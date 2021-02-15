Штрафы за парковку на местах для инвалидов могут повысить
Дмитрий Елизаров
Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой повышения штрафов за парковку на местах для инвалидов. Об этом пишет «Российская газета». Своё предложение он в виде запроса направил руководству МВД РФ. О конкретных суммах депутат пока не говорит.
В своём запросе Милонов ссылается на большое количество жалоб, которые получает от граждан по поводу неправомерного занятия парковочных мест для инвалидов теми, чьи физические возможности никак не ограничены. Со ссылкой на социальную значимость этой темы депутат просит рассмотреть вариант ужесточения наказания для таких водителей, особо оговаривая, что лишать прав за это нарушение не предлагает.
Сейчас, согласно статье 12.19 КоАП, водителям, которые запарковались на выделенных для инвалидов местах, не имея на это права, грозит штраф в 5 тысяч рублей (возможна и эвакуация автомобиля). Ещё 5 тысяч можно заплатить в виде штрафа за незаконное использование опознавательного знака «Инвалид» (статья 12.4). По мнению Милонова, эти суммы не являются сдерживающим фактором.
Также депутат предлагает официально разрешить занимать такие парковочные места не только людям с ограниченными возможностями. Расширить список, по его мнению, можно за счёт беременных женщин и многодетных семей.
Ранее предлагалось освободить столичных водителей-инвалидов от штрафов за неоплату платных парковочных мест: выделенного для них парковочного пространства порой просто не хватает. Однако эту инициативу Мосгордума предпочла отклонить.