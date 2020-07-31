Subaru прекращает выпуск BRZ
Артём Шахнович
На официальном японском сайте компании Subaru появилось объявление о прекращении выпуска купе BRZ. Следом может остановиться и производство соплатформенного купе Toyota GT86, которое собирают на той же фабрике в японской префектуре Гунма, пишет Carscoops.
BRZ и GT86 следующих поколений построят с применением модульной архитектуры TNGA. Ожидается также, что модели получат оппозитную «турбочетвёрку» Subaru. Не исключено, что речь идёт о 2,4-литровом моторе, который ставится на семейство Legacy и кроссовер Ascent.
Производство моделей началось в 2012 году. За это время был выпущен ряд специальных версий. В их числе — Subaru BRZ ts STI, сохранившая базовый двигатель, но отличающаяся более мощными тормозами Brembo и перенастроенной подвеской.
В марте компания Subaru представила прощальную версию BRZ Final Edition для немецкого рынка. Всего выпущено 100 спорткаров. Специальное исполнение отличается декором и более жёсткими амортизаторами Sachs.
Текущие версии спорткаров с двухлитровым атмосферным двигателем (200 л.с.), агрегатированным с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач, продавались в России примерно до середины 2016 года. Обе модели ушли с рынка по причине невысокого спроса.