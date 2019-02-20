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Компания Mercedes-Benz подготовила «прощальную» версию родстера SLC

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Компания Mercedes-Benz подготовила прощальную версию компактного родстера SLC под названием Final Edition перед снятием модели с конвейера.

Mercedes-Benz SLC Final Edition
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Mercedes-Benz SLC Final Edition

Версия Final Edition будет доступна для модификаций SLC 300 и AMG SLC 43. Версия AMG получит ярко-жёлтый цвет Sun Yellow – это отсылка к самому первому поколению родстера, который вышел ещё в 1996 году, назывался тогда SLK и тоже был ярко-желтым. 

Для контраста передний сплиттер, накладки на воздухозаборниках капота, боковые зеркала и дверные ручки окрашены в чёрный. Версии SLC 300 жёлтый цвет кузова не положен: она окрашена в серый цвет Selenite Grey, зато по умолчанию оснащается AMG-пакетом с регулируемой подвеской и мощными тормозами.

Обе модели в базе оснащаются системой «тёплого шарфа», которая обдувает шею водителя и пассажира тёплым воздухом, спортивными креслами с подогревом и 18-дюймовыми колёсными дисками AMG. Салон отделан двухцветной кожей Nappa с вставками из карбона.

Модификация SLC 300 оснащается двухлитровым турбомотором мощностью 245 л.с. и разгоняется до сотни за 5,8 секунды. У топового SLC 43 AMG – трёхлитровая V-образная «шестёрка» мощностью 367 л.с., разгон до сотни занимает у неё 4,7 секунды.

Продажи версий Mercedes-Benz SLC Final Edition начнутся в 2019 году.

  • Родстер Mercedes-Benz SLK вышел в 1996 году, а спустя 20 лет модель была переименована в SLC.

  • За прошедшие 23 года вышло три поколения родстера, общие продажи модели составляют 710 000 штук.

 

С каким верхом родстер лучше?

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