ГИБДД назвала самые популярные нарушения ПДД за 2020 год

Что касается штрафов на основе данных с дорожных камер, то рост их количества по-прежнему связы­вается с увеличе­нием числа самих комплексов автомати­ческой фиксации, а также с расширением возмож­ностей камер: всё больше комплексов умеет замечать сразу несколько видов нарушений. В ближайшее время камеры научатся, к примеру, вычислять авто­мобили, чьи владельцы не озаботились оформле­нием полисов «обязательной автогражданки».

При этом количество выявленных полицей­скими нетрезвых либо отказав­шихся от освидетель­ствования водителей выросло незначительно — всего на 0,3%, то есть до 550,7 тысяч случаев. 68,4 тысячи этих ситуаций переросли в уголовные дела.