МВД прокомментировало, будут ли штрафовать за шины не по сезону с 1 июня
Дмитрий Елизаров
Российское МВД опровергло скорое введение штрафов за использование на автомобиле резины не по сезону. Ранее сообщалось, что такая ответственность может быть введена уже 1 июня. Как уточняет ТАСС, ведомство ещё только разрабатывает проект постановления.
В МВД отметили, что проект, предусматривающий такие штрафы, сейчас находится на стадии создания и согласования. А разрабатывают его «в целях гармонизации перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». При этом представители ведомства заявили, что пока говорить о сроках введения штрафов за несезонную резину преждевременно.
Одно из первых предложений штрафовать водителей за шипованные покрышки летом прозвучало ещё в 2019 году — автором идеи тогда стала компания «Автодор», которая заявила о разрушении шипами дорожного покрытия.
При этом действующий в России технический регламент и без того запрещает эксплуатацию несезонной резины. Зимой нельзя ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. В ноябре прошлого года также ГИБДД выступила с предложением внести в КоАП ответственность в виде 500-рублёвого штрафа за такое нарушение регламента, однако проект не был принят.
Судя по заявлению МВД, которое приводит агентство, окончательно с идеей штрафовать водителей за шины не по сезону ведомство не рассталось.