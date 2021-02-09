«Письма счастья» за ремень: сколько штрафов выписали в Москве за два месяца
Кирилл Малышев
За два месяца работы автоматические камеры в Москве выявили 4211 водителей и пассажиров с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это больше, чем проживает на Фолклендских островах, приводит сравнение Дептранс в своём телеграм-канале.
В столице работает восемь камер, фиксирующих такое нарушение. Они же замечают использование телефона во время движения. По этой статье Дептранс статистики не привёл.
Комплексы, работающие по новым нарушениям, протестировали осенью 2020 года и запустили в декабре. Камеры делают до десятка снимков высокого разрешения. Их показания перепроверяют техник ЦОДД и сотрудник ГИБДД. Наказание составляет 1500 рублей за телефон и 1000 рублей за ремень. По смартфону необязательно разговаривать, чтобы получить «письмо счастья», нельзя даже просто держать его в руке при движении.
Тестирует камеры, выявляющие непристёгнутых водителей, и Подмосковье. Региону потребуется ещё несколько месяцев, прежде чем их запустят в работу. Новые комплексы ставить не будут – перенастроят старые. О количестве собранных штрафов за прошлый год пока отчитались только судебные приставы. Они принудительно взыскали с нарушителей 14,5 миллиарда рублей.