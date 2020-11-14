Посмотрите, как ездит Ford Fiesta ценой в 100 тысяч евро

Спорткар получил полутора­литровый турбо­мотор, развива­ющий 215 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с пяти­ступен­чатой сек­венталь­ной коробкой и системой полного привода, что позволяет трёх­дверному хэтчу ускоряться до 100 км/ч за 5 секунд. Макси­мальная скорость болида — 185 км/ч.

В подвеске раллийной машины применя­ются спортивные амортиза­торы с трёх­ступен­чатой регулировкой. Ford Fiesta Rally3 укомп­лектуют 17-дюймо ­выми колёсными дисками для асфальта и 15-дюймо ­выми — для гравийной резины.

Собирать спорткар планируется на мощностях польского подразде­ления M-Sport в Кракове. Поставки начнутся после того, как Fiesta Rally3 пройдёт омологацию в FIA. По плану разра­ботчиков, это произойдёт 1 марта следующего года.

Создан болид для новой категории раллий­ных первенств под эгидой FIA, которая пред­ставляет собой более доступный, чем прежде, класс полно­приводных машин. На соревно­ваниях разного уровня, включая европей­ский чемпионат, этот класс должен появиться в сезоне следующего года.