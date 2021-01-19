12 лет в гараже: блогер нашёл новую Toyota Camry 2008 года. Видео
Кирилл Малышев
Блогер Roma Urraco нашёл Тойоту Камри в сороковом кузове, которая провела 12 лет в гараже практически никуда не выезжая. С 2008 года её единственный владелец проехал чуть больше 2200 километров, что подтверждается состоянием машины и показаниями одометра.
Мизерный пробег, как рассказал блогер на своём YouTube-канале, объясняется наличием у хозяина Camry служебного автомобиля. Ездить на личном нужды не было, однако человек его всё равно купил. И поставил в гараж, чтобы потом машина превратилась в «капсулу времени».
Единственная отметка об обслуживании у дилера в сервисной книжке датируется октябрём 2009 года. Тогда пробег японского седана был 1348 километров. А в следующий раз Toyota заехала на сервис в мае
2020-гос показаниями одометра 1424 километра. Ей сделали полное ТО и заменили аккумулятор. Шины до сих пор родные, им 12 лет.
Ажиотажному спросу на «капсулу» может помешать комплектация. Эта Camry — в начальной версии с мотором 2.4, велюровым салоном, без обогрева сидений и с галогенными фарами. Однако автоматическая коробка, двухзонный климат-контроль, электропакет, литые диски и омыватель фар присутствуют. В роли мультимедиа – обычная двухдиновая магнитола.
Toyota Camry выпускалась в 1991 году в кузове XV10, модель четвёртого поколения XV40 вышла уже 15 лет спустя. Её сборка, среди прочих мест, велась и в Санкт-Петербурге. Сейчас модель выпускается в кузове XV70. Ей пошёл четвертый год, и она уже подверглась плановому рестайлингу, а в США даже обрела полный привод.