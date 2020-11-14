В России продают экстремально прокачанный Гелик на мостах от Unimog. Очень дорого

Посмотрите, как ездит Ford Fiesta ценой в 100 тысяч евро

Новости

Дмитрий Елизаров

Спортивная команда M-Sport обнародо­вала первое видео спорткара, который называет «первым в мире автомо­билем категории Rally3» и «входным билетом в мир полно­приводных машин». Боевая Fiesta, подготов­ленная для нового класса сорев­нований, оценена в 99 999 евро (118 тысяч долларов), приём заказов откроется 16 ноября.

  • Спорткар получил полутора­литровый турбо­мотор, развива­ющий 215 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с пяти­ступен­чатой сек­венталь­ной коробкой и системой полного привода, что позволяет трёх­дверному хэтчу ускоряться до 100 км/ч за 5 секунд. Макси­мальная скорость болида — 185 км/ч.

  • В подвеске раллийной машины применя­ются спортивные амортиза­торы с трёх­ступен­чатой регулировкой. Ford Fiesta Rally3 укомп­лектуют 17-дюймо­выми колёсными дисками для асфальта и 15-дюймо­выми — для гравийной резины.

  • Собирать спорткар планируется на мощностях польского подразде­ления M-Sport в Кракове. Поставки начнутся после того, как Fiesta Rally3 пройдёт омологацию в FIA. По плану разра­ботчиков, это произойдёт 1 марта следующего года.

  • Создан болид для новой категории раллий­ных первенств под эгидой FIA, которая пред­ставляет собой более доступный, чем прежде, класс полно­приводных машин. На соревно­ваниях разного уровня, включая европей­ский чемпионат, этот класс должен появиться в сезоне следующего года.

  • В России тем временем построили Lada Granta для участия в абсолютной категории националь­ного раллийного первенства. Питерская команда MR-Motorsport рассек­ретила собственную разра­ботку с 340-сильным мотором Subaru, оценённую примерно в 7,5 миллиона рублей.

Как вам такая бодрая Fiesta?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение