Автомобильные раскопки: что находят механики в машинах во время ремонта
Алексей Олефиренко
Оказывается, в машинах, как и в женщинах, должна быть загадка. Иногда она преднамеренная, иногда — случайная. Сегодня мы расскажем о девяти неожиданных находках, которые были обнаружены в ходе ремонтных работ с разными машинами. Хороший повод повнимательнее присмотреться к любимице во время следующего сервисного обслуживания, неправда ли?
Бутылка
Пол Аллен из Ньюарка (Нью-Джерси) рос в семье автомеханика, поэтому интересных историй из гаража у него вагон и маленькая тележка. Одна из них случилась в 1963 году, когда в мастерскую отца приехал клиент на новёхоньком Ford Galaxie.
Водитель жаловался, что автомобиль издаёт странный дребезжащий звук каждый раз, когда машина отъезжает от дома. Отец Пола поехал с клиентом до дома и убедился, что, как только Ford съезжал с шоссе на неровную придомовую дорожку, в районе дверей появлялся странный лязг. Вернувшись в мастерскую с машиной, механик снял карту с водительской двери… и обнаружил сюрприз, который оставил один из работников Ford Motor Company — пустую бутылку из-под газировки. К бутылке даже любезно прилагался чек. Похоже, подобным «незапланированным тюнингом» иногда занимались и мастера на российских автозаводах, только место хранения бутылок пока никто не нашёл.
Мешок денег
В одну ремонтную мастерскую Далласа поступил Lincoln Town Car — требовалось устранить пару глюков по электрике. Когда механик снял переднюю панель, то обнаружил в районе бардачка коричневый бумажный пакет. Внутри оказалась наличность на сумму в 60 тысяч долларов.
Механик тут же прибежал с находкой в лобби мастерской, где клиент ждал свою машину. Когда мастер показал пакет владельцу Линкольна, тот ничего не понял. А когда отвёл его в сторонку и показал содержимое пакета, хозяина Линкольна начал истерически смеяться. Когда эмоции поубавились, клиент выдал то ли смешную, то ли пугающую фразу: «Чёрт возьми, а я думал, что их украли. Зря я разобрался с тем пареньком…».
Жёлуди
С Эдди Кейном, работником Tadi Brothers из Лос-Анджелеса, приключилось немало забавных историй – например, однажды он нашёл под ковриком машины кольцо с бриллиантом. Но следующий эпизод получился даже забавнее.
Эдди работал на выезде — клиент попросил поставить датчики парковки на машину отца. Сначала всё шло как обычно, но когда Эдди открутил последний болт, удерживающий бампер, то услышал звук, будто кто-то высыпал мешок орехов. Оказалось, что машина долго стояла без движения у гаража, и за это время какая-то предприимчивая белка превратила бампер в место для хранения желудей. Ещё немного орехов было найдено у моторной перегородки — похоже, у белки были большие планы.
Письмо
Неожиданные находки случаются не только в Америке, но и, например, в Беларуси. Тамошние механики во время замены ржавых порогов на Lada 110 обнаружили письмо от некого Паши BMW, Юры и шиномонтажника Саши – ребята занимались заменой порогов на Ладе в прошлый раз.
Письмо 2016 года, в котором красочно описывался процесс переварки порогов, было щедро обмотано скотчем, поэтому испытание временем бумага выдержала даже лучше, чем пороги. Об этой интересной находке мы рассказывали в новостях.
Фольга странного кулинара
80-е годы прошлого века, городок Боулдер (Колорадо), мастерская Independent Motors. Владелец фирмы Билл Бендер принимает клиентский Datsun для текущего сервисного обслуживания. Открывает капот и… мягко говоря, очень сильно удивляется.
Весь выпускной коллектор обмотан материалом, похожим на фольгу для готовки. Билл тут же вызвонил клиента и спросил, что это за чертовщина, на что получил ошарашивающий ответ – да, это действительно фольга для готовки. Дело в том, что клиент практиковал экспериментальную кухню и готовил блюда на выпускном коллекторе собственной машины. Даже книгу пытался об этом написать.
Билл посмеялся, посмотрел на это безобразие ещё раз и решил попробовать один из рецептов клиента. И знаете что? Позже Билл признался, что результат ему понравился. Шах и мат, электромобили.
Торцевая головка ключа. В моторе!
Стук в двигателе могут услышать не только владельцы Subaru STI, но и Mitsubishi Lancer Evolution. Если на заводе туда случайно обронили торцевую головку ключа.
Как поведал пользователь ресурса Jalopnik, его Lancer Evolution 2006 года был полностью стоковым и ни разу не доставлял проблем. Но по достижении пробега в 102 тысячи километров двигатель стал издавать странные звуки. Сняв клапанную крышку, владелец спортседана обнаружил торцевую головку с маркировкой компании Nagahori Heavy Industries. Как позже выяснил пострадавший, на предприятиях Mitsubishi Motors как раз пользуются инструментами этой компании.
Владелец Evolution хотел добиться от Mitsubishi Motors пояснений и компенсации. Но компания согласилась выплатить деньги лишь в том случае, если профессиональная диагностика подтвердит наличие постороннего предмета, и лишь в том случае, если этот самый предмет нанёс двигателю повреждения. То есть диагностику мотора владелец Evo должен был оплатить сам…
Собачий корм
В мастерскую Auto Drs приехал клиент на относительно свежем Мерседесе и поведал механикам о своей проблеме: сначала вентилятор климатической установки на его машине работал очень шумно, а затем и вовсе перестал включаться.
Роберт Хилл, механик мастерской, тут же решил проверить салонные воздушные фильтры, так как туда частенько попадают разные насекомые. Каково же было его удивление, когда в одном из фильтров он обнаружил почти килограмм (!) собачьего корма и живую крысу, застрявшую в вентиляторе! Мастер помог животному выскочить из вентилятора, и крыса убежала через открытую дверь мастерской. Ну а Роберт почти два часа очищал систему от собачьего корма. Удивительно, что владелец Мерседеса не учуял специфические ароматы.
Пистолет
Обычный механик Мартин Монье из Мемфиса (штат Теннесси) давно мечтал о машине, поэтому был очень рад, когда ему удалось приобрести Chevrolet Monza Spyder 1977 года. Автомобиль был в отличном состоянии и продавался по крайне привлекательной цене.
Мартин ездил на машине и горя не знал, пока неожиданный красный свет светофора не заставил его замедлиться в пол. Вот тогда-то Monza раскрыла свой страшный секрет – под левую ногу водителя из-под сиденья что-то вылетело. Мартин наклонился к левой ноге и обнаружил, что таинственным предметом был пистолет калибра .25 с полностью заряженной обоймой. Механик поступил так, как и подобает законопослушному гражданину – отвёз оружие в ближайший полицейский участок и объяснил копам ситуацию.
Бомба
А история Джеймса Уилсона, который работает на станции техобслуживания BMW в Гонолулу (Гавайи), и вовсе сгодилась бы для короткометражки.
В мастерскую загнали машину. Джеймс, как и полагается, первым делом решил продиагностировать ошибки. И когда подключение к разъёму не дало никакого результата, он загнал автомобиль на подъёмник – возможно, проводка была повреждена сильным ударом снизу. Даже беглого взгляда на днище Джеймсу хватило для того, чтобы почуять неладное: вдоль днища шли несколько проводков, которые явно не были установлены на заводе. Когда мастер проследил путь проводов, то наткнулся на три динамитные шашки с одной стороны, а с другой – на детонатор!
Уилсон тут же связался с ФБР, которые оперативно прибыли на станцию и конфисковали машину. Чем закончилась эта история, похоже, большой секрет.