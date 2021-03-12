Штрафы за неоплату проезда по ЦКАД дойдут до нарушителей с задержкой

Система наказания водителей, не оплачивающих проезд по Центральной кольцевой автодороге, до сих пор не функционирует. Поправки в КоАП, устанавливающие штраф за неоплату проезда, вступили в силу ещё 10 января. Право выносить штрафы планировалось делегировать Ространсназдзору, но как пишет «КоммерсантЪ», у ведомства до сих пор нет юридической возможности это делать. При этом оператор дороги обещает всё же наказать «безбилетников» — уже задним числом.

Издание ссылается на текст постановления прави­тель­ства, размещённый на портале правовой информации — им пред­лагается наделить Ространс­надзор правом контроля за оплатой проезда по платным дорогам. Таким образом всё это время у ведомства таких полномочий не было. В Минтрансе изданию подтвердили, что на данный момент штрафы за неоплату проезда не выносятся.

При этом в компании «Автодор» утверждают, что собирают информацию о водителях, пере­двигающихся по платным дорогам без оплаты. Как только полно­мочия Ространс­надзора будут закреплены официально, накопленные сведения передадут в ведомство и должников начнут привлекать к ответ­ственности. Эксперты издания напоминают, что согласно КоАП, срок давности по админи­стративным наруше­ниям такого типа составляет только два месяца.