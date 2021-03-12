Российскому кроссоверу Chery Tiggo 8 Pro пообещали полный привод

Штрафы за неоплату проезда по ЦКАД дойдут до нарушителей с задержкой

Новости

Дмитрий Елизаров

Система наказания водителей, не оплачивающих проезд по Центральной кольцевой автодороге, до сих пор не функционирует. Поправки в КоАП, устанавливающие штраф за неоплату проезда, вступили в силу ещё 10 января. Право выносить штрафы планировалось делегировать Ространсназдзору, но как пишет «КоммерсантЪ», у ведомства до сих пор нет юридической возможности это делать. При этом оператор дороги обещает всё же наказать «безбилетников» — уже задним числом.

  • Издание ссылается на текст постановления прави­тель­ства, размещённый на портале правовой информации — им пред­лагается наделить Ространс­надзор правом контроля за оплатой проезда по платным дорогам. Таким образом всё это время у ведомства таких полномочий не было. В Минтрансе изданию подтвердили, что на данный момент штрафы за неоплату проезда не выносятся.

  • При этом в компании «Автодор» утверждают, что собирают информацию о водителях, пере­двигающихся по платным дорогам без оплаты. Как только полно­мочия Ространс­надзора будут закреплены официально, накопленные сведения передадут в ведомство и должников начнут привлекать к ответ­ственности. Эксперты издания напоминают, что согласно КоАП, срок давности по админи­стративным наруше­ниям такого типа составляет только два месяца.

  • Статья 12.21.4 КоАП, официально заработавшая с 10 января, подразумевает ответ­ственность за неоплату проезда по платным дорогам в виде штрафа в размере полутора тысяч рублей для владельца легкового авто­мобиля и пяти тысяч рублей — для грузовиков и автобусов. При этом штрафа можно избежать, если вовремя погасить задолженность.

Пользуетесь платными дорогами?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение