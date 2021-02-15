ГИБДД назвала самые популярные нарушения ПДД за 2020 год
Дмитрий Елизаров
В 2020 году на основании данных с камер автоматической фиксации Госавтоинспекция вынесла более 145,5 миллиона постановлений. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные МВД, это на 19,2% больше, чем в допандемийном
На нарушения скоростного режима приходится львиная доля выписанных в 2020 году штрафов — 124 миллиона. На втором месте по частоте нарушение требований разметки и знаков (13,6 миллиона), на третьем — проезд на красный (5,2 миллиона). Кроме того, российские водители часто выезжали на встречную полосу, ездили без ОСАГО, не пристёгивались ремнями безопасности и не уступали дорогу машинам экстренных служб. В этой статистике также учтены постановления, выписанные инспекторами ГИБДД.
Что касается штрафов на основе данных с дорожных камер, то рост их количества по-прежнему связывается с увеличением числа самих комплексов автоматической фиксации, а также с расширением возможностей камер: всё больше комплексов умеет замечать сразу несколько видов нарушений. В ближайшее время камеры научатся, к примеру, вычислять автомобили, чьи владельцы не озаботились оформлением полисов «обязательной автогражданки».
При этом количество выявленных полицейскими нетрезвых либо отказавшихся от освидетельствования водителей выросло незначительно — всего на 0,3%, то есть до 550,7 тысяч случаев. 68,4 тысячи этих ситуаций переросли в уголовные дела.
Официальная статистика ГИБДД по штрафам пока не опубликована. Также не уточняется, какие именно суммы внесли в российский бюджет водители-нарушители. Такие данные обнародовала на данный момент только служба судебных приставов, которая отчиталась о взыскании с автомобилистов 14,5 миллиарда рублей в течение прошлого года.