Штрафы за неоплату проезда по ЦКАД дойдут до нарушителей с задержкой
Дмитрий Елизаров
Система наказания водителей, не оплачивающих проезд по Центральной кольцевой автодороге, до сих пор не функционирует. Поправки в КоАП, устанавливающие штраф за неоплату проезда, вступили в силу ещё 10 января. Право выносить штрафы планировалось делегировать Ространсназдзору, но как пишет «КоммерсантЪ», у ведомства до сих пор нет юридической возможности это делать. При этом оператор дороги обещает всё же наказать «безбилетников» — уже задним числом.
Издание ссылается на текст постановления правительства, размещённый на портале правовой информации — им предлагается наделить Ространснадзор правом контроля за оплатой проезда по платным дорогам. Таким образом всё это время у ведомства таких полномочий не было. В Минтрансе изданию подтвердили, что на данный момент штрафы за неоплату проезда не выносятся.
При этом в компании «Автодор» утверждают, что собирают информацию о водителях, передвигающихся по платным дорогам без оплаты. Как только полномочия Ространснадзора будут закреплены официально, накопленные сведения передадут в ведомство и должников начнут привлекать к ответственности. Эксперты издания напоминают, что согласно КоАП, срок давности по административным нарушениям такого типа составляет только два месяца.
Статья 12.21.4 КоАП, официально заработавшая с 10 января, подразумевает ответственность за неоплату проезда по платным дорогам в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей для владельца легкового автомобиля и пяти тысяч рублей — для грузовиков и автобусов. При этом штрафа можно избежать, если вовремя погасить задолженность.