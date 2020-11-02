В России анонсирована «спортивная» модификация Subaru Forester

В Москве камеры начнут штрафовать за непристёгнутый ремень и пользование телефоном

Новости

Кирилл Малышев

Дорожные камеры в Москве начнут выписывать штрафы за непристёгнутый ремень безопас­ности и исполь­зование водите­лями смарт­фонов во время движения. Об этом сообщил Телеграм-канал московского Дептранса. Перво­начально эти нарушения смогут фиксировать 8 камер, когда они начнут работу, пока не уточняется.

1/6

  • В основу ляжет искус­ственный интел­лект и техно­логия нейронных сетей. Камера делает до 25 снимков в секунду и умеет распознавать на них руки водителя, руль, ленту ремня безопас­ности и другие объекты, важные для иденти­фикации нарушения. В систему заложены признаки наруше­ния — при их наличии будет выписы­ваться штраф.

  • Комплекс сам формирует документы о право­нарушении. Однако Дептранс заверяет, что контроли­ровать все его решения будут живые инспекторы. Кроме того, алгоритмы с начала 2020 года проходили тестиро­вание на дорогах. Власти уверяют, что их отладили до стадии практически безошибочной работы.

  • Нарушением будет считаться не только нахож­дение телефона у уха водителя. Даже если он просто держит его в руках, штраф выпишут. Любые сомнения, по словам предста­вителей Дептранса, станут трактовать в пользу автомо­билистов. Лицо водителя на фото­графиях сделают размазанным для защиты персональных данных.

  • За непристёгнутый ремень безопас­ности выносится постанов­ление на 1000 рублей, за исполь­зование смартфона без хендс-фри — на 1500 рублей.

  • В прошлом году в России в тестовом режиме запустили контроль наличия ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Мера вызвана тем, что после неодно­кратного подорожания полисов миллионы автомо­билистов пере­стали их покупать. Пилотный проект несколько раз пере­носили, однако и после его запуска так и не началась стадия реальной работы: штрафы с камер за езду без ОСАГО до сих пор не выносятся.

Поддерживаете новые умения камер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение