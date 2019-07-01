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Последний переднемоторный Корвет продали за 2,7 миллиона долларов

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Николай Андреев

В США на аукционе Barrett-Jackson продан последний выпущенный экземпляр купе Chevrolet Corvette Z06 текущего поколения. За автомобиль, который стал последним переднемоторным Корветом, выручили 2,7 миллиона долларов (170,2 миллиона рублей).

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  • Последний сошедший с конвейера экземпляр оснащен 6,2-литровым компрессор­ным V8 мощностью 659 л.с. (881 Н·м) и семиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. В России Corvette Z06 стоит от 8 800 000 рублей.

  • Чёрное купе стало последним переднемоторным Корветом – уже 18 июля состоится премьера модели следующего поколения, которая будет среднемоторной.

  • Ожидается, что следующий Corvette получит минимум три модификации: базовую, с атмосфер­ным 6.2 V8, среднюю – с турбиро­ванным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.

  • Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Стивена Силлера, который помогает военнослужащим-инвалидам, а также семьям погибших при исполнении боевых заданий.

Достойная цена за последний переднемоторный Corvette?

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