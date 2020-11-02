В Москве камеры начнут штрафовать за непристёгнутый ремень и пользование телефоном

В основу ляжет искус­ственный интел­лект и техно­логия нейронных сетей. Камера делает до 25 снимков в секунду и умеет распознавать на них руки водителя, руль, ленту ремня безопас­ности и другие объекты, важные для иденти­фикации нарушения. В систему заложены признаки наруше­ния — при их наличии будет выписы­ваться штраф.

Комплекс сам формирует документы о право­нарушении. Однако Дептранс заверяет, что контроли­ровать все его решения будут живые инспекторы. Кроме того, алгоритмы с начала 2020 года проходили тестиро­вание на дорогах. Власти уверяют, что их отладили до стадии практически безошибочной работы.

Нарушением будет считаться не только нахож­дение телефона у уха водителя. Даже если он просто держит его в руках, штраф выпишут. Любые сомнения, по словам предста­вителей Дептранса, станут трактовать в пользу автомо­билистов. Лицо водителя на фото­графиях сделают размазанным для защиты персональных данных.

За непристёгнутый ремень безопас­ности выносится постанов­ление на 1000 рублей, за исполь­зование смартфона без хендс-фри — на 1500 рублей.