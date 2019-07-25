Конкурент Tesla Model S от Mercedes-Benz вышел на тесты

В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

Новости

Николай Андреев

Британская компания HushHush, которая занима­ется продажей дорогих вещей и автомо­билей, объявила, что наймёт человека для поиска брошен­ных супер­каров в Объединён­ных Арабских Эмиратах. О необычной вакансии рассказало издание Daily Mirror.

Брошенный Lamborghini Huracan

  • В обязанности сотрудника будут входить непосред­ственно поиск брошен­ных супер­каров, расследо­вание их истории и нахож­дение контактов владельцев, переговоры о покупке по выгодной для компании стоимости и организация доставки авто­мобилей в специальные точки хранения, после чего найден­ные машины выставят на продажу.

  • Среди требований — минимальный возраст в 21 год, наличие води­тельского удостове­рения, хорошее знание рынка супер­каров и их стоимости, а также устойчи­вость к высоким температурам.

  • В HushHush готовы платить сотруднику 30 000 фунтов стерлингов в год (2,35 миллиона рублей). Отдельно будут оплачиваться транс­портные расходы и проценты с пере­продажи суперкаров.

В Объединённых Арабских Эмиратах брошенные дорогие авто­мобили — далеко не редкость. За неуплату налогов и долгов грозят серьёзные тюремные сроки, поэтому разорив­шиеся неплатель­щики часто сбегают из страны, оставляя своё имуще­ство. Позднее их собствен­ность выставляется на аукционы, а задача скаута — находить машины раньше и выкупать их по более выгодной цене.

Похоже на работу мечты?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение