Что делать, если купленный автомобиль отказываются регистрировать

Как проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД

Учебник

Команда Авто.ру

С появлением на дорогах камер фото- и видео­фиксации нарушение и наказание больше не следуют сразу друг за другом. Они могут быть заметно разнесены по времени, и в какой-то момент вы обнаружите в своём ящике штраф за деяние, которое совер­шили в другом конце страны. Или не обнаружите: документо­оборот в России по-прежнему неидеален. Однако незнание о наложенном взыскании не освобож­дает вас от ответ­ственности — наоборот, оно может обернуться дополни­тельными неприят­ностями. Разбираемся, какими именно, и рассказы­ваем, как их избежать с минимальными потерями денег и времени.

Чем грозит неоплаченный штраф

Просроченные штрафы только кажутся безобидным проступком. На самом деле за «забыв­чивость» можно серьёзно поплатиться. Для начала — деньгами. Согласно п. 1 статьи 20.25 КОАП РФ, неуплата админи­стративного штрафа в срок влечёт за собой увели­чение его суммы вдвое. Или как минимум до 1000 рублей, если перво­начальное взыскание было меньше пятисот рублей.

Когда неоплаченных штрафов накопится на сумму более 10 000 рублей, виновнику запретят выезд за границу РФ, а также могут до момента уплаты долга ограничить право управ­ления автомобилем, арестовать банковские счета, а затем и имущество.

Если и это не помогает, то суд, разбирающий дело, вправе назначить неплатель­щику 120 часов обще­ственных работ. Эта трудовая повин­ность растянется минимум на два с половиной месяца, потому что по действу­ющему законо­дательству гражданина нельзя привлекать к обще­ственным работам более 12 часов в неделю.

Следующее по строгости наказание для злостных должников — 15 суток админи­стративного ареста. 

Как быстро нужно оплачивать штрафы

Отсчёт периода, который даётся нарушителю на оплату взыскания без дополни­тельных санкций, начинается через 10 дней после того, как штраф выписан инспектором. Предпо­лагается, что в эту декаду вы имеете возмож­ность оспорить постанов­ление у вышестоящего сотрудника ГИБДД, если считаете, что наказаны неправомерно.

Когда нарушение автоматически фиксируется камерой, процедура может дополни­тельно растянуться. Во-первых, операторам системы даётся 15 дней на передачу данных уполно­моченному инспектору ГИБДД, который и выносит постанов­ление о совер­шённом нарушении — его фамилия и должность значатся в первых строках документа. У инспектора на оформ­ление бумаг есть до двух месяцев. Или даже три, если разбором ситуации занимается суд.

Поэтому не стоит самоуспокаиваться, когда вы явно «проехали под камеру», а квитанции в почтовом ящике в ближайшие пару дней не обнаружили. Она вполне может появиться там позже.

На собственно уплату штрафа виновнику даётся 60 дней с момента получения постанов­ления на руки. Момент, кстати, определя­ется по штемпелю почты, поэтому конверт «письма счастья» стоит сохранить как доказа­тельство. Этот срок может увеличиться, если в течение 10 дней после получения письма водитель решит обжаловать несправед­ливое, по его мнению, наказание. И даже когда сроки уплаты прошли, у виновника есть ещё до 10 дней, которые заложены в процедуре на передачу доку­ментов из ГИБДД судебным приставам — на тот случай, если он оплатил-таки штраф в последний из данных ему на это дней, но документы просто не успели дойти.

Другими словами, в вашем распоряжении почти два с половиной месяца. Впрочем, и этот внушительный период можно ещё увеличить — по уважи­тельным причинам. Законо­дательство позволяет подать через инспектора или суд (если нарушение разбиралось там) ходатай­ство об отсрочке испол­нения наказания на месяц. В допол­нение к нему придётся предоставить документы, подтверж­дающие трудное матери­альное положение, или справку об отсут­ствии работы. По тем же причинам можно просить и о трёхмесячной рассрочке на уплату. Однако ни рассрочка, ни отсрочка не применяются, когда идёт речь о наказании за пьяное вождение или в случаях, когда нанесён вред здоровью потерпевших.

