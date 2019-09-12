Иностранные номера больше не спасут от российских камер

Пока система не разработана, разные регионы используют свои методы поимки наруши­телей на автомо­билях с иностран­ными номерами. Например, в Москве в качестве временного решения Госавто­инспекция получает список злостных нарушителей-иностранцев от ЦОДД, который отвечает за столичные дорожные камеры. Затем инспекторы останав­ливают таких водителей и оформляют на них все выне­сенные постанов­ления за последние два месяца (макси­мальный срок давности привле­чения к админи­стративной ответ­ствен­ности). Помимо этого, сведения о собствен­нике авто­мобиля вносятся в базу данных, что позволяет штрафовать его автома­тически.