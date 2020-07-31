Subaru прекращает выпуск BRZ

BRZ и GT86 следующих поколений построят с примене­нием модульной архитектуры TNGA. Ожидается также, что модели получат оппозитную «турбо­четвёрку» Subaru. Не исключено, что речь идёт о 2,4-литровом моторе, который ставится на семей­ство Legacy и кроссовер Ascent.

Производство моделей началось в 2012 году. За это время был выпущен ряд специальных версий. В их числе — Subaru BRZ ts STI, сохранившая базовый двигатель, но отлича­ющаяся более мощными тормозами Brembo и перена­строенной подвеской.

В марте компания Subaru представила прощальную версию BRZ Final Edition для немецкого рынка. Всего выпущено 100 спорткаров. Специальное испол­нение отличается декором и более жёсткими аморти­заторами Sachs.