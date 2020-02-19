Шесть интересных машин с пробегом по цене Kia Seltos

Автомобильные раскопки: что находят механики в машинах во время ремонта

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Алексей Олефиренко

Оказывается, в машинах, как и в женщинах, должна быть загадка. Иногда она пред­намеренная, иногда — случайная. Сегодня мы расскажем о девяти неожиданных находках, которые были обнару­жены в ходе ремонтных работ с разными машинами. Хороший повод повнима­тельнее при­смотреться к любимице во время следующего сервисного обслужи­вания, неправда ли?

Бутылка

Пол Аллен из Ньюарка (Нью-Джерси) рос в семье автомеханика, поэтому интересных историй из гаража у него вагон и маленькая тележка. Одна из них случилась в 1963 году, когда в мастер­скую отца приехал клиент на новёхоньком Ford Galaxie.

Водитель жаловался, что автомобиль издаёт странный дребез­жащий звук каждый раз, когда машина отъезжает от дома. Отец Пола поехал с клиентом до дома и убедился, что, как только Ford съезжал с шоссе на неровную придомовую дорожку, в районе дверей появлялся странный лязг. Вернув­шись в мастерскую с машиной, механик снял карту с водительской двери… и обнаружил сюрприз, который оставил один из работ­ников Ford Motor Company — пустую бутылку из-под газировки. К бутылке даже любезно прилагался чек. Похоже, подобным «незаплани­рованным тюнингом» иногда занимались и мастера на российских авто­заводах, только место хранения бутылок пока никто не нашёл.

Мешок денег

В одну ремонтную мастерскую Далласа поступил Lincoln Town Car — требова­лось устранить пару глюков по электрике. Когда механик снял переднюю панель, то обнаружил в районе бардачка корич­невый бумажный пакет. Внутри оказалась наличность на сумму в 60 тысяч долларов.

Механик тут же прибежал с находкой в лобби мастерской, где клиент ждал свою машину. Когда мастер показал пакет владельцу Линкольна, тот ничего не понял. А когда отвёл его в сторонку и показал содер­жимое пакета, хозяина Линкольна начал истери­чески смеяться. Когда эмоции поубави­лись, клиент выдал то ли смешную, то ли пугающую фразу: «Чёрт возьми, а я думал, что их украли. Зря я разобрался с тем пареньком…».

Жёлуди

С Эдди Кейном, работником Tadi Brothers из Лос-Анджелеса, при­ключилось немало забавных историй – например, однажды он нашёл под ковриком машины кольцо с брил­лиантом. Но следующий эпизод получился даже забавнее.

Эдди работал на выезде — клиент попросил поставить датчики парковки на машину отца. Сначала всё шло как обычно, но когда Эдди открутил последний болт, удержи­вающий бампер, то услышал звук, будто кто-то высыпал мешок орехов. Оказалось, что машина долго стояла без движения у гаража, и за это время какая-то предпри­имчивая белка превратила бампер в место для хранения желудей. Ещё немного орехов было найдено у моторной пере­городки — похоже, у белки были большие планы.

Письмо

Неожиданные находки случаются не только в Америке, но и, например, в Беларуси. Тамошние механики во время замены ржавых порогов на Lada 110 обнару­жили письмо от некого Паши BMW, Юры и шиномон­тажника Саши – ребята занимались заменой порогов на Ладе в прошлый раз.

Письмо 2016 года, в котором красочно описывался процесс переварки порогов, было щедро обмотано скотчем, поэтому испытание време­нем бумага выдержала даже лучше, чем пороги. Об этой интересной находке мы рассказывали в новостях.

Фольга странного кулинара

80-е годы прошлого века, городок Боулдер (Колорадо), мастерская Independent Motors. Владелец фирмы Билл Бендер принимает клиентский Datsun для текущего сервисного обслужи­вания. Открывает капот и… мягко говоря, очень сильно удивляется.

