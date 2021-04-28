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В Москве задержали водителя, у которого 1457 штрафов. Но это не рекорд

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Дмитрий Елизаров

Столичная ГИБДД отыскала и привлекла к ответственности авто­владельца, за которым числится в общей сложности 1457 неуплаченных штрафов на сумму более 2 миллионов рублей. Автомобиль водителя-рециди­виста отправлен на спецстоянку.

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  • Выявляли нарушителя, претендующего на звание рекордс­мена по сумме штрафов, в ходе совместной операции: в ней участ­вовали сотрудники отдела ГИБДД Зелено­градского округа, инспекторы Московской области и судебные приставы.

  • 31-летний водитель в дополнение к уже имеющимся штрафам получил ряд постанов­лений по статье 20.25 КоАП. В части неуплаты штрафов она преду­сматривает, к примеру, ответ­ственность в виде удвоения суммы либо админи­стративный арест на срок до 15 суток.

  • Автомобиль у нарушителя арестовали и поместили на спецстоянку. На машине какой именно марки были совер­шены нарушения, а также их характер не уточняются.

  • Всего же за три месяца нынешнего года Госавто­инспекция Москвы оформила более 170 тысяч материалов об уклонении от уплаты штрафов.

  • В феврале прошлого года столичная ГИБДД задержала водителя BMW, накопив­шего 2130 неоплаченных квитанций, а в августе — 22-летнего авто­мобилиста, который всего за полгода смог «заработать» 562 штрафа.

А за вами числятся неоплаченные штрафы?

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