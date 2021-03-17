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Блогер прыгал на пикапе ради записи ролика, но теперь ему грозят крупные штрафы

Новости

Дмитрий Елизаров

Ведущий американского YouTube-канала Street Speed 717 заявил о преследо­вании со стороны местной комиссии по рыбо­ловству. Надзорный орган утверждает, что во время своих поездок на Ram 1500 TRX ради съёмки сюжетов для блога он причинил вред окружающей среде.

  • Всего список обвинений включает 18 пунктов. Среди них, к примеру, эпизоды загряз­нения водных объектов, засорения окружающей среды, отравления рыбы и наруше­ния водных границ. Очевидно, базируются обвинения на сюжетах, снятых с участием автомобилей блогера.

  • В них автор канала, к примеру, ездит по ручьям на пикапе и по снежной целине — на масл-каре. Но одним из самых известных роликов блогера стала запись прыжка через ручей, совер­шённого на пикапе Ram 1500 TRX.

  • В свою защиту ведущий канала заявил, что большин­ство сюжетов снято на частной терри­тории. Кроме того, он якобы не видел в воде никакой рыбы, а во время пере­движения по ручьям глубина не превышала 30 санти­метров. «О каком загряз­нении природы может идти речь, если через сто метров этот ручей уже течёт по территории лошадиной фермы?» — недоумевает блогер. Наконец, по его словам, в воду — какая бы она ни была — не попало ни капли технических жидкостей.

  • Помимо очередного ролика на YouTube автор канала обещает перейти и к активным действиям: якобы к разбору дела уже подключи­лись его юристы. О конкретных мерах ответ­ствен­ности в видео не говорится, но издание The Drive предполагает, что блогеру могут грозить крупные штрафы и необходи­мость компенсации ущерба.

  • В 2019 году уже британская полиция смогла оштрафовать видео­блогера за превышение скорости на основании его же записей. Право­охранитель­ные органы вычислили скорость движения его Audi R8, хотя спидометр в кадр и не попадал.

Как считаете, заслуживает блогер наказания?

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