративный штраф за неоплату проезда по платной автомо­бильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцар­ских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США».