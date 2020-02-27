Раскопки 2.0: что пользователи Авто.ру находили в своих машинах

Деньги

Коротко и ясно:

«100 иен».

Интереснее:

«В праворульной „японке“ нашёл очень много японских монеток. Машинка была крайне удачной, поэтому монетку до сих пор ношу на память в кошельке, хоть и продал авто уже 10 лет назад».

Ещё интереснее:

«В 1993-м купил в Германии Мерседес W190, приехал домой, стал наводить порядок и под задним сиденьем обнару­жил два банков­ских (Deutsche Bank) тряпочных мешка. К счастью, там было всего несколько дойч­марок мелочью. Мешки храню до сих пор».

Очень похоже:

«Банковский мешок с 10-рублёвыми монетами под задним сиденьем Nissan Murano, через 6 месяцев после покупки».

Совсем неожиданно:

«В начале 2000-х покупал в Германии Mercedes-Benz W210. Хозяина более-менее знал (знакомый моего друга). Уже дома нашёл под передним сиденьем поясную сумку, а в ней — 200 евро. Написал хозяину, мол, так и так. Тот ответил, мол, выпей на них за моё здоровье».

Невероятно:

«В 2013-м пригнали из Эмиратов Mazda RX-8. Когда встала необходи­мость установить печку, разобрали панель и обнару­жили пять свёртков, обмотан­ных скотчем, а в них — пачки долларов по 10 тысяч в пакете. Итого 50 000 долларов. Машина, считай, досталась бесплатно».