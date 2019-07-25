В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров

В обязанности сотрудника будут входить непосред­ственно поиск брошен­ных супер­каров, расследо­вание их истории и нахож­дение контактов владельцев, переговоры о покупке по выгодной для компании стоимости и организация доставки авто­мобилей в специальные точки хранения, после чего найден­ные машины выставят на продажу.

Среди требований — минимальный возраст в 21 год, наличие води­тельского удостове­рения, хорошее знание рынка супер­каров и их стоимости, а также устойчи­вость к высоким температурам.

В HushHush готовы платить сотруднику 30 000 фунтов стерлингов в год (2,35 миллиона рублей). Отдельно будут оплачиваться транс­портные расходы и проценты с пере­продажи суперкаров.

В Объединённых Арабских Эмиратах брошенные дорогие авто­мобили — далеко не редкость. За неуплату налогов и долгов грозят серьёзные тюремные сроки, поэтому разорив­шиеся неплатель­щики часто сбегают из страны, оставляя своё имуще­ство. Позднее их собствен­ность выставляется на аукционы, а задача скаута — находить машины раньше и выкупать их по более выгодной цене.