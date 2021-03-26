Штрафы можно будет обжаловать онлайн: что изменится для водителей?
Иван Ананьев
Оформление штрафов за нарушения ПДД чаще всего происходит без участия водителей — по данным с камер, но оспаривать ошибочные постановления приходится лично, собирая доказательства своей невиновности. Однако уже осенью 2021 года процедура обжалования должна упроститься: в сентябре на сайте Госуслуг появится функционал, позволяющий обжаловать штрафы онлайн. Разбираемся, чем это поможет водителям и какие ещё способы избежать наказания у них есть.
Что случилось
В конце прошлого года Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который вводит единый для всей страны механизм обжалования штрафов — онлайн, с помощью соответствующего функционала портала Госуслуг. Новый сервис должен заработать 1 сентября 2021 года.
Проект поддержал даже председатель госдумы Вячеслав Володин: «Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить своё время на заполнение бумаг в подразделении».
Что это даст
В первую очередь, это избавит от необходимости тратить время на заполнение бумажек, поиск организации, выписавшей штраф, и беготню по инстанциям. И вообще — вернёт процедуре обжалования хоть какую-то логику. Прежде, если постановление приходило из другого региона, обжаловать его часто не было смысла, потому что затраты на дорогу превосходили сумму штрафа.
Кроме того, водители, которые пытались обжаловать постановления, нередко отправляли их не тому адресату, путаясь в том, кто именно выписал наказание. Например, неоплаченными парковками и эвакуацией неправильно припаркованных машин в городах занимается не ГИБДД, а другие муниципальные организации. И узнать, какая из них выписала штраф, иногда бывает очень сложно.
Новый же сервис должен стать универсальным инструментом для обжалования всех видов нарушений. «Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением», — пояснил Володин.
Какие штрафы можно будет обжаловать онлайн
Как и сейчас, подать жалобу можно будет на любой протокол, который, по мнению водителя, составлен с ошибкой или не доказывает вину конкретного человека. Но, в первую очередь, новый функционал создаётся для борьбы с ошибками автоматических камер, которых на дорогах становится всё больше. А также со штрафами, которые водители получают
Камеры иногда выписывают штрафы машинам, стоящим на эвакуаторах (нарушение совершает эвакуатор, а штраф выписывают владельцу сломавшейся машины), ошибаются в определении скорости движения или траектории автомобиля, а с появлением фиксации непристёгнутых ремней безопасности и использования мобильного телефона за рулём зачастую неверно интерпретируют полученную картинку. Иногда стоящие в пробке автомобилисты получают штраф за незаконную или неоплаченную парковку. И совершенно незащищёнными оказываются владельцы машин, номерные знаки которых кто-то незаконно использует на других автомобилях.
По идее, все полученные с камер фотоматериалы должны внимательно отсматривать сотрудники профильных ведомств и ГИБДД, но практика показывает, что при поточной работе ошибки всё равно происходят. Жалобы, поданные новым способом, будут рассматриваться предметно, и шансов на отлов ошибок в них будет больше.
Но ведь у ГИБДД уже есть электронная приёмная...
Действительно, на сайте ГИБДД работает электронная приёмная, которая позволяет направить обращение в конкретное подразделение. Проблема в том, что этот сервис создавался именно для обращений, а не обжалования штрафов. Поэтому инспекторы на местах не обязаны заниматься проверкой ошибочных постановлений. Кроме того, сервис принимает обращения в произвольной форме, но автомобилисты далеко не всегда способны грамотно составить претензию. В случае с сервисом Госуслуг процесс подачи обращения будет стандартизирован и «заточен» именно под обжалование штрафов.
Как можно обжаловать штраф сейчас
Во-первых, стоит помнить, что обжаловать штраф можно только в течение 10 суток с момента получения копии постановления. Во-вторых, обращаться придётся туда, где выписали постановление. Например, в Москве, помимо ГИБДД, штрафы за нарушение правил парковки накладывают Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и госучреждение «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), а в регионах парковкой могут ведать местные организации.
Для обжалования штрафов, выписанных сотрудниками ГИБДД, нужно подать письменную жалобу в территориальное подразделение по месту совершения нарушения на имя конкретного инспектора или его начальника, приложив копии документов на автомобиль и самого постановления. Если ехать в отделение не хочется, то документы можно отправить заказным письмом, но в этом случае есть риск пропустить сроки обжалования — придётся просить ещё и о восстановлении сроков.
В Москве также существует отдельный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД, который получает все данные с дорожных камер — именно он рассылает водителям постановления с камер, и он же будет отменять ошибочную фиксацию. Но обращаться туда опять-таки нужно лично.
Как быть со штрафами за парковку
В Москве обжаловать штрафы за неоплаченную парковку нужно в АМПП или МАДИ, причём последняя организация ведает ещё и штрафстоянками — эвакуацию тоже можно оспорить даже после оплаты. В Санкт-Петербурге этим занимается Городской центр управления парковками. И все эти организации принимают обращения и жалобы лично, по почте или в электронном виде.
Обжаловать парковочный штраф в Москве проще всего на государственном портале «Автокод», который может сам определить по номеру постановления, в какую именно организацию отправлять жалобу, и содержит готовые схемы обжалования, список причин для него и перечни необходимых документов. В Санкт-Петербурге работает общегородской сервис приёма обращений, который можно также использовать и для жалоб на парковочную инспекцию.
Как можно будет обжаловать штрафы за езду без ОСАГО
Реальных постановлений со штрафами за езду без ОСАГО пока никто не видел, но власти уже пару лет пугают тем, что камеры вот-вот начнут фиксировать и этот вид нарушений. Тем, кто всё-таки получит такой штраф, имея на руках легальный действующий полис, в первую очередь нужно будет обратиться к своему страховщику, чтобы тот исправил неточности в базе данных. Либо сразу в РСА, где точно подскажут, как действовать дальше. И только после исправления всех «косяков» имеет смысл заниматься обжалованием штрафа.