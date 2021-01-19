12 лет в гараже: блогер нашёл новую Toyota Camry 2008 года. Видео

Мизерный пробег, как рассказал блогер на своём YouTube-канале, объясняется наличием у хозяина Camry служебного авто­мобиля. Ездить на личном нужды не было, однако человек его всё равно купил. И поставил в гараж, чтобы потом машина превратилась в «капсулу времени».

Единственная отметка об обслужи­вании у дилера в сервисной книжке датируется октябрём 2009 года. Тогда пробег японского седана был 1348 кило­метров. А в следующий раз Toyota заехала на сервис в мае 2020-го с показаниями одометра 1424 километра. Ей сделали полное ТО и заменили аккуму­лятор. Шины до сих пор родные, им 12 лет.

Ажиотажному спросу на «капсулу» может помешать комплектация. Эта Camry — в начальной версии с мотором 2.4, велюровым салоном, без обогрева сидений и с галогенными фарами. Однако автомати­ческая коробка, двухзонный климат-контроль, электро­пакет, литые диски и омыва­тель фар присут­ствуют. В роли мультимедиа – обычная двухдиновая магнитола.