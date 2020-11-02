В Москве камеры начнут штрафовать за непристёгнутый ремень и пользование телефоном
Кирилл Малышев
Дорожные камеры в Москве начнут выписывать штрафы за непристёгнутый ремень безопасности и использование водителями смартфонов во время движения. Об этом сообщил Телеграм-канал московского Дептранса. Первоначально эти нарушения смогут фиксировать 8 камер, когда они начнут работу, пока не уточняется.
В основу ляжет искусственный интеллект и технология нейронных сетей. Камера делает до 25 снимков в секунду и умеет распознавать на них руки водителя, руль, ленту ремня безопасности и другие объекты, важные для идентификации нарушения. В систему заложены признаки нарушения — при их наличии будет выписываться штраф.
Комплекс сам формирует документы о правонарушении. Однако Дептранс заверяет, что контролировать все его решения будут живые инспекторы. Кроме того, алгоритмы с начала 2020 года проходили тестирование на дорогах. Власти уверяют, что их отладили до стадии практически безошибочной работы.
Нарушением будет считаться не только нахождение телефона у уха водителя. Даже если он просто держит его в руках, штраф выпишут. Любые сомнения, по словам представителей Дептранса, станут трактовать в пользу автомобилистов. Лицо водителя на фотографиях сделают размазанным для защиты персональных данных.
За непристёгнутый ремень безопасности выносится постановление на 1000 рублей, за использование смартфона без хендс-фри — на 1500 рублей.
В прошлом году в России в тестовом режиме запустили контроль наличия ОСАГО у водителей с помощью дорожных камер. Мера вызвана тем, что после неоднократного подорожания полисов миллионы автомобилистов перестали их покупать. Пилотный проект несколько раз переносили, однако и после его запуска так и не началась стадия реальной работы: штрафы с камер за езду без ОСАГО до сих пор не выносятся.