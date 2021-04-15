Эта поездка по пляжу на машине обернулась для водителя штрафом в четверть миллиона рублей
Дмитрий Елизаров
Водительницу Range Rover Evoque, выехавшую на машине на прибрежный песок, засняли как очевидцы этого «развлечения», так и камеры наружного наблюдения. Как пишет Corriere della Sera, теперь ей грозит штраф размером в 2700 евро (почти четверть миллиона рублей).
Инцидент случился в итальянском городке Саленто. Двое взрослых женщин и двое несовершеннолетних детей, прибывших из другого города, решили прокатиться по пляжу Порто-Чезарео на кроссовере. Сделать им это удалось, но происходящее попало на телефоны свидетелей.
Очевидцы же оповестили правоохранительные органы и городские власти. В итоге водительницу кроссовера отыскали, и сейчас ей грозит крупный штраф. Примечательно, что сумма штрафа складывается из наказаний не только за выезд на прибрежную полосу, что нарушает экологическое законодательство, но и за пренебрежение действующими в стране антиковидными ограничениями.
Ранее в одном из итальянских городов падре местной церкви ввёл необычную плату за парковку: чтобы оставить машину на территории храма, нужно молиться. Один час стоянки стоит десять «Аве Мария».