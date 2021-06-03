Парковочные ловушки: за что можно получить штраф по ошибке
Иван Ананьев
Столичные автомобилисты пожаловались на новую парковочную ловушку: на платных стоянках в Москве появились места для такси, обозначенные целой комбинацией знаков, которую почти невозможно правильно считать и понять. Водители, оставившие машину под таким знаком, рискуют не только получить штраф, но и временно лишиться автомобиля! И подобных мест в городе — масса. Самое время вспомнить, за какое нарушение парковки можно остаться без крупной суммы денег и даже машины из-за собственной невнимательности.
Места стоянки только для такси
Места, предназначенные для стоянки такси, должны обозначаться знаком 5.18 на синем фоне. И если владелец обычной легковушки припаркуется на таком месте или в 15 метрах рядом с ним, то его ждёт наказание по статье 3.1 КоАП «Остановка или стоянка транспортных средств в местах остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси». Штраф по этой статье составляет 1000 рублей, но он не должен применяться, если водитель просто подъехал, чтобы высадить или посадить пассажиров.
Однако в Москве места для такси часто выделяют иначе. В зоне обычной платной парковки ставят комбинацию из знаков 3.27 «Остановка запрещена», а также табличек 8.4.15 «Кроме такси» и 8.24 «Работает эвакуатор». И такая комбинация может распространяться, например, на пару мест в середине длинного парковочного кармана. А тем, кто её не заметит, доверившись первому знаку платной парковки и такой же разметке, грозит уже совсем другое наказание — штраф 3000 рублей, а также эвакуация машины на штрафстоянку!
Места для резидентов
В Москве увеличивается число мест только для резидентов, на которых могут парковаться местные жители, оформившие разрешения. А ещё там оставляют машины многодетные, которые и на обычных местах освобождены от оплаты. Всем остальным на местах с табличкой 8.9.1 парковаться вообще нельзя!
Штраф за ошибку составит те же 3000 рублей. А вот эвакуировать нарушителя не будут, и обязательные таблички «Работает эвакуатор» в таких местах тоже не ставят.
Места для инвалидов
В отличие от мест для стоянки такси, парковки для инвалидов, помимо привычного знака, обозначаются ещё и специальной символикой на асфальте, поэтому встать на такое по ошибке сложнее. Впрочем, бывает и такое. Зато наказание строже — штраф в размере 5000 рублей и почти гарантированная эвакуация автомобиля. Помимо Москвы такие же правила действуют и в Санкт-Петербурге.
Стоит в очередной раз напомнить, что на местах для инвалидов можно парковать только те машины, которые зарегистрированы в городском реестре. И если машина используется для перевозки инвалида, то именно это и должно быть целью парковки — здоровому водителю на машине с инвалидным разрешением сотрудник ГИБДД вправе выписать те же 5000 рублей. Правда, как инспекторы могут выяснить цель парковки, в законе не уточняется.
Городские власти утверждают, что клеить на стекло знак «Инвалид» даже не нужно — данные из реестра проверяются онлайн. Однако ПДД требуют наличия такого знака, и без него сотрудник ГИБДД вправе выписать штраф. Купить такой знак в магазинах сейчас почти невозможно — его выдают только органы соцзащиты.
Парковка инвалида на обычном месте
Странно, но факт: если все места для инвалидов на конкретной парковке окажутся занятыми (и неважно, кем именно), то парковаться на общедоступных инвалиду придётся уже за деньги по установленным тарифам. И наличие на стекле знаков «Инвалид» ничего не меняет — машину сфотографируют и проверят на наличие оплаты. Если её не было, владельцу придёт штраф на 5000 рублей, и апеллировать к справедливости будет бессмысленно, потому что формально правила действительно нарушены.
