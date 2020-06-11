Как проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД

Как быстро нужно оплачивать штрафы

Отсчёт периода, который даётся нарушителю на оплату взыскания без дополни­тельных санкций, начинается через 10 дней после того, как штраф выписан инспектором. Предпо­лагается, что в эту декаду вы имеете возмож­ность оспорить постанов­ление у вышестоящего сотрудника ГИБДД, если считаете, что наказаны неправомерно.

Когда нарушение автоматически фиксируется камерой, процедура может дополни­тельно растянуться. Во-первых, операторам системы даётся 15 дней на передачу данных уполно­моченному инспектору ГИБДД, который и выносит постанов­ление о совер­шённом нарушении — его фамилия и должность значатся в первых строках документа. У инспектора на оформ­ление бумаг есть до двух месяцев. Или даже три, если разбором ситуации занимается суд.

Поэтому не стоит самоуспокаиваться, когда вы явно «проехали под камеру», а квитанции в почтовом ящике в ближайшие пару дней не обнаружили. Она вполне может появиться там позже.

На собственно уплату штрафа виновнику даётся 60 дней с момента получения постанов­ления на руки. Момент, кстати, определя­ется по штемпелю почты, поэтому конверт «письма счастья» стоит сохранить как доказа­тельство. Этот срок может увеличиться, если в течение 10 дней после получения письма водитель решит обжаловать несправед­ливое, по его мнению, наказание. И даже когда сроки уплаты прошли, у виновника есть ещё до 10 дней, которые заложены в процедуре на передачу доку­ментов из ГИБДД судебным приставам — на тот случай, если он оплатил-таки штраф в последний из данных ему на это дней, но документы просто не успели дойти.

Другими словами, в вашем распоряжении почти два с половиной месяца. Впрочем, и этот внушительный период можно ещё увеличить — по уважи­тельным причинам. Законо­дательство позволяет подать через инспектора или суд (если нарушение разбиралось там) ходатай­ство об отсрочке испол­нения наказания на месяц. В допол­нение к нему придётся предоставить документы, подтверж­дающие трудное матери­альное положение, или справку об отсут­ствии работы. По тем же причинам можно просить и о трёхмесячной рассрочке на уплату. Однако ни рассрочка, ни отсрочка не применяются, когда идёт речь о наказании за пьяное вождение или в случаях, когда нанесён вред здоровью потерпевших.

Бытует мнение, что, если штраф долго не оплачивать, он просто «сгорит». В статье 31.9 КоАП указан срок давности исполнения админи­стративного наказания в два года. То есть закон подразуме­вает, что если в течение двух лет со дня вынесения постанов­ления штраф не взыскан, то его можно не платить.

Однако избежать последствий таким способом можно только в теории. На практике нужно, чтобы вас в течение этих двух лет ни разу не остановил для проверки инспектор ГИБДД, у которых есть доступ к данным о штрафах. А также, чтобы ваше дело по каким-то необъяснимым причинам не попало в Федеральную службу судебных приставов. В реаль­ности наказания избежать вряд ли удастся, а исполни­тельное производство в ФССП может быть продлено и после истечения срока давности самого штрафа.