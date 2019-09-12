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Иностранные номера больше не спасут от российских камер

Новости

Николай Андреев

Правительство поручило создать систему, которая позволит отправлять штрафы владельцам автомобилей с иностран­ными номерами. Как сообщает издание «Коммерсантъ», до 15 октября МВД, Минтранс, Минюст, Ространс­надзор, РСА, ФТС и ФСБ должны составить предвари­тельный план действий.

  • Пока система не разработана, разные регионы используют свои методы поимки наруши­телей на автомо­билях с иностран­ными номерами. Например, в Москве в качестве временного решения Госавто­инспекция получает список злостных нарушителей-иностранцев от ЦОДД, который отвечает за столичные дорожные камеры. Затем инспекторы останав­ливают таких водителей и оформляют на них все выне­сенные постанов­ления за последние два месяца (макси­мальный срок давности привле­чения к админи­стративной ответ­ствен­ности). Помимо этого, сведения о собствен­нике авто­мобиля вносятся в базу данных, что позволяет штрафовать его автома­тически.

  • С начала 2018 года только в Москве зафикси­ровано 1,86 миллиона нарушений ПДД, совер­шённых машинами с иностран­ными номерами. Однако из-за нехватки данных протоколы состав­лены только для двух процентов случаев (28,8 тысячи).

  • Чаще всего в столице пренебрегают ПДД водители автомобилей с украинскими номерами (24 тысячи машин). Вторую строчку занимают машины с армянской регистра­цией (1,75 тысячи), а на третьем месте находятся молдав­ские автомобили (1,47 тысячи). Также в топ-10 входят автомобили из Болгарии, Грузии, Германии, Латвии и Азер­бай­джана.

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