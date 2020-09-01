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Самую практичную модель Ferrari сняли с производства

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Дмитрий Елизаров

Итальянская компания Ferrari объявила о снятии с производства хэтчбека GTC4 Lusso. Как пишет Motor1, это плановое мероприятие: у практичного суперкара подошёл к концу жизненный цикл.

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  • Модель Ferrari GTC4 Lusso была пред­ставлена в 2016 году, став преемником Ferrari FF. Передне­моторный автомобиль комплекто­вали 12-цилиндровым атмосферным двигателем объёмом 6,3 литра, который развивал 680 л.с. и 697 Нм крутящего момента.

  • Благодаря штатной системе полного привода трёхдверка ускорялась до 100 км/ч за 3,4 секунды при максимальной скорости в 335 км/ч. Годом позже у суперкара появилась моди­фикация GTC4 Lusso T с турбиро­ванным V8 объёмом 3,9 литра. Его отдача составляла лишь 610 л.с.

  • Модель отличалась вместительным (объёмом 450 литров) багажником и возмож­ностью сложить задние сиденья, за что и заслужила звание одного из самых практичных современных Ferrari.

  • Производство обеих модификаций прекращено в соответ­ствии с новой стратегией фирмы и в связи с завер­шением жизненного цикла модели. Через два года титул самого практичного Ferrari отойдёт кроссоверу Purosangue, который, как ожидается, разрабаты­вается на платформе одной из последних новинок Маранелло — гран-турера Roma.

Получится у Ferrari кроссовер, как считаете?

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