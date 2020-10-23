Названы штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
Дмитрий Елизаров
Базовый размер штрафа за бесплатное движение по платным магистралям составит 2,5 тысячи рублей: это следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении. Но штрафа можно будет избежать — такой механизм тоже разработан.
Штраф в 2,5 тысячи рублей предусмотрен для владельцев легковых автомобилей, не оплативших проезд по платным участкам дорог. Для грузовых автомобилей и автобусов размеры наказания увеличиваются более чем вдвое — до 5,5 тысячи рублей.
Законопроектом предлагается распространять штрафы и на иностранных перевозчиков. Однако если в случае с российскими автомобилями и автобусами накажут их владельцев, то штрафы за транспорт с иностранной регистрацией придётся платить их водителям. Фиксировать сам факт нарушения планируется при помощи автоматических комплексов.
В Госдуме согласились предусмотреть и возможность избежать оплаты штрафа. Для этого от нарушителей потребуется вовремя погасить долги перед оператором платной дороги. В этом случае производство по делу об административном правонарушении будет прекращено.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, введение законного механизма взимания штрафов за неоплату проезда позволит начать масштабно применять на платных дорогах систему «свободный поток» — безбарьерные пункты приёма оплаты за проезд. Упоминаются в документе также и примеры из зарубежной практики. «Например, в Италии административный штраф за неоплату проезда по платной автомобильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцарских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США».
Начать работу над новой статьёй в КоАП российским властям позволило появление официального запрета на бесплатную езду по платным магистралям. Такой закон был подписан президентом России 16 октября.