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Сколько машин в минуту выпускают Toyota, Volkswagen и другие компании — рейтинг

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Дмитрий Елизаров

Крупный лизинговый маркетплейс Money Shake опубликовал исследование, посвящённое тому, что происходит в мировом автопроме каждую минуту. Подсчитано, кто и где собирает больше всего авто­мобилей, продаёт больше всего электрокаров и зарабаты­вает больше всего денег.

  • Самым оперативным производителем исследо­вание называет компанию Toyota: с её конвейеров сходят в среднем 19,9 авто­мобиля ежеминутно. Отставание Volkswagen с результатом в 19,8 машины чисто символи­ческое. Замыкает тройку самых высоко­произво­дительных брендов компания Hyundai, выпускающая каждую минуту по 13,7 единицы. В десятку также вошли GM, Ford, Nissan, Honda, FCA, Renault и альянс PSA. Показатель последнего — 6,9 автомобиля ежеминутно.

  • Примечательно, что цифры концернов Volkswagen и General Motors учиты­вались целиком, без разбивки по брендам — как и в случае с FCA и PSA, а вот Renault и Nissan участвуют в рейтинге с индивиду­альными достижениями.

  • Наиболее активным производителем из Китая назван концерн SAIC, штампующий 5,5 авто­мобиля каждую минуту. При этом весь Китай в целом по объёмам произ­водства заметно опережает другие страны: ежеминутно с местных конвейеров сходит 48,9 авто­мобиля, что больше, чем в США, Японии и Германии вместе взятых.

  • Что касается объёмов выручки, рассчитанных на основании официальных данных о заработках мировых концернов, первое и второе места также принад­лежат Toyota и Volkswagen (533 и 523 тысячи долларов ежеминутно), а вот на третьем месте обосновался Daimler, который каждые 60 секунд зарабатывает 360 тысяч долларов. В десятку самых высоко­доходных произво­дителей включены Ford, Honda, GM, SAIC, FCA и BMW, а замкнул этот экзотический рейтинг бренд Nissan с результатом в 183 тысячи.

  • Исследователи отмечают: чтобы заработать столько же, сколько Toyota получает каждую минуту, средне­стати­стический британец должен не разгибаясь трудиться 12 лет. В США ситуация попроще: местному жителю понадобится 9 лет.

  • Самым быстрым производителем электрокаров оказалась Tesla: компания по подсчётам аналитиков продаёт по 42 машины в час. Второе место занял китайский концерн BYD: ежечасно по миру покупают 26 электромобилей этого производителя. На третьем — фирма BAIC (18 машин в час), а на четвёртом, как ни странно — BMW (15 электрокаров в час). В абсолютных цифрах больше всего электрического транспорта продаётся в Китае, а страной с самым высоким индексом популярности «зелёных» машин названа Норвегия. Здесь на каждые 10 тысяч населения приходится 148 электрокаров, и это на 261% больше, чем в Швеции, занявшей второе место.

  • По результатам 2019 года больше всего средств с продажи одного автомобиля выручала компания Ferrari. К примеру, фирме Nissan, чтобы получить столько же, приходится продавать 926 машин.

Верите результатам?

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