Парковка для электрокаров
Вообще-то, электрокары в Москве могут стоять бесплатно везде, где это не нарушает иных правил. Но для них существуют и специально выделенные места — там, где установлены зарядные станции. Они обозначаются табличкой 8.4.3.1, которая разрешает парковку только для электромобилей. Формально этот же знак распространяется и на гибридные автомобили с внешней зарядкой — и припарковаться для зарядки там можно, но за стоянку придётся заплатить на общих основаниях.
Штраф за парковку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на месте для электрокара составит 3000 рублей. Причём автомобиль могут и эвакуировать.
Парковка для разгрузки грузовиков
Не знали, что такие вообще есть? А ведь они существуют в Москве аж с 2014 года и создавались для того, чтобы обеспечить грузовикам подъезд, например, к магазинам. Отличительная особенность: номер парковки начинается с числа 50. В зависимости от зоны стоимость парковки для грузовиков (и автобусов) составляет от 20 до 190 рублей за первые 30 минут, а с
Легковым машинам стоять там запрещено, даже если водитель решит оплатить парковку по указанным тарифам — для использования грузовой парковочной зоны автомобиль должен быть зарегистрирован в личном кабинете на сайте parking.mos.ru. Иначе — штраф и эвакуация. Правда, таких мест в Москве всего 25.
Парковка на полукруглой разметке
Об этом нарушении говорится уже много лет, но глобально ничего не меняется — водители продолжают бросать машины на секторах, обозначающих начало и конец парковочной зоны. Такую обычно наносят у выездов из дворов — чтобы обеспечить видимость и нормальный радиус поворота для тех, кто выезжает или съезжает с дороги. Но парковка на этой разметке запрещена!
Помимо эвакуации автомобиля, собственник получит ещё и штраф в размере 3000 рублей за нарушение правил парковки. Даже если водитель «по-честному» оплатил стоянку в этой зоне.
Проезд по парковочной разметке
Вроде бы безобидный проезд по парковочным местам в поисках лучшего тоже может привести к штрафу в размере 500 рублей за несоблюдение требований разметки. Такие нарушения автоматически фиксируют дорожные камеры. Сделано это для того, чтобы водители не пытались объезжать пробку по свободным парковочным местам, вклиниваясь затем обратно в поток.
Идея спорная: доказать, что водитель ехал по стоянке, а не парковался, довольно сложно. Утверждается, что в каждом конкретном случае решение будет приниматься после изучения материалов, а видео проезда будет храниться на случай оспаривания нарушения. Но если сбоев не произойдёт, то система действительно полезная — настолько же, как и камеры против «обочечников».
Парковка на островках безопасности
В конце прошлого года Минтранс обратил внимание на так называемые островки безопасности — места разделения транспортных потоков, отделённые от дороги сплошной разметкой 1.16.1–1.16.3. Оказалось, что парковка в таких местах давно стала привычной, но сотрудники ГИБДД чаще всего просто не обращали на неё внимания.
Вскоре запрет остановки на островках безопасности прямо пропишут в ПДД, но уже сейчас, после заявления Минтранса, в таких местах начали наводить порядок. Заехавшим на островок можно предъявить целый пакет претензий — от пересечения сплошной разметки и неправильного расположения транспортных средств на проезжей части до нарушения правил стоянки и остановки. И пока чаще всего выписывают штраф за разметку — минимальные 500 рублей.
Стоянки у социальных объектов
В заключение — немного позитива. Парковаться под зелёным знаком «Бесплатная парковка в зоне социального объекта» можно, причём без всякой оплаты. Такие знаки ставят, например, у больниц, но их польза довольно сомнительна — проверить цель парковки каждого автомобилиста невозможно, наказаний нет, а сам знак носит исключительно рекомендательный характер. На официальном сайте парковочного пространства Москвы так и говорится: «Мы просим водителей без надобности не оставлять автомобили на таких парковках, оставив их для людей, которым действительно необходимо получить помощь».
От себя добавим, что карта расположения таких мест есть на сайте и в приложении «Парковки Москвы», а как распоряжаться этой информацией, каждый решает самостоятельно.