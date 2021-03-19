Фотоловушки и большие штрафы: власти объявили охоту на мусорящих водителей
Дмитрий Елизаров
Депутаты Московских областной и городской дум предлагают включить в КоАП ответственность для водителей, выбрасывающих мусор на обочинах дорог и в придорожных лесах — то есть вне специально отведённых мест. Как уточняет «КоммерсантЪ», предусмотрены штрафы до 150 тысяч рублей и конфискация автомобилей, а фиксировать мусорящих предлагают при помощи камер и фотоловушек.
Обычных водителей предлагается штрафовать на 10–15 тысяч рублей за первое нарушение и вдвое серьёзнее — за повторное. Если мусор выгружен из грузовика, штраф составит от 50 до 150 тысяч рублей, а если нарушение совершено с использованием автомобиля, принадлежащего юрлицу, машину могут и конфисковать.
Фотоловушки предлагается устанавливать в местах потенциального сброса отходов — они будут срабатывать автоматически по сигналу датчика движения. При этом право фиксировать нарушение доверят как камерам и полиции, так и «органам экологического и лесного надзора», говорится в пояснительной записке.
Один из авторов проекта заявил изданию, что законопроект направлен в первую очередь не против рядовых водителей, а против фирм, организующих несанкционированные свалки. Такие компании, к примеру, собирают мусор в небольших населённых пунктах, но вместо полигонов сбрасывают его где попало.
Эксперты издания отметили, что камеры теоретически способны распознавать крупногабаритный мусор, но большая их часть установлена на скоростных магистралях, где стихийные свалки образуются редко. Кроме того, по мнению экспертов, с такими свалками можно бороться и уже имеющимися в КоАП средствами — нужно их просто правильно применять.
В середине февраля стало известно, что большинство штрафов для водителей в 2020 году (а это 87%) вынесено на основании данных камер автоматической фиксации. Самым частым нарушением оказалось превышение скорости.