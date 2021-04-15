Новые и уже знакомые штрафы, которые можно получить по дороге на дачу

Штраф за подъезд к воде

Автомобилиста может наказать не только ГИБДД, но и, например, Рыбнадзор. Причём штрафовать за нарушения правил он будет не только рыбаков, но и любителей пляжного отдыха, выехавших на природу — например, на речку — на авто­мобилях. Дело в том, что Водный кодекс прямо запрещает «движение и стоянку транс­портных средств (кроме специальных транс­портных средств), за исключе­нием их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо­ванных местах, имеющих твёрдое покрытие, в границах водо­охранных зон». Проще говоря, если асфальта до реки нет, то пробраться к ней можно только пешком. А на машине — нельзя.

Как узнать границы водоохранных зон? Для каждого водоёма они свои. Для рек и ручьёв протяжён­ностью до 10 кило­метров граница водо­охранной зоны располагается в 50 метрах от воды. Так же, как и для озёр и водохранилищ, кроме Байкала. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров граница составляет 100 метров. Если длина реки превышает 50 километров, то водо­охранная зона распро­страняется на 200 метров! Ну а для морей это уже 500 метров.

То есть к Волге ближе чем на 200 метров подъезжать не стоит. И к Оке тоже. Штраф за стоянку в водо­охранной зоне прописан в статье 8.42 КоАП и составляет 3–4,5 тысячи рублей для физических лиц, 8–12 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 400 тысяч рублей — для юрлиц. Получается, что дороже всего выезд к воде обойдётся тем, кто решит сделать это на служебном автомобиле.

Поэтому оставлять машину около водоёмов надо либо на специально отведённой площадке, либо на дороге. Зато парковка на полях и в лесах совершенно бесплатна, кроме случаев, когда она прямо запрещена соответ­ствующими знаками — например, в связи с пожаро­опасной обстановкой.