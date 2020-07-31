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BMW попрощается с дизелем с четырьмя турбинами парой спецверсий

Новости

Кирилл Малышев

Компания BMW попрощается с уникальным дизельным мотором с четырьмя турбинами специ­альными версиями Final Edition кроссоверов Х5 M50d и Х7 M50d. Трёх­литровая 400-сильная «шестёрка» оказалась слишком сложной и дорогой в производстве.

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  • Как пишет Carscoops, пока лимитиро­ванная комплектация заявлена только для Румынии местным представи­тельством марки. Когда специальные вседорож­ники появятся на других рынках, неизвестно.

  • Самое заметное отличие новинок от базовых моделей — специ­альные шильдики. Плюс ко всему, у кроссоверов богатое оснащение, включающее в себя лазерные фары, проекци­онный дисплей, топовую акустическую систему, кожу и полный набор систем активной безопасности.

  • История версии M50d началась в 2013 году. Тогда у мотора было три турбины. Он выдавал 381 л.с. и 740 Нм. Первым его получил X5 второго поколения. Затем двигатель перешёл на BMW X6. К моменту выхода флагманского Х7 на агрегат ставили уже четыре турбины, а его отдача достигла 400 л.с. и 760 Нм момента. Дизель также ставили и на легковые BMW пятой и седьмой серий.

Есть ли место для экспериментов с ДВС в 2020 году?

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