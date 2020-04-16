Срок действия скидки на оплату штрафа предлагают увеличить втрое

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект, продлевающий срок оплаты штрафа за нарушение ПДД со скидкой с 20 до 60 дней. По мнению авторов инициативы, новая мера должна действовать только до конца 2020 года.

Авторы законопроекта отметили, что в условиях пандемии коронавируса доходы многих водителей снижаются и нынешний срок оплаты штрафа с 50-процентной скидкой стал недостаточным. Поэтому его нужно увеличить до 60 дней.

Когда Госдума рассмотрит документ в первом чтении, неизвестно.

Параллельно ведётся разработка нового Кодекса об админи­стративных право­­наруше­ниях (КоАП), в котором скидка в размере 50 процентов будет действовать более чем на 1000 статей. В нынешней редакции КоАП скидка распро­страняется только на 124 нарушения.