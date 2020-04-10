В России введут штрафы за установку дорожных камер в кустах
Николай Андреев
Минтранс, МВД и комитет по транспорту Госдумы разрабатывают поправки, которые позволят штрафовать сотрудников полиции и частные компании за спрятанные или необоснованно установленные комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом стало известно «Известиям».
Штрафы с неправильно установленных дорожных камер будут недействительными. Для этого в России введут единые стандарты для комплексов фиксации нарушений. Так, камеры должны будут располагаться на расстоянии не менее одного километра друг от друга в городе и не менее пяти километров — на трассах.
Сейчас определяется размер штрафов за неправильную установку комплексов фиксации нарушений. Поправки для нового КоАП разработают не позже осени 2020 года.
На российских дорогах более 80 процентов нарушений фиксируют именно дорожные камеры. В 2019 году водители получили 142,1 миллиона штрафов на 106,5 миллиарда рублей. Самым частым нарушением стало превышение скорости. На него пришлось 101,8 миллиона штрафов.