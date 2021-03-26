Штрафы можно будет обжаловать онлайн: что изменится для водителей?

Что это даст

В первую очередь, это избавит от необходимости тратить время на запол­нение бумажек, поиск органи­зации, выписавшей штраф, и беготню по инстанциям. И вообще — вернёт процедуре обжало­вания хоть какую-то логику. Прежде, если постанов­ление приходило из другого региона, обжаловать его часто не было смысла, потому что затраты на дорогу превос­ходили сумму штрафа.

Кроме того, водители, которые пытались обжаловать постанов­ления, нередко отправляли их не тому адресату, путаясь в том, кто именно выписал наказание. Например, неопла­ченными парковками и эвакуацией непра­вильно припарко­ванных машин в городах занима­ется не ГИБДД, а другие муници­пальные органи­зации. И узнать, какая из них выписала штраф, иногда бывает очень сложно.

Новый же сервис должен стать универсальным инструментом для обжало­вания всех видов нарушений. «Принятие законо­проекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжало­вания штрафных постанов­лений вне зави­симости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специали­зированным учрежде­нием», — пояснил Володин.