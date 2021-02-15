Штрафы за парковку на местах для инвалидов могут повысить

В своём запросе Милонов ссылается на большое коли­чество жалоб, которые получает от граждан по поводу неправо­мерного занятия парко­вочных мест для инвалидов теми, чьи физические возмож­ности никак не ограни­чены. Со ссылкой на социальную значимость этой темы депутат просит рассмотреть вариант ужесточения наказания для таких водителей, особо оговаривая, что лишать прав за это нарушение не предлагает.

Сейчас, согласно статье 12.19 КоАП, водителям, которые запарко­вались на выделенных для инвалидов местах, не имея на это права, грозит штраф в 5 тысяч рублей (возможна и эвакуация авто­мобиля). Ещё 5 тысяч можно заплатить в виде штрафа за незаконное использо­вание опознава­тель­ного знака «Инвалид» (статья 12.4). По мнению Милонова, эти суммы не являются сдер­живающим фактором.

Также депутат предлагает официально разрешить занимать такие парко­вочные места не только людям с ограни­ченными возмож­ностями. Расширить список, по его мнению, можно за счёт беременных женщин и многодетных семей.

Ранее предлагалось освободить столичных водителей-инвалидов от штрафов за неоплату платных парковочных мест: выделенного для них парко­вочного простран­ства порой просто не хватает. Однако эту инициативу Мосгордума предпочла отклонить.