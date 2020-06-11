Как проверять и оплачивать штрафы за нарушения ПДД
Команда Авто.ру
С появлением на дорогах камер фото- и видеофиксации нарушение и наказание больше не следуют сразу друг за другом. Они могут быть заметно разнесены по времени, и в какой-то момент вы обнаружите в своём ящике штраф за деяние, которое совершили в другом конце страны. Или не обнаружите: документооборот в России по-прежнему неидеален. Однако незнание о наложенном взыскании не освобождает вас от ответственности — наоборот, оно может обернуться дополнительными неприятностями. Разбираемся, какими именно, и рассказываем, как их избежать с минимальными потерями денег и времени.
Чем грозит неоплаченный штраф
Просроченные штрафы только кажутся безобидным проступком. На самом деле за «забывчивость» можно серьёзно поплатиться. Для начала — деньгами. Согласно п. 1 статьи 20.25 КОАП РФ, неуплата административного штрафа в срок влечёт за собой увеличение его суммы вдвое. Или как минимум до 1000 рублей, если первоначальное взыскание было меньше пятисот рублей.
Когда неоплаченных штрафов накопится на сумму более 10 000 рублей, виновнику запретят выезд за границу РФ, а также могут до момента уплаты долга ограничить право управления автомобилем, арестовать банковские счета, а затем и имущество.
Если и это не помогает, то суд, разбирающий дело, вправе назначить неплательщику 120 часов общественных работ. Эта трудовая повинность растянется минимум на два с половиной месяца, потому что по действующему законодательству гражданина нельзя привлекать к общественным работам более 12 часов в неделю.
Следующее по строгости наказание для злостных должников — 15 суток административного ареста.
Как быстро нужно оплачивать штрафы
Отсчёт периода, который даётся нарушителю на оплату взыскания без дополнительных санкций, начинается через 10 дней после того, как штраф выписан инспектором. Предполагается, что в эту декаду вы имеете возможность оспорить постановление у вышестоящего сотрудника ГИБДД, если считаете, что наказаны неправомерно.
Когда нарушение автоматически фиксируется камерой, процедура может дополнительно растянуться. Во-первых, операторам системы даётся 15 дней на передачу данных уполномоченному инспектору ГИБДД, который и выносит постановление о совершённом нарушении — его фамилия и должность значатся в первых строках документа. У инспектора на оформление бумаг есть до двух месяцев. Или даже три, если разбором ситуации занимается суд.
Поэтому не стоит самоуспокаиваться, когда вы явно «проехали под камеру», а квитанции в почтовом ящике в ближайшие пару дней не обнаружили. Она вполне может появиться там позже.
На собственно уплату штрафа виновнику даётся 60 дней с момента получения постановления на руки. Момент, кстати, определяется по штемпелю почты, поэтому конверт «письма счастья» стоит сохранить как доказательство. Этот срок может увеличиться, если в течение 10 дней после получения письма водитель решит обжаловать несправедливое, по его мнению, наказание. И даже когда сроки уплаты прошли, у виновника есть ещё до 10 дней, которые заложены в процедуре на передачу документов из ГИБДД судебным приставам — на тот случай, если он оплатил-таки штраф в последний из данных ему на это дней, но документы просто не успели дойти.
Другими словами, в вашем распоряжении почти два с половиной месяца. Впрочем, и этот внушительный период можно ещё увеличить — по уважительным причинам. Законодательство позволяет подать через инспектора или суд (если нарушение разбиралось там) ходатайство об отсрочке исполнения наказания на месяц. В дополнение к нему придётся предоставить документы, подтверждающие трудное материальное положение, или справку об отсутствии работы. По тем же причинам можно просить и о трёхмесячной рассрочке на уплату. Однако ни рассрочка, ни отсрочка не применяются, когда идёт речь о наказании за пьяное вождение или в случаях, когда нанесён вред здоровью потерпевших.
Бытует мнение, что, если штраф долго не оплачивать, он просто «сгорит». В статье 31.9 КоАП указан срок давности исполнения административного наказания в два года. То есть закон подразумевает, что если в течение двух лет со дня вынесения постановления штраф не взыскан, то его можно не платить.
Однако избежать последствий таким способом можно только в теории. На практике нужно, чтобы вас в течение этих двух лет ни разу не остановил для проверки инспектор ГИБДД, у которых есть доступ к данным о штрафах. А также, чтобы ваше дело по каким-то необъяснимым причинам не попало в Федеральную службу судебных приставов. В реальности наказания избежать вряд ли удастся, а исполнительное производство в ФССП может быть продлено и после истечения срока давности самого штрафа.
Как узнать, что вам выписан штраф
К сожалению, рассылка вынесенных инспекторами ГИБДД постановлений порой делается недостаточно оперативно. Не стоит исключать и вероятности потери «письма счастья» по пути к вашему почтовому ящику. Чтобы не разбираться потом с судебными приставами, лучше самому периодически проверять, нет ли у вас неоплаченных штрафов.
Это можно сделать множеством способов. Если у вас много свободного времени, обратитесь в ближайшее МРЭО с официальным запросом о начисленных штрафах, предъявив СТС на машину и собственное водительское удостоверение. С этими документами вы имеете право попросить информацию и у любого патрульного экипажа ДПС. Но, если при проверке выяснится, что у вас есть просроченный штраф, инспекторы вправе выписать вам в дополнение к нему взыскание в двукратном размере.
