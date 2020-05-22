Маленький седан Ford доработали для охоты на оленей и выставили на продажу

Американский дилерский центр Jay Mallard Ford выставил на продажу седан Fiesta, подготовленный для охоты, причём именно на оленей. За автомобиль 2011 года просят всего 3995 долларов (286 тысяч рублей), что отчасти объясняется пробегом в 199 230 миль (320 630 километров).