Блогер прыгал на пикапе ради записи ролика, но теперь ему грозят крупные штрафы
Дмитрий Елизаров
Ведущий американского YouTube-канала Street Speed 717 заявил о преследовании со стороны местной комиссии по рыболовству. Надзорный орган утверждает, что во время своих поездок на Ram 1500 TRX ради съёмки сюжетов для блога он причинил вред окружающей среде.
Всего список обвинений включает 18 пунктов. Среди них, к примеру, эпизоды загрязнения водных объектов, засорения окружающей среды, отравления рыбы и нарушения водных границ. Очевидно, базируются обвинения на сюжетах, снятых с участием автомобилей блогера.
В них автор канала, к примеру, ездит по ручьям на пикапе и по снежной целине — на масл-каре. Но одним из самых известных роликов блогера стала запись прыжка через ручей, совершённого на пикапе Ram 1500 TRX.
В свою защиту ведущий канала заявил, что большинство сюжетов снято на частной территории. Кроме того, он якобы не видел в воде никакой рыбы, а во время передвижения по ручьям глубина не превышала 30 сантиметров. «О каком загрязнении природы может идти речь, если через сто метров этот ручей уже течёт по территории лошадиной фермы?» — недоумевает блогер. Наконец, по его словам, в воду — какая бы она ни была — не попало ни капли технических жидкостей.
Помимо очередного ролика на YouTube автор канала обещает перейти и к активным действиям: якобы к разбору дела уже подключились его юристы. О конкретных мерах ответственности в видео не говорится, но издание The Drive предполагает, что блогеру могут грозить крупные штрафы и необходимость компенсации ущерба.
В 2019 году уже британская полиция смогла оштрафовать видеоблогера за превышение скорости на основании его же записей. Правоохранительные органы вычислили скорость движения его Audi R8, хотя спидометр в кадр и не попадал.