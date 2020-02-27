Раскопки 2.0: что пользователи Авто.ру находили в своих машинах
Константин Новацкий
В комментариях к недавней подборке странных находок вы написали много интересных историй. Мы все их прочитали и теперь публикуем самые необычные: от птичьих гнёзд до бриллиантов и несработавшей гранаты. Чего только не встретишь в машине...
Ювелирка
«В 2011 году купили Приус. Делал уборку и под задним сиденьем нашёл серьгу с брюликом! Авто из Америки».
«В начале 2000-х в Mazda3 из Америки нашёл золотую серёжку».
Диджейский трек-лист
«Honda CR-V, 2000 год, „американец“. При разборке кожуха ручника обнаружили визитку какого-то забугорного диджея и список треков на бумажке».
И ещё:
«Когда снял бардачок, нашёл за ним штук 10 дисков с какими-то гангста-рэперами, у нас неизвестными. Авто Montero Sport, из Америки. Потом шутили, что тачка из Гарлема, и донашиваю за неграми))».
Гнездо и яйца
«В защите радиатора моего Mitsubishi Pajero за выходные трясогузка свила огромное гнездо и отложила яйца. Обнаружили на ТО».
Ещё одна трясогузка:
«Нашёл в моторном отсеке трактора гнездо с птенцами трясогузки и нервно скачущую мамашу вокруг».
Деньги
Коротко и ясно:
«100 иен».
Интереснее:
«В праворульной „японке“ нашёл очень много японских монеток. Машинка была крайне удачной, поэтому монетку до сих пор ношу на память в кошельке, хоть и продал авто уже 10 лет назад».
Ещё интереснее:
«В 1993-м купил в Германии Мерседес W190, приехал домой, стал наводить порядок и под задним сиденьем обнаружил два банковских (Deutsche Bank) тряпочных мешка. К счастью, там было всего несколько дойчмарок мелочью. Мешки храню до сих пор».
Очень похоже:
«Банковский мешок с 10-рублёвыми монетами под задним сиденьем Nissan Murano, через 6 месяцев после покупки».
Совсем неожиданно:
«В начале 2000-х покупал в Германии Mercedes-Benz W210. Хозяина более-менее знал (знакомый моего друга). Уже дома нашёл под передним сиденьем поясную сумку, а в ней — 200 евро. Написал хозяину, мол, так и так. Тот ответил, мол, выпей на них за моё здоровье».
Невероятно:
«В 2013-м пригнали из Эмиратов Mazda RX-8. Когда встала необходимость установить печку, разобрали панель и обнаружили пять свёртков, обмотанных скотчем, а в них — пачки долларов по 10 тысяч в пакете. Итого 50 000 долларов. Машина, считай, досталась бесплатно».
Оружие
«В 1996 году пригнал из Калининграда VW Passat. На сервисе за радиатором нашли охотничий нож. Среди работников оказался заядлый охотник и ценитель холодного оружия. Он увидел на лезвии клеймо и что-то ещё и попросил нож в обмен на ремонт ходовой части».
«Купил Chevrolet Niva. Через полгода под пассажирским сиденьем нашёл „травмат“. Вернул предыдущему владельцу».
Классический прикол
«Отец приятеля купил что-то вроде русской „семёрки“. Всё устраивало, но раздражал какой-то брякающий звук. Причину искали три года и при замене стекла в двери рядом с петлями висела гайка на нитке. А в гайке — записка со словами: ну что ж, друг, поздравляю, ты избавился от шума».
А такое?
«Audi А4 из Германии. Скорее всего, попала к нам через Польшу. На кочках были какие-то звуки из задней правой двери. Когда разобрал, нашёл инструмент рихтовщика в виде полукруглой наковальни».
Странный набор
«Покупал новую реэкспортную „пятёрку“ году в
«Нелегальщина»
«В прошлом Subaru Forester Turbo под пластиком ремня безопасности нашёл пипетку, забитую травой. Неприятный сюрприз оставил один из прошлых хозяев».
«Лет 15 назад купили с друзьями авто на уссурийском авторынке. Каково было наше удивление, когда после покупки заехали на заправку, открыли лючок бензобака, а там — свёрток марихуаны, подарок от продавца».
Пропуск в свинг-клуб
«Был у меня Nissan Murano из США. Разбирая подлокотник, нашёл под обшивкой „привет“ от загнивающего капитализма в виде нескольких монет и карты-пропуска в свингер-клуб))».
Граната без чеки. Что? Да!
«Как-то к другу на автосервис приехал мужик на старенькой „семёрке“ BMW. Подняли машину на подъёмнике и нашли под задним мостом привязанную гранату с сорванной чекой. Позвали хозяина. Тот пожал плечами, сказал, ничего не знаю, полгода назад взял эту машину и спокойно катаюсь, а на подъёмник заехал впервые. Видимо, когда-то её заминировали, но граната не сработала».
Оберег
«В 2007 году купил гнилой ВАЗ-2109. Когда снимал торпедо, нашёл листочек — на нём была молитва от аварий. А рядом какая-то деревянная палочка».
Подзорная труба
«Купил Hummer H3. Поехал на мойку. Под сиденьем нашлась какая-то коробочка, а там — древняя подзорная труба в красивой старой упаковке».