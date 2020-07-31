BMW попрощается с дизелем с четырьмя турбинами парой спецверсий

Как пишет Carscoops, пока лимитиро­ванная комплектация заявлена только для Румынии местным представи­тельством марки. Когда специальные вседорож­ники появятся на других рынках, неизвестно.

История версии M50d началась в 2013 году. Тогда у мотора было три турбины. Он выдавал 381 л.с. и 740 Нм. Первым его получил X5 второго поколения. Затем двигатель перешёл на BMW X6. К моменту выхода флагманского Х7 на агрегат ставили уже четыре турбины, а его отдача достигла 400 л.с. и 760 Нм момента. Дизель также ставили и на легковые BMW пятой и седьмой серий.