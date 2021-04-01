Сотрудник автосервиса добился выплаты зарплаты — ему выдали два центнера монет

Историю последней зарплаты Флэттена на рабочем месте опублико­вала в Instagram его девушка: пост стал вирусным и привлёк внимание прессы. Она рассказала, что Андреас уволился из мастерской ещё в ноябре, но последнюю часть заработной платы ему выдавать отказы­вались и согласились только после того, как он пообещал привлечь к делу юристов.

Руководство сервиса выбрало для выплаты странный способ: требуемую сумму монетами по одному центу просто вывалили на подъездную дорожку дома Флэттена. Более того, оказалось, что монеты ещё и залиты некоей резко пахнущей жидкостью — Андреас подозревает, что это жидкость, которая используется в рулевых гидро­усилителях. Чтобы перенести монеты в дом, ему и его подруге пришлось потратить несколько часов, но монеты (общим количеством 91 500) ещё придётся отмыть, чтобы хотя бы сдать в банк.

Оливия, подруга Флэттена, связывает ситуацию с неприяз­ненными отноше­ниями между Андреасом и руковод­ством фирмы, вызван­ными поведе­нием директора. Майлз Уокер, владелец мастерской, в свою очередь, заявил каналу CBS, что способ выплаты не играет роли: «Всё, что имеет значение, — это то, что ему заплатили».