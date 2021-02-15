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Штрафы за парковку на местах для инвалидов могут повысить

Новости

Дмитрий Елизаров

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой повышения штрафов за парковку на местах для инвалидов. Об этом пишет «Российская газета». Своё предложение он в виде запроса направил руководству МВД РФ. О конкретных суммах депутат пока не говорит.

  • В своём запросе Милонов ссылается на большое коли­чество жалоб, которые получает от граждан по поводу неправо­мерного занятия парко­вочных мест для инвалидов теми, чьи физические возмож­ности никак не ограни­чены. Со ссылкой на социальную значимость этой темы депутат просит рассмотреть вариант ужесточения наказания для таких водителей, особо оговаривая, что лишать прав за это нарушение не предлагает.

  • Сейчас, согласно статье 12.19 КоАП, водителям, которые запарко­вались на выделенных для инвалидов местах, не имея на это права, грозит штраф в 5 тысяч рублей (возможна и эвакуация авто­мобиля). Ещё 5 тысяч можно заплатить в виде штрафа за незаконное использо­вание опознава­тель­ного знака «Инвалид» (статья 12.4). По мнению Милонова, эти суммы не являются сдер­живающим фактором.

  • Также депутат предлагает официально разрешить занимать такие парко­вочные места не только людям с ограни­ченными возмож­ностями. Расширить список, по его мнению, можно за счёт беременных женщин и многодетных семей.

    Ранее предлагалось освободить столичных водителей-инвалидов от штрафов за неоплату платных парковочных мест: выделенного для них парко­вочного простран­ства порой просто не хватает. Однако эту инициативу Мосгордума предпочла отклонить.

Признавайтесь — паркуетесь на местах для инвалидов?

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