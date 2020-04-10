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В России введут штрафы за установку дорожных камер в кустах

Новости

Николай Андреев

Минтранс, МВД и комитет по транспорту Госдумы разрабаты­вают поправки, которые позволят штрафовать сотруд­ников полиции и частные компании за спрятан­ные или необосно­ванно установ­ленные комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом стало известно «Известиям».

  • Штрафы с неправильно установленных дорожных камер будут недей­стви­тель­ными. Для этого в России введут единые стандарты для комп­лексов фиксации нарушений. Так, камеры должны будут распо­лагаться на расстоянии не менее одного кило­метра друг от друга в городе и не менее пяти кило­метров — на трассах.

  • Сейчас определяется размер штрафов за неправильную установку комплексов фиксации нарушений. Поправки для нового КоАП разрабо­тают не позже осени 2020 года.

На российских дорогах более 80 процентов нарушений фиксируют именно дорожные камеры. В 2019 году водители получили 142,1 миллиона штрафов на 106,5 миллиарда рублей. Самым частым наруше­нием стало превыше­ние скорости. На него пришлось 101,8 миллиона штрафов.

Часто встречаете спрятанные дорожные камеры? 

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