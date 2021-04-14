Lada Vesta лишилась мощного мотора

Госдума проголосовала за повышение штрафов для владельцев квадроциклов

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Дмитрий Елизаров

Российские власти планируют начать регулировать использо­вание квадроциклов и снегоходов на федераль­ном уровне: Госдума приняла в первом чтении законо­проект, объединяющий в одном документе правила их эксплуатации. Как пишет «КоммерсантЪ», обязанности для владельцев техники останутся теми же, что и сейчас, но ответ­ственность за нарушение правил будет ужесточена.

  • Согласно законопроекту, обладателям самоходной техники, не предназ­наченной для дорог общего пользования, необходимо будет реги­стрировать её в Гостех­надзоре и проходить техосмотр, для чего придётся оформлять полис ОСАГО. А управлять квадроциклом либо снегоходом разрешат только при наличии удосто­верения тракториста-машиниста.

  • Ответственность за нарушение правил эксплуатации «самоходных машин» уже преду­смотрена статьёй 9.3 КоАП — она подразуме­вает штрафы до трёхсот рублей либо лишение водитель­ского удосто­верения на срок от трёх до шести месяцев. Однако уже с 16 апреля вступят в силу поправки, увеличи­вающие материальную ответ­ственность до тысячи рублей.

  • При этом законом вводится ещё один вид ответ­ственности — так называемое «запрещение эксплуатации». Условия, при которых он будет применяться, пропишут в отдель­ном постанов­лении правитель­ства. Пока подроб­ностей законопроект не содержит.

  • Под действие закона не подпадают квадроциклы и снегоходы с двигателями объёмом менее 50 кубических санти­метров или электро­моторами мощностью менее 4 кВт. Кроме того, как заявили изданию в РСА, не каждая такая «самоходная машина» требует полиса ОСАГО. Его можно не оформлять, к примеру, на гусеничный транспорт или на технику, не способную разгоняться быстрее 20 км/ч.

  • Ранее Минтранс предложил ввести ограничения для водителей электросамокатов и моноколёс. Предполагается, что такому транспорту ограничат максимальную скорость на 25 км/ч. Чтобы управлять транспортом с моторами мощнее 250 ватт, придётся получать водительское удостоверение.

А у вас есть квадроцикл или снегоход?

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