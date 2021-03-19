Фотоловушки и большие штрафы: власти объявили охоту на мусорящих водителей

Один из авторов проекта заявил изданию, что законо­проект направлен в первую очередь не против рядовых водителей, а против фирм, организующих несанкци­онированные свалки. Такие компании, к примеру, собирают мусор в небольших населённых пунктах, но вместо полигонов сбрасывают его где попало.

Эксперты издания отметили, что камеры теоретически способны распознавать крупно­габаритный мусор, но большая их часть установ­лена на скоростных магистралях, где стихийные свалки образуются редко. Кроме того, по мнению экспертов, с такими свалками можно бороться и уже имеющимися в КоАП средствами — нужно их просто правильно применять.