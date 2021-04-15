МВД прокомментировало, будут ли штрафовать за шины не по сезону с 1 июня

Российское МВД опровергло скорое введение штрафов за использо­вание на авто­мобиле резины не по сезону. Ранее сообщалось, что такая ответ­ственность может быть введена уже 1 июня. Как уточняет ТАСС, ведомство ещё только разрабаты­вает проект постановления.

В МВД отметили, что проект, предусматри­вающий такие штрафы, сейчас находится на стадии создания и согласо­вания. А разра­баты­вают его «в целях гармони­зации перечня неисправ­ностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс­портных средств». При этом предста­вители ведомства заявили, что пока говорить о сроках введения штрафов за несезонную резину преждевременно.

Одно из первых предложений штрафовать водителей за шипо­ванные покрышки летом прозвучало ещё в 2019 году — автором идеи тогда стала компания «Автодор», которая заявила о разрушении шипами дорожного покрытия.

При этом действующий в России технический регламент и без того запрещает эксплуатацию несезонной резины. Зимой нельзя ездить на летних покрышках, а с июня по август — на шипованных. В ноябре прошлого года также ГИБДД выступила с предло­жением внести в КоАП ответ­ствен­ность в виде 500-рублёвого штрафа за такое нарушение регламента, однако проект не был принят.