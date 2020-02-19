Автомобильные раскопки: что находят механики в машинах во время ремонта

Пол Аллен из Ньюарка (Нью-Джерси) рос в семье автомеханика, поэтому интересных историй из гаража у него вагон и маленькая тележка. Одна из них случилась в 1963 году, когда в мастер­скую отца приехал клиент на новёхоньком Ford Galaxie.

Водитель жаловался, что автомобиль издаёт странный дребез­жащий звук каждый раз, когда машина отъезжает от дома. Отец Пола поехал с клиентом до дома и убедился, что, как только Ford съезжал с шоссе на неровную придомовую дорожку, в районе дверей появлялся странный лязг. Вернув­шись в мастерскую с машиной, механик снял карту с водительской двери… и обнаружил сюрприз, который оставил один из работ­ников Ford Motor Company — пустую бутылку из-под газировки. К бутылке даже любезно прилагался чек. Похоже, подобным «незаплани­рованным тюнингом» иногда занимались и мастера на российских авто­заводах, только место хранения бутылок пока никто не нашёл.