Последний переднемоторный Корвет продали за 2,7 миллиона долларов
Николай Андреев
В США на аукционе Barrett-Jackson продан последний выпущенный экземпляр купе Chevrolet Corvette Z06 текущего поколения. За автомобиль, который стал последним переднемоторным Корветом, выручили 2,7 миллиона долларов (170,2 миллиона рублей).
Последний сошедший с конвейера экземпляр оснащен
6,2-литровымкомпрессорным V8 мощностью 659 л.с. (881 Н·м) и семиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч.В России Corvette Z06 стоит от 8 800 000рублей.
Чёрное купе стало последним переднемоторным Корветом – уже 18 июля состоится премьера модели следующего поколения, которая будет среднемоторной.
Ожидается, что следующий Corvette получит минимум три модификации: базовую, с атмосферным 6.2 V8, среднюю – с турбированным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.
Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Стивена Силлера, который помогает военнослужащим-инвалидам, а также семьям погибших при исполнении боевых заданий.