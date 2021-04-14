Госдума проголосовала за повышение штрафов для владельцев квадроциклов
Дмитрий Елизаров
Российские власти планируют начать регулировать использование квадроциклов и снегоходов на федеральном уровне: Госдума приняла в первом чтении законопроект, объединяющий в одном документе правила их эксплуатации. Как пишет «КоммерсантЪ», обязанности для владельцев техники останутся теми же, что и сейчас, но ответственность за нарушение правил будет ужесточена.
Согласно законопроекту, обладателям самоходной техники, не предназначенной для дорог общего пользования, необходимо будет регистрировать её в Гостехнадзоре и проходить техосмотр, для чего придётся оформлять полис ОСАГО. А управлять квадроциклом либо снегоходом разрешат только при наличии удостоверения тракториста-машиниста.
Ответственность за нарушение правил эксплуатации «самоходных машин» уже предусмотрена статьёй 9.3 КоАП — она подразумевает штрафы до трёхсот рублей либо лишение водительского удостоверения на срок от трёх до шести месяцев. Однако уже с 16 апреля вступят в силу поправки, увеличивающие материальную ответственность до тысячи рублей.
При этом законом вводится ещё один вид ответственности — так называемое «запрещение эксплуатации». Условия, при которых он будет применяться, пропишут в отдельном постановлении правительства. Пока подробностей законопроект не содержит.
Под действие закона не подпадают квадроциклы и снегоходы с двигателями объёмом менее 50 кубических сантиметров или электромоторами мощностью менее 4 кВт. Кроме того, как заявили изданию в РСА, не каждая такая «самоходная машина» требует полиса ОСАГО. Его можно не оформлять, к примеру, на гусеничный транспорт или на технику, не способную разгоняться быстрее
20 км/ч.
Ранее Минтранс предложил ввести ограничения для водителей электросамокатов и моноколёс. Предполагается, что такому транспорту ограничат максимальную скорость на 25 км/ч. Чтобы управлять транспортом с моторами мощнее 250 ватт, придётся получать водительское удостоверение.