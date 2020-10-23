Экс-глава Porsche Motorsport готовит гоночный чемпионат с 670-сильными электрокроссоверами

Названы штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

Новости

Дмитрий Елизаров

Базовый размер штрафа за бесплатное движение по платным маги­стралям составит 2,5 тысячи рублей: это следует из законо­проекта, принятого Госдумой в первом чтении. Но штрафа можно будет избежать — такой механизм тоже разработан.

  • Штраф в 2,5 тысячи рублей преду­смотрен для владельцев легковых авто­мобилей, не оплативших проезд по платным участкам дорог. Для грузовых авто­мобилей и автобусов размеры наказания увеличи­ваются более чем вдвое — до 5,5 тысячи рублей.

  • Законопроектом предлагается распро­странять штрафы и на иностранных пере­возчиков. Однако если в случае с россий­скими авто­мобилями и автобусами накажут их владельцев, то штрафы за транспорт с иностранной реги­страцией придётся платить их водителям. Фиксировать сам факт нарушения плани­руется при помощи автомати­ческих комплексов.

  • В Госдуме согласились преду­смотреть и возмож­ность избежать оплаты штрафа. Для этого от наруши­телей потребуется вовремя погасить долги перед оператором платной дороги. В этом случае производ­ство по делу об админи­стративном право­нарушении будет прекращено.

  • Как говорится в пояснительной записке к законо­проекту, введение законного механизма взимания штрафов за неоплату проезда позволит начать масштабно применять на платных дорогах систему «свободный поток» — безбарьер­ные пункты приёма оплаты за проезд. Упомина­ются в документе также и примеры из зарубежной практики. «Например, в Италии админи­стративный штраф за неоплату проезда по платной автомо­бильной дороге равен 300 евро, в Австрии — 120 евро, в Швейцарии — 200 швейцар­ских франков, в США (в штате Калифорния) установлен штраф в размере 57 долларов США».

  • Начать работу над новой статьёй в КоАП россий­ским властям позволило появление офици­ального запрета на бесплатную езду по платным маги­стралям. Такой закон был подписан президентом России 16 октября.

Как считаете, удастся новыми штрафами навести порядок?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение