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Раскопки 2.0: что пользователи Авто.ру находили в своих машинах

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Константин Новацкий

В комментариях к недавней подборке странных находок вы написали много интересных историй. Мы все их прочитали и теперь публи­куем самые необычные: от птичьих гнёзд до брилли­антов и не­сработав­шей гранаты. Чего только не встретишь в машине...

Ювелирка

«В 2011 году купили Приус. Делал уборку и под задним сиденьем нашёл серьгу с брюликом! Авто из Америки».

«В начале 2000-х в Mazda3 из Америки нашёл золотую серёжку».

Диджейский трек-лист

«Honda CR-V, 2000 год, „американец“. При разборке кожуха ручника обнаружили визитку какого-то забугор­ного диджея и список треков на бумажке».

И ещё:

«Когда снял бардачок, нашёл за ним штук 10 дисков с какими-то гангста-рэперами, у нас неизвест­ными. Авто Montero Sport, из Америки. Потом шутили, что тачка из Гарлема, и донаши­ваю за неграми))».

Гнездо и яйца

«В защите радиатора моего Mitsubishi Pajero за выходные трясо­гузка свила огромное гнездо и отложила яйца. Обнаружили на ТО».

Ещё одна трясогузка:

«Нашёл в моторном отсеке трактора гнездо с птенцами трясо­гузки и нервно скачущую мамашу вокруг».

Деньги

Коротко и ясно:

«100 иен».

Интереснее:

«В праворульной „японке“ нашёл очень много японских монеток. Машинка была крайне удачной, поэтому монетку до сих пор ношу на память в кошельке, хоть и продал авто уже 10 лет назад».

Ещё интереснее:

«В 1993-м купил в Германии Мерседес W190, приехал домой, стал наводить порядок и под задним сиденьем обнару­жил два банков­ских (Deutsche Bank) тряпочных мешка. К счастью, там было всего несколько дойч­марок мелочью. Мешки храню до сих пор».

Очень похоже:

«Банковский мешок с 10-рублёвыми монетами под задним сиденьем Nissan Murano, через 6 месяцев после покупки».

Совсем неожиданно:

«В начале 2000-х покупал в Германии Mercedes-Benz W210. Хозяина более-менее знал (знакомый моего друга). Уже дома нашёл под передним сиденьем поясную сумку, а в ней — 200 евро. Написал хозяину, мол, так и так. Тот ответил, мол, выпей на них за моё здоровье».

Невероятно:

«В 2013-м пригнали из Эмиратов Mazda RX-8. Когда встала необходи­мость установить печку, разобрали панель и обнару­жили пять свёртков, обмотан­ных скотчем, а в них — пачки долларов по 10 тысяч в пакете. Итого 50 000 долларов. Машина, считай, досталась бесплатно».

Оружие

«В 1996 году пригнал из Калининграда VW Passat. На сервисе за радиатором нашли охотничий нож. Среди работ­ников оказался заядлый охотник и ценитель холод­ного оружия. Он увидел на лезвии клеймо и что-то ещё и попросил нож в обмен на ремонт ходовой части».

«Купил Chevrolet Niva. Через полгода под пассажирским сиденьем нашёл „травмат“. Вернул преды­дущему владельцу».

Классический прикол

«Отец приятеля купил что-то вроде русской „семёрки“. Всё устраивало, но раздра­жал какой-то бряка­ющий звук. Причину искали три года и при замене стекла в двери рядом с пет­лями висела гайка на нитке. А в гайке — записка со словами: ну что ж, друг, поздрав­ляю, ты избавился от шума».

А такое?

«Audi А4 из Германии. Скорее всего, попала к нам через Польшу. На кочках были какие-то звуки из задней правой двери. Когда разо­брал, нашёл инструмент рихтов­щика в виде полу­круглой наковальни».

Странный набор

«Покупал новую реэкспортную „пятёрку“ году в 1990-м. В салоне обнару­жил стреляные гильзы от мелкашки и сланцы».

«Нелегальщина»

«В прошлом Subaru Forester Turbo под пластиком ремня безопас­ности нашёл пипетку, забитую травой. Неприятный сюрприз оставил один из прошлых хозяев».

«Лет 15 назад купили с друзьями авто на уссурийском авторынке. Каково было наше удив­ление, когда после покупки заехали на заправку, открыли лючок бензо­бака, а там — свёрток мари­хуаны, подарок от продавца».

Пропуск в свинг-клуб

«Был у меня Nissan Murano из США. Разбирая подлокотник, нашёл под обшивкой „привет“ от загнива­ющего капита­лизма в виде несколь­ких монет и карты-пропуска в свингер-клуб))».

Граната без чеки. Что? Да!

«Как-то к другу на автосервис приехал мужик на старенькой „семёрке“ BMW. Подняли машину на подъём­нике и нашли под задним мостом при­вязан­ную гранату с сорван­ной чекой. Позвали хозяина. Тот пожал плечами, сказал, ничего не знаю, полгода назад взял эту машину и спокойно катаюсь, а на подъёмник заехал впервые. Видимо, когда-то её замини­ровали, но граната не сработала».

Оберег

«В 2007 году купил гнилой ВАЗ-2109. Когда снимал торпедо, нашёл листо­чек — на нём была молитва от аварий. А рядом какая-то деревянная палочка».

Подзорная труба

«Купил Hummer H3. Поехал на мойку. Под сиденьем нашлась какая-то коро­бочка, а там — древ­няя подзор­ная труба в красивой старой упаковке».

А что необычное вы находили в своей машине?

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