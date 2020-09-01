Самую практичную модель Ferrari сняли с производства

Модель Ferrari GTC4 Lusso была пред­ставлена в 2016 году, став преемником Ferrari FF. Передне­моторный автомобиль комплекто­вали 12-цилиндровым атмосферным двигателем объёмом 6,3 литра, который развивал 680 л.с. и 697 Нм крутящего момента.

Благодаря штатной системе полного привода трёхдверка ускорялась до 100 км/ч за 3,4 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч. Годом позже у суперкара появилась моди­фикация GTC4 Lusso T с турбиро­ванным V8 объёмом 3,9 литра. Его отдача составляла лишь 610 л.с.

Модель отличалась вместительным (объёмом 450 литров) багажником и возмож­ностью сложить задние сиденья, за что и заслужила звание одного из самых практичных современных Ferrari.