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Штрафы можно будет обжаловать онлайн: что изменится для водителей?

Разбор

Иван Ананьев

Оформление штрафов за нарушения ПДД чаще всего происходит без участия водителей — по данным с камер, но оспаривать ошибочные постанов­ления приходится лично, собирая доказатель­ства своей невинов­ности. Однако уже осенью 2021 года процедура обжало­вания должна упроститься: в сентябре на сайте Госуслуг появится функци­онал, позволяющий обжаловать штрафы онлайн. Разбираемся, чем это поможет водителям и какие ещё способы избежать наказания у них есть.

Что случилось

В конце прошлого года Госдума приняла в третьем и оконча­тель­ном чтении законо­проект, который вводит единый для всей страны механизм обжалования штрафов — онлайн, с помощью соответ­ствующего функци­онала портала Госуслуг. Новый сервис должен заработать 1 сентября 2021 года.

Проект поддержал даже председатель госдумы Вячеслав Володин: «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполно­моченные органы и сделает процедуру обраще­ния более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить своё время на запол­нение бумаг в подразделении».

Что это даст

В первую очередь, это избавит от необходимости тратить время на запол­нение бумажек, поиск органи­зации, выписавшей штраф, и беготню по инстанциям. И вообще — вернёт процедуре обжало­вания хоть какую-то логику. Прежде, если постанов­ление приходило из другого региона, обжаловать его часто не было смысла, потому что затраты на дорогу превос­ходили сумму штрафа.

Кроме того, водители, которые пытались обжаловать постанов­ления, нередко отправляли их не тому адресату, путаясь в том, кто именно выписал наказание. Например, неопла­ченными парковками и эвакуацией непра­вильно припарко­ванных машин в городах занима­ется не ГИБДД, а другие муници­пальные органи­зации. И узнать, какая из них выписала штраф, иногда бывает очень сложно. 

Новый же сервис должен стать универсальным инструментом для обжало­вания всех видов нарушений. «Принятие законо­проекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжало­вания штрафных постанов­лений вне зави­симости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специали­зированным учрежде­нием», — пояснил Володин.

Какие штрафы можно будет обжаловать онлайн

Как и сейчас, подать жалобу можно будет на любой протокол, который, по мнению водителя, составлен с ошибкой или не доказы­вает вину конкретного человека. Но, в первую очередь, новый функционал создаётся для борьбы с ошибками автомати­ческих камер, которых на дорогах становится всё больше. А также со штрафами, которые водители получают из-за мошенни­ческих действий с подменой номерных знаков.

Камеры иногда выписывают штрафы машинам, стоящим на эвакуаторах (наруше­ние совер­шает эвакуатор, а штраф выписы­вают владельцу сломав­шейся машины), ошибаются в опреде­лении скорости движения или траектории авто­мобиля, а с появле­нием фиксации непри­стёгнутых ремней безопас­ности и использо­вания мобиль­ного телефона за рулём зачастую неверно интер­претируют полученную картинку. Иногда стоящие в пробке автомо­билисты получают штраф за незаконную или неопла­ченную парковку. И совер­шенно незащи­щёнными оказы­ваются владельцы машин, номерные знаки которых кто-то незаконно использует на других автомобилях.

По идее, все полученные с камер фото­материалы должны внимательно отсматри­вать сотрудники профильных ведомств и ГИБДД, но практика показы­вает, что при поточной работе ошибки всё равно происходят. Жалобы, поданные новым способом, будут рассматри­ваться предметно, и шансов на отлов ошибок в них будет больше.

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Но ведь у ГИБДД уже есть электронная приёмная...

Действительно, на сайте ГИБДД работает электронная приёмная, которая позволяет направить обращение в конкретное подраз­деление. Проблема в том, что этот сервис созда­вался именно для обращений, а не обжало­вания штрафов. Поэтому инспекторы на местах не обязаны заниматься проверкой ошибочных постанов­лений. Кроме того, сервис принимает обращения в произволь­ной форме, но автомо­билисты далеко не всегда способны грамотно составить претензию. В случае с сервисом Госуслуг процесс подачи обращения будет стандарти­зирован и «заточен» именно под обжало­вание штрафов.

Как можно обжаловать штраф сейчас

Во-первых, стоит помнить, что обжаловать штраф можно только в течение 10 суток с момента получения копии постанов­ления. Во-вторых, обращаться придётся туда, где выписали постанов­ление. Например, в Москве, помимо ГИБДД, штрафы за нарушение правил парковки наклады­вают Московская админи­стративная дорожная инспекция (МАДИ) и госучреж­дение «Админи­стратор московского парко­вочного простран­ства» (АМПП), а в регионах парковкой могут ведать местные организации.

Для обжалования штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД, нужно подать письменную жалобу в территори­альное подраз­деление по месту совер­шения нарушения на имя конкретного инспектора или его началь­ника, приложив копии документов на авто­мобиль и самого постанов­ления. Если ехать в отделение не хочется, то документы можно отправить заказным письмом, но в этом случае есть риск пропустить сроки обжалования — придётся просить ещё и о восстанов­лении сроков.

В Москве также существует отдельный Центр автомати­зированной фиксации админи­стративных право­нарушений ГИБДД, который получает все данные с дорожных камер — именно он рассылает водителям постанов­ления с камер, и он же будет отменять ошибочную фиксацию. Но обращаться туда опять-таки нужно лично.

Материал по теме: Как оспорить штраф за нарушение ПДД

Как быть со штрафами за парковку

В Москве обжаловать штрафы за неоплаченную парковку нужно в АМПП или МАДИ, причём последняя организация ведает ещё и штраф­стоянками — эвакуацию тоже можно оспорить даже после оплаты. В Санкт-Петер­бурге этим занимается Городской центр управ­ления парковками. И все эти органи­зации принимают обращения и жалобы лично, по почте или в электронном виде.

Обжаловать парковочный штраф в Москве проще всего на государ­ственном портале «Автокод», который может сам определить по номеру постанов­ления, в какую именно органи­зацию отправлять жалобу, и содер­жит готовые схемы обжало­вания, список причин для него и перечни необходимых документов. В Санкт-Петер­бурге работает обще­городской сервис приёма обращений, который можно также использовать и для жалоб на парковочную инспекцию.

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Как можно будет обжаловать штрафы за езду без ОСАГО

Реальных постановлений со штрафами за езду без ОСАГО пока никто не видел, но власти уже пару лет пугают тем, что камеры вот-вот начнут фиксировать и этот вид нарушений. Тем, кто всё-таки получит такой штраф, имея на руках легаль­ный действующий полис, в первую очередь нужно будет обратиться к своему страховщику, чтобы тот исправил неточ­ности в базе данных. Либо сразу в РСА, где точно подскажут, как действовать дальше. И только после исправления всех «косяков» имеет смысл заниматься обжало­ванием штрафа.

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Пытались когда-нибудь обжаловать штраф?

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