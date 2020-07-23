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Мотоциклистов начнут штрафовать за езду между рядами

Новости

Артем Шахнович

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести штраф для мото­циклистов за езду между рядами автомо­билей и опасное маневри­рование. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Законопроект предусматривает введение штрафа размером 3000 рублей за парал­лельное движение на мото­технике в одной полосе с другими транс­портными средствами. Если же мото­циклист часто пере­страивается, демон­стрируя признаки опасного вождения, то его накажут на 15 000 рублей или лишат водитель­ского удосто­верения на срок от двух до шести месяцев.

  • Фиксировать право­нарушение предлагают при участии сотруд­ников авто­инспекции, а также с помощью камер наблюдения и видео­регистраторов. В последнем случае наказание в виде лишения прав не применяется — нарушителям будет грозить только штраф.

  • По словам автора инициативы, водители мото­циклов погибают в дорожно-транспортных происше­ствиях в 30 раз чаще автомо­билистов. Бессараб отмечает, что мото­циклисты не защищены от травм из-за специфики их транспортных средств.

  • По данным ГУОБДД МВД, за четыре месяца мото­сезона 2019 года (с мая по август включи­тельно) в России произошло 2908 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 313 и пострадали 3184 человека.

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