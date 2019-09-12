Иностранные номера больше не спасут от российских камер
Николай Андреев
Правительство поручило создать систему, которая позволит отправлять штрафы владельцам автомобилей с иностранными номерами. Как сообщает издание «Коммерсантъ», до 15 октября МВД, Минтранс, Минюст, Ространснадзор, РСА, ФТС и ФСБ должны составить предварительный план действий.
Пока система не разработана, разные регионы используют свои методы поимки нарушителей на автомобилях с иностранными номерами. Например, в Москве в качестве временного решения Госавтоинспекция получает список злостных нарушителей-иностранцев от ЦОДД, который отвечает за столичные дорожные камеры. Затем инспекторы останавливают таких водителей и оформляют на них все вынесенные постановления за последние два месяца (максимальный срок давности привлечения к административной ответственности). Помимо этого, сведения о собственнике автомобиля вносятся в базу данных, что позволяет штрафовать его автоматически.
С начала 2018 года только в Москве зафиксировано 1,86 миллиона нарушений ПДД, совершённых машинами с иностранными номерами. Однако из-за нехватки данных протоколы составлены только для двух процентов случаев (28,8 тысячи).
Чаще всего в столице пренебрегают ПДД водители автомобилей с украинскими номерами (24 тысячи машин). Вторую строчку занимают машины с армянской регистрацией (1,75 тысячи), а на третьем месте находятся молдавские автомобили (1,47 тысячи). Также в
топ-10входят автомобили из Болгарии, Грузии, Германии, Латвии и Азербайджана.