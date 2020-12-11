Названы марки автомобилей, владельцы которых чаще всего прячут номера

Более двух тысяч автомобилей без номеров или с подложными номерными знаками были эвакуированы с московских парковок на спецстоянки с начала 2020 года. Об этом сообщает «Московский паркинг». Особо отличились владельцы автомобилей немецких премиальных марок.

Чаще всего снимали или прятали номера своих автомобилей владельцы машин марки BMW: среди вывезенных на спецстоянки таких насчитали 322 единицы. Второе место заняли обладатели автомобилей бренда Mercedes-Benz — их оказалось 256. Замкнула тройку лидеров сомнительного рейтинга марка Toyota: с начала года со столичных парковок эвакуировали 166 японских автомобилей.

Чаще всего подозрительные машины вывозили со стоянок на Ленинградском и Кутузовском проспектах, а также с Абельмановской улицы.

Снимают или скрывают номера автомобилисты преимущественно ради того, чтобы не платить штрафы за парковку. Однако администрация столичных паркингов вместе с Антитеррористической комиссией Москвы рассматривают такие действия как потенциальную угрозу для окружающих, и поэтому автомобили подлежат проверке.

«Машины, брошенные на людных улицах без номерных знаков, трудно идентифицировать — они могут числиться в угоне или оказаться причастными к противоправной деятельности. Москвичи регулярно оставляют жалобы на такие автомобили», — говорится в официальном заявлении «Московского паркинга».