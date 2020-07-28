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Глава ГИБДД рассказал, когда грозит штраф за «моргание» дальним светом

Новости

Артем Шахнович

Оказывается, если использовать дальний свет, чтобы посигналить зазевав­шемуся на пере­крёстке или свето­форе водителю, можно получить штраф. Связанную с этим ситуацию разъяснил глава ГИБДД, пишет «За рулём».

  • Сергей Ивановский из Павловска рассказал изданию о странном наказании. Он посиг­налил фарами едущей впереди машине, чтобы её водитель не задер­живался на пере­крёстке. Но за рулём сидел инспектор ДПС, который вышел и оштрафовал автомо­билиста за нарушение правил пользо­вания фарами.

  • Ивановский приехал в районную ГИБДД, откуда его направили в областной центр, где работает выписавший постанов­ление инспектор. Штраф Сергей всё-таки оплатил, но обратился за разъяс­нениями, которые дал начальник Главного управ­ления по обеспе­чению безопас­ности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

  • «Использование света фар регламенти­ровано 19-м разделом ПДД. Помимо целей освещения простран­ства впереди транс­портного средства (при условии, что не ослепля­ются встречные и попутные водители), дальний свет может применяться для предупреж­дения о намерении произвести обгон (пункт 19.11). Так что, с формальной точки зрения, описанные вами действия образуют состав админи­стративного право­нарушения, преду­смотрен­ного статьёй 12.20 КоАП РФ (предупреж­дение или штраф 500 рублей)», — разъяснил глава ГИБДД.

  • Что касается того обстоятельства, что инспектор ДПС находился в гражданском авто­мобиле без соответ­ствующих цвето­графи­ческих схем, то админи­стративный регламент, утверж­дённый приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, запрещает при выпол­нении сотрудниками действий, непосред­ственно связанных с осуще­ствле­нием надзора за дорожным движением, использо­вание транспортных средств, не относящихся к патрульным. Но в то же время к патрульным могут относиться транспортные средства, не имеющие соответ­ствующих цвето­графических схем.

Часто ли вы светите и сигналите другим участникам движения?

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