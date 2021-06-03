Парковочные ловушки: за что можно получить штраф по ошибке

Места стоянки только для такси

Места, предназначенные для стоянки такси, должны обозначаться знаком 5.18 на синем фоне. И если владелец обычной легковушки припарку­ется на таком месте или в 15 метрах рядом с ним, то его ждёт наказание по статье 3.1 КоАП «Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси». Штраф по этой статье составляет 1000 рублей, но он не должен применяться, если водитель просто подъехал, чтобы высадить или посадить пассажиров.

Однако в Москве места для такси часто выделяют иначе. В зоне обычной платной парковки ставят комбинацию из знаков 3.27 «Остановка запрещена», а также табличек 8.4.15 «Кроме такси» и 8.24 «Работает эвакуатор». И такая комбинация может распро­страняться, например, на пару мест в середине длинного парко­вочного кармана. А тем, кто её не заметит, доверив­шись первому знаку платной парковки и такой же разметке, грозит уже совсем другое наказание — штраф 3000 рублей, а также эвакуация машины на штрафстоянку!