Весь выпускной коллектор обмотан материалом, похожим на фольгу для готовки. Билл тут же вызвонил клиента и спросил, что это за чертов­щина, на что получил ошараши­вающий ответ – да, это действи­тельно фольга для готовки. Дело в том, что клиент практико­вал экспери­ментальную кухню и готовил блюда на выпускном кол­лекторе собствен­ной машины. Даже книгу пытался об этом написать.

Билл посмеялся, посмотрел на это безобразие ещё раз и решил попробо­вать один из рецептов клиента. И знаете что? Позже Билл признался, что результат ему понравился. Шах и мат, электро­мобили.

Торцевая головка ключа. В моторе!

Стук в двигателе могут услышать не только владельцы Subaru STI, но и Mitsubishi Lancer Evolution. Если на заводе туда случайно обронили торцевую головку ключа.

Как поведал пользователь ресурса Jalopnik, его Lancer Evolution 2006 года был полностью стоковым и ни разу не доставлял проблем. Но по дости­жении пробега в 102 тысячи кило­метров двигатель стал издавать странные звуки. Сняв клапанную крышку, владелец спорт­седана обнаружил торцевую головку с маркировкой компании Nagahori Heavy Industries. Как позже выяснил постра­давший, на пред­приятиях Mitsubishi Motors как раз пользуются инструментами этой компании.

Владелец Evolution хотел добиться от Mitsubishi Motors пояснений и компенсации. Но компания согласи­лась выплатить деньги лишь в том случае, если профес­сиональная диагностика подтвердит наличие посторон­него предмета, и лишь в том случае, если этот самый предмет нанёс двигателю повреж­дения. То есть диагностику мотора владелец Evo должен был оплатить сам…

Собачий корм

В мастерскую Auto Drs приехал клиент на относи­тельно свежем Мерседесе и поведал механикам о своей проблеме: сначала венти­лятор климати­ческой установки на его машине работал очень шумно, а затем и вовсе перестал включаться.

Роберт Хилл, механик мастерской, тут же решил проверить салонные воздушные фильтры, так как туда частенько попадают разные насекомые. Каково же было его удивление, когда в одном из фильтров он обнаружил почти килограмм (!) собачьего корма и живую крысу, застряв­шую в вентиляторе! Мастер помог животному выскочить из вентилятора, и крыса убежала через открытую дверь мастерской. Ну а Роберт почти два часа очищал систему от собачьего корма. Удиви­тельно, что владелец Мерседеса не учуял специфи­ческие ароматы.

Пистолет

Обычный механик Мартин Монье из Мемфиса (штат Теннесси) давно мечтал о машине, поэтому был очень рад, когда ему удалось при­обрести Chevrolet Monza Spyder 1977 года. Автомобиль был в отличном состоянии и продавался по крайне привлека­тельной цене.

Мартин ездил на машине и горя не знал, пока неожиданный красный свет свето­фора не заставил его замедлиться в пол. Вот тогда-то Monza раскрыла свой страшный секрет – под левую ногу водителя из-под сиденья что-то вылетело. Мартин наклонился к левой ноге и обнаружил, что таин­ственным предметом был пистолет калибра .25 с полностью заряженной обоймой. Механик поступил так, как и подобает законо­послушному гражданину – отвёз оружие в ближайший полицейский участок и объяснил копам ситуацию.

Бомба

А история Джеймса Уилсона, который работает на станции техобслужи­вания BMW в Гонолулу (Гавайи), и вовсе сгодилась бы для короткометражки.

В мастерскую загнали машину. Джеймс, как и полагается, первым делом решил продиагно­стировать ошибки. И когда подключение к разъёму не дало никакого результата, он загнал автомобиль на подъёмник – возможно, проводка была повреждена сильным ударом снизу. Даже беглого взгляда на днище Джеймсу хватило для того, чтобы почуять неладное: вдоль днища шли несколько проводков, которые явно не были установ­лены на заводе. Когда мастер проследил путь проводов, то наткнулся на три дина­митные шашки с одной стороны, а с другой – на детонатор!

Уилсон тут же связался с ФБР, которые оперативно прибыли на станцию и конфиско­вали машину. Чем закончилась эта история, похоже, большой секрет.

Находили какие-нибудь сюрпризы в своей машине?

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