Ровно ту же информацию легко получить прямо на сайте ГИБДД. Достаточно ввести в форму запроса госномер автомобиля, серию и номер СТС. Вам покажут все неоплаченные штрафы с указанием времени и места нарушения и отсылкой к соответствующему пункту КоАП. Удобно, что тут же есть ссылки на подразделение, которым выписан штраф, фото, сделанное дорожной камерой, и кнопка для онлайн-оплаты.
Поискать штрафы можно и на сайте Правительства Москвы, причём этот сервис хранит информацию и об уже оплаченных взысканиях. Здесь даже не нужен госномер автомобиля, достаточно СТС. А штрафы, выписанные «вживую», легко проверить по своему водительскому удостоверению. Наконец, есть возможность найти нарушение по номеру постановления (УИН) – например, чтобы узнать его статус или посмотреть фотографию с камеры, если обстоятельства случившегося вам непонятны.
Ещё одно преимущество портала Правительства Москвы состоит в том, что там показывают и штрафы, выписанные Администрацией Московского парковочного пространства (АМПП) и Московской административной дорожной инспекцией. Их можно заплатить прямо на сайте, а заодно составить и отправить в МАДИ уведомление об оплате, которое требует это ведомство.
Другой популярный ресурс Правительства Москвы — сайт Автокод — практически клон основного. Здесь по тем же документам можно проверить наличие штрафов, распечатать нужные квитанции, обжаловать взыскание в МАДИ или АМПП. Только информация о штрафах ГИБДД из других регионов выдаётся без подробностей, а количество запросов ограничено — в день можно сделать не более 30 проверок на 10 машин.
В Москве есть и система информирования для тех, кто не дружен с интернетом, — через СМС-сообщения. Чтобы проверить штрафы, достаточно отправить на бесплатный номер 7377 текст в формате «штрафСерияНомерСТС» или «штрафСерияНомерВодительскогоУдостоверения» (например: «штраф66ав123456»).
Существует также широкий выбор приложений для мобильных устройств, через которые можно поискать свои штрафы. Все они с большим или меньшим успехом используют те же базы данных ГИБДД и других ведомств. Например, в приложении Яндекс.Штрафы, помимо фотографии и копии постановления, с помощью Яндекс.Карт показывается даже место, где произошло нарушение ПДД.
И не забывайте хоть иногда проверять на сайте Федеральной службы судебных приставов, не заведено ли на вас исполнительное производство в случае просрочки оплаты штрафа. Делается это просто — по полным данным ФИО и дате рождения.
Как не пропустить срок оплаты штрафа
Постоянно «мониторить» базы нарушений всё-таки хлопотно, и есть риск в какой-то момент просто забыть это сделать. Поэтому процесс проверки лучше поручить компьютеру или смартфону. В большинстве приложений есть функция автоматических уведомлений, которая срабатывает, если система обнаруживает в базе штрафов упоминание о вашем автомобиле.
Автоматические сообщения о штрафах и их статусе формируются и на портале Госуслуг. Они будут приходить в ваш личный кабинет — надо только дополнить страницу персональных данных информацией о серии и номере водительского удостоверения, а также СТС своего автомобиля. Там же, в личном кабинете на Госуслугах, можно настроить, чтобы копии этих уведомлений приходили и на ваш ящик электронной почты.
Похожим образом работают и сервисы мониторинга штрафов в онлайн-кабинетах и мобильных приложениях многих банков.
Как оплатить штраф за нарушение ПДД
Практически во всех интернет-сервисах и приложениях для смартфонов, где проверяют начисление штрафов, их можно и оплатить — Госуслуги, mos.ru, гибдд.рф, онлайн-сервисы банков и других. Соответствующий раздел есть в банкоматах и терминалах оплаты услуг. Платежи за штрафы принимают на Почте России и в отделениях Сбербанка. А штрафы за неправильную парковку в столице можно погасить непосредственно в приложении «Парковки Москвы». Обычно за проведение платежа берётся комиссия в размере от 1 до 5 процентов.
Можно ли сэкономить на штрафах
Иногда штраф получается оплатить и без комиссии — например, в некоторых банковских сервисах. Кроме того, на Госуслугах обещают не брать комиссию с тех, кто будет расплачиваться банковской картой Мир. Однако эта акция пока действует до 23 июня 2020 года.
Но главное: если оплатить быстро, в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении ПДД, то сумму штрафа можно снизить на 50 процентов. Под категорию «льготных» попадают многие распространённые нарушения — не слишком грубое превышение скорости, поворот не из того ряда и другие. К сожалению, в этом списке нет парковки в запрещённом месте, которая «стоит» в Москве очень дорого. Вот почему ещё важно и выгодно оперативно проверять свои штрафы. И теперь вы знаете, как правильно это делать.
Итак, совсем коротко
— Незнание о начисленных штрафах может дорого обойтись — их суммы увеличатся, а вами займётся служба судебных приставов.
— Если долго игнорировать оплату штрафов, к должнику могут применить и более строгие меры, вплоть до блокировки банковских счетов и ареста на 15 суток.
— Узнать, есть ли у вас неоплаченные штрафы,, можно самыми разными способами — на сайте Госуслуг, ГИБДД, банков. Можно попросить информацию в отделении МРЭО или у экипажа ДПС.
— По закону, на оплату штрафа даётся два месяца, но если вы не согласны с наказанием, его нужно обжаловать в течение 10 дней с момента получения на руки постановления о нарушении.
— Если заплатить в первые 20 дней после вынесения постановления, то штраф за многие нарушения будет в два раза меньше первоначально установленного.