Блогер прыгал на пикапе ради записи ролика, но теперь ему грозят крупные штрафы

Всего список обвинений включает 18 пунктов. Среди них, к примеру, эпизоды загряз­нения водных объектов, засорения окружающей среды, отравления рыбы и наруше­ния водных границ. Очевидно, базируются обвинения на сюжетах, снятых с участием автомобилей блогера.

В них автор канала, к примеру, ездит по ручьям на пикапе и по снежной целине — на масл-каре. Но одним из самых известных роликов блогера стала запись прыжка через ручей, совер­шённого на пикапе Ram 1500 TRX.

В свою защиту ведущий канала заявил, что большин­ство сюжетов снято на частной терри­тории. Кроме того, он якобы не видел в воде никакой рыбы, а во время пере­движения по ручьям глубина не превышала 30 санти­метров. «О каком загряз­нении природы может идти речь, если через сто метров этот ручей уже течёт по территории лошадиной фермы?» — недоумевает блогер. Наконец, по его словам, в воду — какая бы она ни была — не попало ни капли технических жидкостей.

Помимо очередного ролика на YouTube автор канала обещает перейти и к активным действиям: якобы к разбору дела уже подключи­лись его юристы. О конкретных мерах ответ­ствен­ности в видео не говорится, но издание The Drive предполагает, что блогеру могут грозить крупные штрафы и необходи­мость компенсации ущерба.