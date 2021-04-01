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Сотрудник автосервиса добился выплаты зарплаты — ему выдали два центнера монет

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Дмитрий Елизаров

Андреас Флэттен, уже уволившийся менеджер мастерской A-OK Walker Luxury Autoworks в штате Джорджия, получил последнюю зарплату в 915 долларов монетами по одному центу — это более двух центнеров монет. Добиваться выплаты ему пришлось несколько месяцев, но и эти деньги он, как заявил сам Флэттен изданию New York Times, не может потратить.

  • Историю последней зарплаты Флэттена на рабочем месте опублико­вала в Instagram его девушка: пост стал вирусным и привлёк внимание прессы. Она рассказала, что Андреас уволился из мастерской ещё в ноябре, но последнюю часть заработной платы ему выдавать отказы­вались и согласились только после того, как он пообещал привлечь к делу юристов.

  • Руководство сервиса выбрало для выплаты странный способ: требуемую сумму монетами по одному центу просто вывалили на подъездную дорожку дома Флэттена. Более того, оказалось, что монеты ещё и залиты некоей резко пахнущей жидкостью — Андреас подозревает, что это жидкость, которая используется в рулевых гидро­усилителях. Чтобы перенести монеты в дом, ему и его подруге пришлось потратить несколько часов, но монеты (общим количеством 91 500) ещё придётся отмыть, чтобы хотя бы сдать в банк.

  • Оливия, подруга Флэттена, связывает ситуацию с неприяз­ненными отноше­ниями между Андреасом и руковод­ством фирмы, вызван­ными поведе­нием директора. Майлз Уокер, владелец мастерской, в свою очередь, заявил каналу CBS, что способ выплаты не играет роли: «Всё, что имеет значение, — это то, что ему заплатили».

  • В мае прошлого года конфликт между руководителем и подчинённым привёл к ДТП. Возмущённый водитель просто раздавил своим грузовиком Ferrari босса.

А у вас как отношения с руководством?

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