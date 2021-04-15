Новые и уже знакомые штрафы, которые можно получить по дороге на дачу
Влад Зенин
Дачник? Собираетесь им стать? Или просто планируете ездить к друзьям за город время от времени? Тогда обязательно сохраните этот материал в закладки! Потому что в нём мы рассказываем о штрафах, которые редко выписывают в больших городах, но которые легко получить за городом – от незнания или невнимательности.
Штраф за подъезд к воде
Автомобилиста может наказать не только ГИБДД, но и, например, Рыбнадзор. Причём штрафовать за нарушения правил он будет не только рыбаков, но и любителей пляжного отдыха, выехавших на природу — например, на речку — на автомобилях. Дело в том, что Водный кодекс прямо запрещает «движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие, в границах водоохранных зон». Проще говоря, если асфальта до реки нет, то пробраться к ней можно только пешком. А на машине — нельзя.
Как узнать границы водоохранных зон? Для каждого водоёма они свои. Для рек и ручьёв протяжённостью до 10 километров граница водоохранной зоны располагается в 50 метрах от воды. Так же, как и для озёр и водохранилищ, кроме Байкала. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров граница составляет 100 метров. Если длина реки превышает 50 километров, то водоохранная зона распространяется на 200 метров! Ну а для морей это уже 500 метров.
То есть к Волге ближе чем на 200 метров подъезжать не стоит. И к Оке тоже. Штраф за стоянку в водоохранной зоне прописан в статье 8.42 КоАП и составляет 3–4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8–12 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц. Получается, что дороже всего выезд к воде обойдётся тем, кто решит сделать это на служебном автомобиле.
Поэтому оставлять машину около водоёмов надо либо на специально отведённой площадке, либо на дороге. Зато парковка на полях и в лесах совершенно бесплатна, кроме случаев, когда она прямо запрещена соответствующими знаками — например, в связи с пожароопасной обстановкой.
Перевозка негабаритов
Открытие дачного сезона, как правило, сопровождается ещё и строительными работами или благоустройством участка, что обычно подразумевает необходимость грузоперевозок. Причём коллекция саженцев — наименьшая из проблем. Ими можно хоть всю машину забить: ничем, кроме трат на химчистку салона, это не грозит. А вот перевозка стройматериалов, особенно негабаритных, рискует обернуться штрафом.
Согласно правилам дорожного движения, перевозка груза допускается при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчивость транспортного средства, не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой, не создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
Если груз негабаритный и выступает за пределы машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен знаками «Крупногабаритный груз». А в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости передний край негабарита должен быть обозначен фонарём или световозвращателем белого цвета, задний — фонарём или световозвращателем красного цвета.
Несоблюдение этих требований приведёт к штрафу по статье 12.21 КоАП. А это — 500 рублей. А если груз закрывает регистрационный номер, то накажут ещё и по части 1 статьи 12.2 — управление автомобилем с нечитаемыми номерами. Это ещё 500 рублей.
Штраф за мусор
На машинах перевозят не только грузы, но и мусор. Выбрасывать его можно в строго отведённых местах. За попытку избавиться от мусора на обочине дороги, например, предусмотрена ответственность статьёй 8.1 КоАП — штраф 2000 рублей.
Недавно активно обсуждалась возможность выявления тех, кто выбрасывает мусор в Подмосковье в неположенном месте с помощью камер фотовидеофиксации. Но речь шла о выявлении не брошенных фантиков от конфет или окурков, а о сбросе мусора в промышленных масштабах.
Для таких лиц (в данном случае речь скорее идёт о недобросовестных компаниях, вывозящих мусор, но не доставляющих его до свалки) ответственность предусмотрена весьма серьёзная. Индивидуальный предприниматель заплатит за такое 5 тысяч рублей, а юридическое лицо — уже 100 тысяч рублей!
Что же касается выброшенных в окно автомобиля окурков, бутылок и бумажек, то за это нарушение федеральным законодательством наказания не предусмотрено. Но может быть предусмотрено местными властями. Штрафы за нежелание довезти мусор до урны колеблются от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от региона.
Тем, кто захочет замести следы, стоит помнить ещё и о том, что запрещено сжигать мусор в природных зонах. Даже если это сделать на специально отведённом для костров месте. За сжигание мусора придётся ответить по статье 20.4 КоАП: такое нарушение обойдётся в 3 тысячи рублей штрафа.
Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
Уже в этом году изменится ответственность водителей за нарушения правил проезда железнодорожных переездов, которые тоже часто встречаются на загородных дорогах. Соответствующие поправки в КоАП Госдума приняла аккурат накануне дачного сезона. И, скорее всего, президент утвердит их в самое ближайшее время.
В первую очередь, речь идёт о поправках в статью 12.10 КоАП «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Сейчас за грубые нарушения — выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, а также проезд под запрещающий сигнал светофора — применяется лишение водительских прав на срок до 3 месяцев или штраф 1000 рублей.
Согласно новым поправкам, штраф вырастет до 5000 рублей без права на скидку при оплате в течение 20 дней. Такое же наказание будет применяться в том случае, когда водитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, когда поезд к нему приближается в «пределах видимости». Правда, пределы видимости — довольно субъективное понятие, и в КоАП такого термина нет. Так что, по всей вероятности, эти пределы будет устанавливать инспектор ДПС прямо на месте.
Самовольное открытие шлагбаума переезда сегодня карается штрафом 1000 рублей без лишения права управления, а будет — штрафом 5000 рублей без возможности оплаты со скидкой.