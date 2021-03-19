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Фотоловушки и большие штрафы: власти объявили охоту на мусорящих водителей

Новости

Дмитрий Елизаров

Депутаты Московских областной и городской дум предлагают включить в КоАП ответ­ствен­ность для водителей, выбрасы­вающих мусор на обочинах дорог и в придорожных лесах — то есть вне специально отведённых мест. Как уточняет «КоммерсантЪ», преду­смотрены штрафы до 150 тысяч рублей и конфискация авто­мобилей, а фиксиро­вать мусорящих предлагают при помощи камер и фотоловушек.

  • Обычных водителей предлагается штрафовать на 10–15 тысяч рублей за первое нарушение и вдвое серьёзнее — за повторное. Если мусор выгружен из грузовика, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, а если нарушение совер­шено с использо­ванием автомобиля, принад­лежащего юрлицу, машину могут и конфисковать.

  • Фотоловушки предлагается устанавливать в местах потенци­ального сброса отходов — они будут срабатывать автомати­чески по сигналу датчика движения. При этом право фиксировать нарушение доверят как камерам и полиции, так и «органам экологиче­ского и лесного надзора», говорится в поясни­тельной записке.

  • Один из авторов проекта заявил изданию, что законо­проект направлен в первую очередь не против рядовых водителей, а против фирм, организующих несанкци­онированные свалки. Такие компании, к примеру, собирают мусор в небольших населённых пунктах, но вместо полигонов сбрасывают его где попало.

  • Эксперты издания отметили, что камеры теоретически способны распознавать крупно­габаритный мусор, но большая их часть установ­лена на скоростных магистралях, где стихийные свалки образуются редко. Кроме того, по мнению экспертов, с такими свалками можно бороться и уже имеющимися в КоАП средствами — нужно их просто правильно применять.

  • В середине февраля стало известно, что большинство штрафов для водителей в 2020 году (а это 87%) вынесено на основании данных камер автоматической фиксации. Самым частым наруше­нием оказалось превышение скорости.

Как считаете, действенная мера?

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