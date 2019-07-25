В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Николай Андреев
Британская компания HushHush, которая занимается продажей дорогих вещей и автомобилей, объявила, что наймёт человека для поиска брошенных суперкаров в Объединённых Арабских Эмиратах. О необычной вакансии рассказало издание Daily Mirror.
В обязанности сотрудника будут входить непосредственно поиск брошенных суперкаров, расследование их истории и нахождение контактов владельцев, переговоры о покупке по выгодной для компании стоимости и организация доставки автомобилей в специальные точки хранения, после чего найденные машины выставят на продажу.
Среди требований — минимальный возраст в 21 год, наличие водительского удостоверения, хорошее знание рынка суперкаров и их стоимости, а также устойчивость к высоким температурам.
В HushHush готовы платить сотруднику 30 000 фунтов стерлингов в год (2,35 миллиона рублей). Отдельно будут оплачиваться транспортные расходы и проценты с перепродажи суперкаров.
В Объединённых Арабских Эмиратах брошенные дорогие автомобили — далеко не редкость. За неуплату налогов и долгов грозят серьёзные тюремные сроки, поэтому разорившиеся неплательщики часто сбегают из страны, оставляя своё имущество. Позднее их собственность выставляется на аукционы, а задача скаута — находить машины раньше и выкупать их по более выгодной цене.