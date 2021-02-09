Посмотрите на самый большой вездеход в мире. Его пригнали в музей в ОАЭ

«Письма счастья» за ремень: сколько штрафов выписали в Москве за два месяца

Новости

Кирилл Малышев

За два месяца работы автоматические камеры в Москве выявили 4211 водителей и пассажиров с непристёг­нутыми ремнями безопас­ности. Это больше, чем проживает на Фолкленд­ских островах, приводит сравнение Дептранс в своём телеграм-канале.

  • В столице работает восемь камер, фиксирующих такое нарушение. Они же замечают использо­вание телефона во время движения. По этой статье Дептранс статистики не привёл.

  • Комплексы, работающие по новым нарушениям, протестиро­вали осенью 2020 года и запустили в декабре. Камеры делают до десятка снимков высокого разреше­ния. Их показания пере­проверяют техник ЦОДД и сотрудник ГИБДД. Наказание составляет 1500 рублей за телефон и 1000 рублей за ремень. По смартфону необязательно разговаривать, чтобы получить «письмо счастья», нельзя даже просто держать его в руке при движении.

  • Тестирует камеры, выявляющие непристёг­нутых водителей, и Подмосковье. Региону потребуется ещё несколько месяцев, прежде чем их запустят в работу. Новые комплексы ставить не будут – пере­настроят старые. О коли­честве собранных штрафов за прошлый год пока отчитались только судебные приставы. Они принуди­тельно взыскали с нарушителей 14,5 миллиарда рублей.

Боитесь новых камер?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение