Последний переднемоторный Корвет продали за 2,7 миллиона долларов

Последний сошедший с конвейера экземпляр оснащен 6,2-литровым компрессор­ным V8 мощностью 659 л.с. (881 Н·м) и семиступенчатой «механикой». До «сотни» купе разгоняется за 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 315 км/ч. В России Corvette Z06 стоит от 8 800 000 рублей.

Чёрное купе стало последним переднемоторным Корветом – уже 18 июля состоится премьера модели следующего поколения, которая будет среднемоторной.

Ожидается, что следующий Corvette получит минимум три модификации: базовую, с атмосфер­ным 6.2 V8, среднюю – с турбиро­ванным V8 и гибридную топ-версию (тоже с восьмицилиндровым двигателем) мощностью 900–1000 лошадиных сил.

