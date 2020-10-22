Штрафы за «среднюю скорость» предложили ввести по всей России

Ассоциация производителей и операторов систем фотовидео­фиксации предложила распро­странить на всю страну практику наказания водителей за превыше­ние средней скорости, пишет «Российская газета». В ассоци­ации утверждают, что такие системы помогают снизить аварий­ность, но самого понятия «средняя скорость» нет ни в ПДД, ни в КоАП.

Представители ассоциации заявили изданию, что результаты экспери­ментов по измерению средней скорости доказы­вают эффектив­ность этого подхода. На некоторых участках дорог в Московской области, где установлены соответ­ствующие комплексы автомати­ческой фиксации, число ДТП за первые 6 месяцев нынешнего года уменьшилось по сравнению с 2019-м на 17%.

Производители комплексов предлагают применять измерение средней скорости и наказание за его превышение повсеместно по всей России. Однако для этого придётся внести изменения как в КоАП, так и в Правила дорожного движения, закрепив в них опреде­ление самого понятия «средней скорости». Кроме того, по словам экспертов издания, необходимо предусмотреть механизм обжалования таких штрафов.

На данный момент комплексы, измеряющие среднюю скорость движения, установ­лены в некоторых регионах страны — например, в Татар­стане, Башкирии и на Урале.