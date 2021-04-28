В Москве задержали водителя, у которого 1457 штрафов. Но это не рекорд

Выявляли нарушителя, претендующего на звание рекордс­мена по сумме штрафов, в ходе совместной операции: в ней участ­вовали сотрудники отдела ГИБДД Зелено­градского округа, инспекторы Московской области и судебные приставы.

31-летний водитель в дополнение к уже имеющимся штрафам получил ряд постанов­лений по статье 20.25 КоАП. В части неуплаты штрафов она преду­сматривает, к примеру, ответ­ственность в виде удвоения суммы либо админи­стративный арест на срок до 15 суток.

Автомобиль у нарушителя арестовали и поместили на спецстоянку. На машине какой именно марки были совер­шены нарушения, а также их характер не уточняются.

Всего же за три месяца нынешнего года Госавто­инспекция Москвы оформила более 170 тысяч материалов об уклонении от уплаты штрафов.