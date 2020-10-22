Штрафы за «среднюю скорость» предложили ввести по всей России
Дмитрий Елизаров
Ассоциация производителей и операторов систем фотовидеофиксации предложила распространить на всю страну практику наказания водителей за превышение средней скорости, пишет «Российская газета». В ассоциации утверждают, что такие системы помогают снизить аварийность, но самого понятия «средняя скорость» нет ни в ПДД, ни в КоАП.
Представители ассоциации заявили изданию, что результаты экспериментов по измерению средней скорости доказывают эффективность этого подхода. На некоторых участках дорог в Московской области, где установлены соответствующие комплексы автоматической фиксации, число ДТП за первые 6 месяцев нынешнего года уменьшилось по сравнению с
2019-мна 17%.
Производители комплексов предлагают применять измерение средней скорости и наказание за его превышение повсеместно по всей России. Однако для этого придётся внести изменения как в КоАП, так и в Правила дорожного движения, закрепив в них определение самого понятия «средней скорости». Кроме того, по словам экспертов издания, необходимо предусмотреть механизм обжалования таких штрафов.
На данный момент комплексы, измеряющие среднюю скорость движения, установлены в некоторых регионах страны — например, в Татарстане, Башкирии и на Урале.
В конце прошлого года в Госдуме выступали за полную отмену такой практики: был принят в первом чтении законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости. В ГИБДД между тем уверены в полезности этой схемы. Однако ранее было зафиксировано несколько случаев, когда водители получали сразу несколько штрафов с одних и тех же камер — за превышение как средней, так и мгновенной скорости.