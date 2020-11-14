Посмотрите, как ездит Ford Fiesta ценой в 100 тысяч евро
Дмитрий Елизаров
Спортивная команда M-Sport обнародовала первое видео спорткара, который называет «первым в мире автомобилем категории Rally3» и «входным билетом в мир полноприводных машин». Боевая Fiesta, подготовленная для нового класса соревнований, оценена в 99 999 евро (118 тысяч долларов), приём заказов откроется 16 ноября.
Спорткар получил полуторалитровый турбомотор, развивающий 215 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с пятиступенчатой секвентальной коробкой и системой полного привода, что позволяет трёхдверному хэтчу ускоряться до
100 км/чза 5 секунд. Максимальная скорость болида — 185 км/ч.
В подвеске раллийной машины применяются спортивные амортизаторы с трёхступенчатой регулировкой. Ford Fiesta Rally3 укомплектуют
17-дюймовыми колёсными дисками для асфальта и 15-дюймовыми — для гравийной резины.
Собирать спорткар планируется на мощностях польского подразделения
M-Sportв Кракове. Поставки начнутся после того, как Fiesta Rally3 пройдёт омологацию в FIA. По плану разработчиков, это произойдёт 1 марта следующего года.
Создан болид для новой категории раллийных первенств под эгидой FIA, которая представляет собой более доступный, чем прежде, класс полноприводных машин. На соревнованиях разного уровня, включая европейский чемпионат, этот класс должен появиться в сезоне следующего года.
В России тем временем построили Lada Granta для участия в абсолютной категории национального раллийного первенства. Питерская команда MR-Motorsport рассекретила собственную разработку с 340-сильным мотором Subaru, оценённую примерно в 7,5 миллиона рублей.