Это — один из самых опасных автомобилей в истории краш-тестов. Видео

Названы марки автомобилей, владельцы которых чаще всего прячут номера

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Дмитрий Елизаров

Более двух тысяч автомобилей без номеров или с подложными номерными знаками были эвакуированы с московских парковок на спецстоянки с начала 2020 года. Об этом сообщает «Московский паркинг». Особо отличились владельцы автомобилей немецких премиальных марок.

  • Чаще всего снимали или прятали номера своих автомобилей владельцы машин марки BMW: среди вывезенных на спецстоянки таких насчитали 322 единицы. Второе место заняли обладатели автомобилей бренда Mercedes-Benz — их оказалось 256. Замкнула тройку лидеров сомнительного рейтинга марка Toyota: с начала года со столичных парковок эвакуировали 166 японских автомобилей.

  • Чаще всего подозрительные машины вывозили со стоянок на Ленинградском и Кутузовском проспектах, а также с Абельмановской улицы.

  • Снимают или скрывают номера автомобилисты преимущественно ради того, чтобы не платить штрафы за парковку. Однако администрация столичных паркингов вместе с Антитеррористической комиссией Москвы рассматривают такие действия как потенциальную угрозу для окружающих, и поэтому автомобили подлежат проверке.

  • «Машины, брошенные на людных улицах без номерных знаков, трудно идентифицировать — они могут числиться в угоне или оказаться причастными к противоправной деятельности. Москвичи регулярно оставляют жалобы на такие автомобили», — говорится в официальном заявлении «Московского паркинга».

  • В целом же за нарушения правил парковки в 2020 году на спецстоянки вывезли более 40 тысяч премиальных автомобилей. Как сообщалось в ноябре, чаще всего среди них встречались машины марок Mercedes-Benz, BMW и Lexus.

Прячете номера на своём автомобиле?

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