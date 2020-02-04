Большинство штрафов за нарушения ПДД разрешат оплачивать со скидкой
Николай Андреев
В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) расширится список нарушений правил дорожного движения, штрафы за которые можно будет оплатить со скидкой 50 процентов. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на Министерство юстиции России.
Всего в новом КоАП предусмотрено 1666 видов административных правонарушений. Скидка в размере 50 процентов будет распространяться более чем на 1000 статей, однако их окончательный список пока не определён. Под исключение попадут грубые правонарушения, а также отдельные нарушения ПДД.
Как и прежде, в новом КоАП разрешено оплачивать штраф со скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Кроме того, сохранена норма о восстановлении этого срока, если копия постановления о назначении штрафа пришла по почте слишком поздно.
Согласно проекту нового КоАП, штрафы за нарушения ПДД вырастут в несколько раз. Например, за превышение скорости на 20–
40 км/чпридётся заплатить 3000 рублей вместо 500 рублей. Также появится наказание за опасное вождение — штраф составит 5000 рублей. Все нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.
В нынешней редакции КоАП скидка в размере 50 процентов предусмотрена только для 124 нарушений из более чем 1800 статей.