BMW попрощается с дизелем с четырьмя турбинами парой спецверсий
Кирилл Малышев
Компания BMW попрощается с уникальным дизельным мотором с четырьмя турбинами специальными версиями Final Edition кроссоверов Х5 M50d и Х7 M50d. Трёхлитровая 400-сильная «шестёрка» оказалась слишком сложной и дорогой в производстве.
Как пишет Carscoops, пока лимитированная комплектация заявлена только для Румынии местным представительством марки. Когда специальные вседорожники появятся на других рынках, неизвестно.
Самое заметное отличие новинок от базовых моделей — специальные шильдики. Плюс ко всему, у кроссоверов богатое оснащение, включающее в себя лазерные фары, проекционный дисплей, топовую акустическую систему, кожу и полный набор систем активной безопасности.
История версии M50d началась в 2013 году. Тогда у мотора было три турбины. Он выдавал 381 л.с. и 740 Нм. Первым его получил X5 второго поколения. Затем двигатель перешёл на BMW X6. К моменту выхода флагманского Х7 на агрегат ставили уже четыре турбины, а его отдача достигла 400 л.с. и 760 Нм момента. Дизель также ставили и на легковые BMW пятой и седьмой серий.