Бытует мнение, что, если штраф долго не оплачивать, он просто «сгорит». В статье 31.9 КоАП указан срок давности исполнения админи­стративного наказания в два года. То есть закон подразуме­вает, что если в течение двух лет со дня вынесения постанов­ления штраф не взыскан, то его можно не платить.

Однако избежать последствий таким способом можно только в теории. На практике нужно, чтобы вас в течение этих двух лет ни разу не остановил для проверки инспектор ГИБДД, у которых есть доступ к данным о штрафах. А также, чтобы ваше дело по каким-то необъяснимым причинам не попало в Федеральную службу судебных приставов. В реаль­ности наказания избежать вряд ли удастся, а исполни­тельное производство в ФССП может быть продлено и после истечения срока давности самого штрафа.

Как узнать, что вам выписан штраф

К сожалению, рассылка вынесенных инспекторами ГИБДД постанов­лений порой делается недостаточно оперативно. Не стоит исключать и вероят­ности потери «письма счастья» по пути к вашему почтовому ящику. Чтобы не разбираться потом с судебными приставами, лучше самому периодически проверять, нет ли у вас неоплаченных штрафов.

Это можно сделать множеством способов. Если у вас много свободного времени, обратитесь в ближайшее МРЭО с официальным запросом о начисленных штрафах, предъявив СТС на машину и собственное водитель­ское удосто­верение. С этими документами вы имеете право попросить информацию и у любого патрульного экипажа ДПС. Но, если при проверке выяснится, что у вас есть просроченный штраф, инспекторы вправе выписать вам в допол­нение к нему взыскание в двукратном размере.

Ровно ту же информацию легко получить прямо на сайте ГИБДД. Достаточно ввести в форму запроса госномер автомобиля, серию и номер СТС. Вам покажут все неоплачен­ные штрафы с указанием времени и места нарушения и отсылкой к соответ­ствующему пункту КоАП. Удобно, что тут же есть ссылки на подразде­ление, которым выписан штраф, фото, сделанное дорожной камерой, и кнопка для онлайн-оплаты.

Поискать штрафы можно и на сайте Правительства Москвы, причём этот сервис хранит информацию и об уже оплаченных взысканиях. Здесь даже не нужен госномер авто­мобиля, достаточно СТС. А штрафы, выписанные «вживую», легко проверить по своему водитель­скому удосто­верению. Наконец, есть возмож­ность найти нарушение по номеру постанов­ления (УИН) – например, чтобы узнать его статус или посмотреть фото­графию с камеры, если обстоятель­ства случившегося вам непонятны.

Ещё одно преимущество портала Правительства Москвы состоит в том, что там показывают и штрафы, выписанные Админи­страцией Москов­ского парковочного простран­ства (АМПП) и Московской админи­стративной дорожной инспекцией. Их можно заплатить прямо на сайте, а заодно составить и отправить в МАДИ уведом­ление об оплате, которое требует это ведомство.

Другой популярный ресурс Правительства Москвы — сайт Автокод — практически клон основного. Здесь по тем же документам можно проверить наличие штрафов, распечатать нужные квитанции, обжаловать взыскание в МАДИ или АМПП. Только инфор­мация о штрафах ГИБДД из других регионов выдаётся без подроб­ностей, а количество запросов ограничено — в день можно сделать не более 30 проверок на 10 машин.

В Москве есть и система информирования для тех, кто не дружен с интернетом, — через СМС-сообщения. Чтобы проверить штрафы, достаточно отправить на бесплатный номер 7377 текст в формате «штраф­Серия­НомерСТС» или «штрафСерияНомер­Водительского­Удостоверения» (например: «штраф66ав123456»).

