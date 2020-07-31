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Subaru прекращает выпуск BRZ

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Артём Шахнович

На официальном японском сайте компании Subaru появилось объявление о прекращении выпуска купе BRZ. Следом может остановиться и производство соплат­форменного купе Toyota GT86, которое собирают на той же фабрике в японской префектуре Гунма, пишет Carscoops.

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  • BRZ и GT86 следующих поколений построят с примене­нием модульной архитектуры TNGA. Ожидается также, что модели получат оппозитную «турбо­четвёрку» Subaru. Не исключено, что речь идёт о 2,4-литровом моторе, который ставится на семей­ство Legacy и кроссовер Ascent.

  • Производство моделей началось в 2012 году. За это время был выпущен ряд специальных версий. В их числе — Subaru BRZ ts STI, сохранившая базовый двигатель, но отлича­ющаяся более мощными тормозами Brembo и перена­строенной подвеской.

  • В марте компания Subaru представила прощальную версию BRZ Final Edition для немецкого рынка. Всего выпущено 100 спорткаров. Специальное испол­нение отличается декором и более жёсткими аморти­заторами Sachs.

  • Текущие версии спорткаров с двух­литровым атмо­сферным двигателем (200 л.с.), агрегати­рованным с шести­ступенчатой механической или автомати­ческой коробкой передач, продавались в России примерно до середины 2016 года. Обе модели ушли с рынка по причине невысокого спроса.

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