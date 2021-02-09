«Письма счастья» за ремень: сколько штрафов выписали в Москве за два месяца

Комплексы, работающие по новым нарушениям, протестиро­вали осенью 2020 года и запустили в декабре. Камеры делают до десятка снимков высокого разреше­ния. Их показания пере­проверяют техник ЦОДД и сотрудник ГИБДД. Наказание составляет 1500 рублей за телефон и 1000 рублей за ремень. По смартфону необязательно разговаривать, чтобы получить «письмо счастья», нельзя даже просто держать его в руке при движении.