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ГИБДД назвала самые популярные нарушения ПДД за 2020 год

Новости

Дмитрий Елизаров

В 2020 году на основании данных с камер автоматической фиксации Госавто­инспекция вынесла более 145,5 миллиона постанов­лений. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные МВД, это на 19,2% больше, чем в допандемийном 2019-м. Самым часто встречающимся наруше­нием осталось превышение скорости.

  • На нарушения скоростного режима приходится львиная доля выписанных в 2020 году штрафов — 124 миллиона. На втором месте по частоте нарушение требо­ваний разметки и знаков (13,6 миллиона), на третьем — проезд на красный (5,2 миллиона). Кроме того, российские водители часто выезжали на встречную полосу, ездили без ОСАГО, не пристёги­вались ремнями безопасности и не уступали дорогу машинам экстренных служб. В этой статистике также учтены постанов­ления, выписанные инспекторами ГИБДД.

  • Что касается штрафов на основе данных с дорожных камер, то рост их количества по-прежнему связы­вается с увеличе­нием числа самих комплексов автомати­ческой фиксации, а также с расширением возмож­ностей камер: всё больше комплексов умеет замечать сразу несколько видов нарушений. В ближайшее время камеры научатся, к примеру, вычислять авто­мобили, чьи владельцы не озаботились оформле­нием полисов «обязательной автогражданки».

  • При этом количество выявленных полицей­скими нетрезвых либо отказав­шихся от освидетель­ствования водителей выросло незначительно — всего на 0,3%, то есть до 550,7 тысяч случаев. 68,4 тысячи этих ситуаций переросли в уголовные дела.

  • Официальная статистика ГИБДД по штрафам пока не опублико­вана. Также не уточняется, какие именно суммы внесли в россий­ский бюджет водители-нарушители. Такие данные обнародовала на данный момент только служба судебных приставов, которая отчиталась о взыскании с автомо­билистов 14,5 миллиарда рублей в течение прошлого года.

Как вы считаете, влияют камеры на порядок на дорогах?

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