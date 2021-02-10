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Карбоновый обвес и титановый выхлоп — как выглядят прощальные Lotus Elise и Exige

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Lotus объявила о выводе на рынок родстера Elise и купе Exige особой серии Final Edition, которое называет «самым оснащённым за всю историю моделей». Производ­ство дуэта планируется завершить к концу нынешнего года.

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  • Всего Lotus намерен представить пять вариантов спорткаров в исполнении Final Edition — два для родстера и три для купе. Общими для каждого из них измене­ниями станут новая цифровая панель приборов с двумя вариантами отображения информации и рулевое колесо особого дизайна. Кроме того, авто­мобилям предложат новые варианты окраски, в том числе и отдающие дань уважения прошлому культовых спорткаров — например, лазурно-синий цвет кузова, с которым Lotus Elise дебютировал на рынке в 1996 году.

  • Elise с индексом Sport 240 получил форсированный до 243 л.с. 1,8-литровый турбомотор, новые колёсные диски и опциональный набор карбоновых деталей для кузова, позволяющий снизить вес спорткара с 922 до 898 кг. Версия Cup 250 будет отличаться новыми аэро­динами­ческими элементами, амортиза­торами Bilstein и регулиру­емыми стабили­заторами в подвеске уже в базовой комплектации, а также облег­чёнными литий-ионным аккуму­лятором и задним стеклом.

  • Для Exige в коллекции Final Edition преду­смотрены три варианта — Sport 390, Sport 420 и Cup 430, каждый из которых оснащается 3,5-литровым наддувным V6. Младший спорткар получит мотор мощностью 402 л.с., для прочих его форсируют до 426 и 435 л.с. соответ­ственно. Все три купе снабдят облегчёнными колёсными дисками разного дизайна, в базовый набор Sport 420 войдут регулируемая подвеска на компонентах Eibach и Nitron, а также усиленные тормоза AP Racing. «Кубковому» Exige достанутся ещё и новый аэро­динами­ческий пакет из углеволокна, доработанный рулевой механизм и титановый выхлоп.

  • Европейские дилеры Lotus уже открыли приём заказов на новинки. В Германии они стоят от 56 500 до 129 000 евро (от 5 до 11,5 миллиона рублей).

  • В нынешнем же году Lotus планирует вывести из модельного ряда и купе Evora. Место всех трёх моделей займёт единственная новинка, которую могут продемон­стрировать уже в ближайшие месяцы — ожидается, что её оснастят гибридной силовой установкой на базе бензинового V6.

Будете скучать по Лотусам?

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