Существует также широкий выбор приложений для мобильных устройств, через которые можно поискать свои штрафы. Все они с большим или меньшим успехом используют те же базы данных ГИБДД и других ведомств. Например, в приложении Яндекс.Штрафы, помимо фотографии и копии постанов­ления, с помощью Яндекс.Карт показывается даже место, где произошло нарушение ПДД.

И не забывайте хоть иногда проверять на сайте Федеральной службы судебных приставов, не заведено ли на вас исполни­тельное производ­ство в случае просрочки оплаты штрафа. Делается это просто — по полным данным ФИО и дате рождения.

Как не пропустить срок оплаты штрафа

Постоянно «мониторить» базы нарушений всё-таки хлопотно, и есть риск в какой-то момент просто забыть это сделать. Поэтому процесс проверки лучше поручить компьютеру или смартфону. В большин­стве приложений есть функция автомати­ческих уведом­лений, которая срабаты­вает, если система обнаружи­вает в базе штрафов упоминание о вашем автомобиле.

Автоматические сообщения о штрафах и их статусе формируются и на портале Госуслуг. Они будут приходить в ваш личный кабинет — надо только дополнить страницу персональных данных инфор­мацией о серии и номере водитель­ского удосто­верения, а также СТС своего автомобиля. Там же, в личном кабинете на Госуслугах, можно настроить, чтобы копии этих уведом­лений приходили и на ваш ящик электронной почты.

Похожим образом работают и сервисы мониторинга штрафов в онлайн-кабинетах и мобильных приложениях многих банков.

Как оплатить штраф за нарушение ПДД

Практически во всех интернет-сервисах и приложениях для смартфонов, где проверяют начисление штрафов, их можно и оплатить — Госуслуги, mos.ru, гибдд.рф, онлайн-сервисы банков и других. Соответ­ствующий раздел есть в банкоматах и терминалах оплаты услуг. Платежи за штрафы принимают на Почте России и в отделе­ниях Сбербанка. А штрафы за неправильную парковку в столице можно погасить непосред­ственно в приложении «Парковки Москвы». Обычно за проведение платежа берётся комиссия в размере от 1 до 5 процентов.

Можно ли сэкономить на штрафах

Иногда штраф получается оплатить и без комиссии — например, в некоторых банковских сервисах. Кроме того, на Госуслугах обещают не брать комиссию с тех, кто будет расплачи­ваться банковской картой Мир. Однако эта акция пока действует до 23 июня 2020 года.

Но главное: если оплатить быстро, в течение 20 дней с момента вынесения постанов­ления о нарушении ПДД, то сумму штрафа можно снизить на 50 процентов. Под категорию «льготных» попадают многие распро­стра­нённые нарушения — не слишком грубое превышение скорости, поворот не из того ряда и другие. К сожа­лению, в этом списке нет парковки в запрещённом месте, которая «стоит» в Москве очень дорого. Вот почему ещё важно и выгодно оперативно проверять свои штрафы. И теперь вы знаете, как правильно это делать.

Итак, совсем коротко

  • — Незнание о начисленных штрафах может дорого обойтись — их суммы увеличатся, а вами займётся служба судебных приставов.

  • — Если долго игнорировать оплату штрафов, к должнику могут применить и более строгие меры, вплоть до блокировки банковских счетов и ареста на 15 суток.

  • — Узнать, есть ли у вас неоплаченные штрафы,, можно самыми разными способами — на сайте Госуслуг, ГИБДД, банков. Можно попросить информацию в отделении МРЭО или у экипажа ДПС.

  • — По закону, на оплату штрафа даётся два месяца, но если вы не согласны с наказанием, его нужно обжаловать в течение 10 дней с момента получения на руки постановления о нарушении.

  • — Если заплатить в первые 20 дней после вынесения постановления, то штраф за многие нарушения будет в два раза меньше первоначально установленного.

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