Глава ГИБДД рассказал, когда грозит штраф за «моргание» дальним светом
Артем Шахнович
Оказывается, если использовать дальний свет, чтобы посигналить зазевавшемуся на перекрёстке или светофоре водителю, можно получить штраф. Связанную с этим ситуацию разъяснил глава ГИБДД, пишет «За рулём».
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Сергей Ивановский из Павловска рассказал изданию о странном наказании. Он посигналил фарами едущей впереди машине, чтобы её водитель не задерживался на перекрёстке. Но за рулём сидел инспектор ДПС, который вышел и оштрафовал автомобилиста за нарушение правил пользования фарами.
Ивановский приехал в районную ГИБДД, откуда его направили в областной центр, где работает выписавший постановление инспектор. Штраф Сергей всё-таки оплатил, но обратился за разъяснениями, которые дал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.
«Использование света фар регламентировано
19-мразделом ПДД. Помимо целей освещения пространства впереди транспортного средства (при условии, что не ослепляются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться для предупреждения о намерении произвести обгон (пункт 19.11). Так что, с формальной точки зрения, описанные вами действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьёй 12.20 КоАП РФ (предупреждение или штраф 500 рублей)», — разъяснил глава ГИБДД.
Что касается того обстоятельства, что инспектор ДПС находился в гражданском автомобиле без соответствующих цветографических схем, то административный регламент, утверждённый приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, запрещает при выполнении сотрудниками действий, непосредственно связанных с осуществлением надзора за дорожным движением, использование транспортных средств, не относящихся к патрульным. Но в то же время к патрульным могут относиться транспортные средства, не имеющие соответствующих цветографических схем.