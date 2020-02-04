Большинство штрафов за нарушения ПДД разрешат оплачивать со скидкой

В новом Кодексе об административных право­наруше­ниях (КоАП) расширится список наруше­ний правил дорожного движения, штрафы за которые можно будет оплатить со скидкой 50 процентов. Об этом сообщает агентство «ТАСС» со ссылкой на Министер­ство юстиции России.

Всего в новом КоАП предусмотрено 1666 видов админи­стративных право­нарушений. Скидка в размере 50 процентов будет распро­страняться более чем на 1000 статей, однако их оконча­тельный список пока не определён. Под исключение попадут грубые право­нарушения, а также отдельные нарушения ПДД.

Как и прежде, в новом КоАП разрешено оплачивать штраф со скидкой в течение 20 дней со дня вынесения постанов­ления. Кроме того, сохранена норма о восстанов­лении этого срока, если копия постанов­ления о назначении штрафа пришла по почте слишком поздно.

Согласно проекту нового КоАП, штрафы за нарушения ПДД вырастут в несколько раз. Например, за превышение скорости на 20– 40 км/ч придётся заплатить 3000 рублей вместо 500 рублей. Также появится наказание за опасное вождение — штраф составит 5000 рублей. Все ново­введения могут вступить в силу уже с 1 января 2021 года.

В нынешней редакции КоАП скидка в размере 50 процентов преду­смотрена только для 124 нарушений из более чем 1800 статей.