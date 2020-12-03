Сколько машин в минуту выпускают Toyota, Volkswagen и другие компании — рейтинг
Дмитрий Елизаров
Крупный лизинговый маркетплейс Money Shake опубликовал исследование, посвящённое тому, что происходит в мировом автопроме каждую минуту. Подсчитано, кто и где собирает больше всего автомобилей, продаёт больше всего электрокаров и зарабатывает больше всего денег.
Самым оперативным производителем исследование называет компанию Toyota: с её конвейеров сходят в среднем 19,9 автомобиля ежеминутно. Отставание Volkswagen с результатом в 19,8 машины чисто символическое. Замыкает тройку самых высокопроизводительных брендов компания Hyundai, выпускающая каждую минуту по 13,7 единицы. В десятку также вошли GM, Ford, Nissan, Honda, FCA, Renault и альянс PSA. Показатель последнего — 6,9 автомобиля ежеминутно.
Примечательно, что цифры концернов Volkswagen и General Motors учитывались целиком, без разбивки по брендам — как и в случае с FCA и PSA, а вот Renault и Nissan участвуют в рейтинге с индивидуальными достижениями.
Наиболее активным производителем из Китая назван концерн SAIC, штампующий 5,5 автомобиля каждую минуту. При этом весь Китай в целом по объёмам производства заметно опережает другие страны: ежеминутно с местных конвейеров сходит 48,9 автомобиля, что больше, чем в США, Японии и Германии вместе взятых.
Что касается объёмов выручки, рассчитанных на основании официальных данных о заработках мировых концернов, первое и второе места также принадлежат Toyota и Volkswagen (533 и 523 тысячи долларов ежеминутно), а вот на третьем месте обосновался Daimler, который каждые 60 секунд зарабатывает 360 тысяч долларов. В десятку самых высокодоходных производителей включены Ford, Honda, GM, SAIC, FCA и BMW, а замкнул этот экзотический рейтинг бренд Nissan с результатом в 183 тысячи.
Исследователи отмечают: чтобы заработать столько же, сколько Toyota получает каждую минуту, среднестатистический британец должен не разгибаясь трудиться 12 лет. В США ситуация попроще: местному жителю понадобится 9 лет.
Самым быстрым производителем электрокаров оказалась Tesla: компания по подсчётам аналитиков продаёт по 42 машины в час. Второе место занял китайский концерн BYD: ежечасно по миру покупают 26 электромобилей этого производителя. На третьем — фирма BAIC (18 машин в час), а на четвёртом, как ни странно — BMW (15 электрокаров в час). В абсолютных цифрах больше всего электрического транспорта продаётся в Китае, а страной с самым высоким индексом популярности «зелёных» машин названа Норвегия. Здесь на каждые 10 тысяч населения приходится 148 электрокаров, и это на 261% больше, чем в Швеции, занявшей второе место.
По результатам 2019 года больше всего средств с продажи одного автомобиля выручала компания Ferrari. К примеру, фирме Nissan, чтобы получить столько же, приходится продавать 926 машин.