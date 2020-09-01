Самую практичную модель Ferrari сняли с производства
Дмитрий Елизаров
Итальянская компания Ferrari объявила о снятии с производства хэтчбека GTC4 Lusso. Как пишет Motor1, это плановое мероприятие: у практичного суперкара подошёл к концу жизненный цикл.
Модель Ferrari GTC4 Lusso была представлена в 2016 году, став преемником Ferrari FF. Переднемоторный автомобиль комплектовали 12-цилиндровым атмосферным двигателем объёмом 6,3 литра, который развивал 680 л.с. и 697 Нм крутящего момента.
Благодаря штатной системе полного привода трёхдверка ускорялась до
100 км/чза 3,4 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч.Годом позже у суперкара появилась модификация GTC4 Lusso T с турбированным V8 объёмом 3,9 литра. Его отдача составляла лишь 610 л.с.
Модель отличалась вместительным (объёмом 450 литров) багажником и возможностью сложить задние сиденья, за что и заслужила звание одного из самых практичных современных Ferrari.
Производство обеих модификаций прекращено в соответствии с новой стратегией фирмы и в связи с завершением жизненного цикла модели. Через два года титул самого практичного Ferrari отойдёт кроссоверу Purosangue, который, как ожидается, разрабатывается на платформе одной из последних новинок Маранелло — гран-турера Roma.