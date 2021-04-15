Эта поездка по пляжу на машине обернулась для водителя штрафом в четверть миллиона рублей

Инцидент случился в итальянском городке Саленто. Двое взрослых женщин и двое несовершенно­летних детей, прибывших из другого города, решили прокатиться по пляжу Порто-Чезарео на кроссовере. Сделать им это удалось, но происходящее попало на телефоны свидетелей.

Очевидцы же оповестили правоохранитель­ные органы и городские власти. В итоге водительницу кроссовера отыскали, и сейчас ей грозит крупный штраф. Примеча­тельно, что сумма штрафа склады­вается из наказаний не только за выезд на прибрежную полосу, что нарушает экологиче­ское законо­дательство, но и за пренебреже­ние действующими в стране анти­ковидными ограничениями.