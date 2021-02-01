Стало известно, когда камеры в Подмосковье начнут штрафовать за непристёгнутый ремень

«Мы не экспериментируем на людях, поэтому пока штрафы за это нарушение приходить не будут. Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях», — рассказал операционный директор «МВС Груп», оператора систем фотовидеофиксации в Московской области, Михаил Родионов.