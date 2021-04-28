В Москве задержали водителя, у которого 1457 штрафов. Но это не рекорд
Дмитрий Елизаров
Столичная ГИБДД отыскала и привлекла к ответственности автовладельца, за которым числится в общей сложности 1457 неуплаченных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. Автомобиль водителя-рецидивиста отправлен на спецстоянку.
Выявляли нарушителя, претендующего на звание рекордсмена по сумме штрафов, в ходе совместной операции: в ней участвовали сотрудники отдела ГИБДД Зеленоградского округа, инспекторы Московской области и судебные приставы.
31-летний водитель в дополнение к уже имеющимся штрафам получил ряд постановлений по статье 20.25 КоАП. В части неуплаты штрафов она предусматривает, к примеру, ответственность в виде удвоения суммы либо административный арест на срок до 15 суток.
Автомобиль у нарушителя арестовали и поместили на спецстоянку. На машине какой именно марки были совершены нарушения, а также их характер не уточняются.
Всего же за три месяца нынешнего года Госавтоинспекция Москвы оформила более 170 тысяч материалов об уклонении от уплаты штрафов.
В феврале прошлого года столичная ГИБДД задержала водителя BMW, накопившего 2130 неоплаченных квитанций, а в августе — 22-летнего автомобилиста, который всего за полгода смог «заработать» 562 штрафа.