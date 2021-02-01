Стало известно, когда камеры в Подмосковье начнут штрафовать за непристёгнутый ремень
Кирилл Малышев
Автоматические камеры в Московской области учат выявлять непристёгнутых водителей и пассажиров. На это потребуется несколько месяцев, после чего автомобилисты начнут получать штрафы. Об этом сообщает радио Sputnik.
«Мы не экспериментируем на людях, поэтому пока штрафы за это нарушение приходить не будут. Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях», — рассказал операционный директор «МВС Груп», оператора систем фотовидеофиксации в Московской области, Михаил Родионов.
Сейчас камеры запущены в тестовом режиме и фиксируют материал для обучения искусственного интеллекта. Ему «показывают» кадры, где чётко видно отсутствие ремня у водителя или пассажира. Лента должна явно выделяться на фоне одежды. По базе таких снимков система в дальнейшем станет выявлять нарушителей сама.
Новые комплексы для выявления непристёгнутых ремней ставить не будут. Нескольких сотен существующих камер вполне достаточно, в их поле зрения попадает 2 миллиона машин в сутки. Им только перенастроят ПО.
В Москве о появлении камер, штрафующих за ремень и разговор по телефону за рулём, стало известно в ноябре. В тестовом режиме запустили восемь комплексов. Пока о массовых штрафах или ошибках в них ничего не слышно.