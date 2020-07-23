Мотоциклистов начнут штрафовать за езду между рядами
Артем Шахнович
Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести штраф для мотоциклистов за езду между рядами автомобилей и опасное маневрирование. Об этом сообщает РИА Новости.
Законопроект предусматривает введение штрафа размером 3000 рублей за параллельное движение на мототехнике в одной полосе с другими транспортными средствами. Если же мотоциклист часто перестраивается, демонстрируя признаки опасного вождения, то его накажут на 15 000 рублей или лишат водительского удостоверения на срок от двух до шести месяцев.
Фиксировать правонарушение предлагают при участии сотрудников автоинспекции, а также с помощью камер наблюдения и видеорегистраторов. В последнем случае наказание в виде лишения прав не применяется — нарушителям будет грозить только штраф.
По словам автора инициативы, водители мотоциклов погибают в дорожно-транспортных происшествиях в 30 раз чаще автомобилистов. Бессараб отмечает, что мотоциклисты не защищены от травм
из-заспецифики их транспортных средств.
По данным ГУОБДД МВД, за четыре месяца мотосезона 2019 года (с мая по август включительно) в России произошло 2908 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека.