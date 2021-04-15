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Эта поездка по пляжу на машине обернулась для водителя штрафом в четверть миллиона рублей

Новости

Дмитрий Елизаров

Водительницу Range Rover Evoque, выехавшую на машине на прибрежный песок, засняли как очевидцы этого «развлечения», так и камеры наружного наблюдения. Как пишет Corriere della Sera, теперь ей грозит штраф размером в 2700 евро (почти четверть миллиона рублей).

  • Инцидент случился в итальянском городке Саленто. Двое взрослых женщин и двое несовершенно­летних детей, прибывших из другого города, решили прокатиться по пляжу Порто-Чезарео на кроссовере. Сделать им это удалось, но происходящее попало на телефоны свидетелей.

  • Очевидцы же оповестили правоохранитель­ные органы и городские власти. В итоге водительницу кроссовера отыскали, и сейчас ей грозит крупный штраф. Примеча­тельно, что сумма штрафа склады­вается из наказаний не только за выезд на прибрежную полосу, что нарушает экологиче­ское законо­дательство, но и за пренебреже­ние действующими в стране анти­ковидными ограничениями.

  • Ранее в одном из итальянских городов падре местной церкви ввёл необычную плату за парковку: чтобы оставить машину на территории храма, нужно молиться. Один час стоянки стоит десять «Аве Мария».

А как вы бы поступили на месте жителей?

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