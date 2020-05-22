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Маленький седан Ford доработали для охоты на оленей и выставили на продажу

Новости

Николай Андреев

Американский дилерский центр Jay Mallard Ford выставил на продажу седан Fiesta, подготовленный для охоты, причём именно на оленей. За автомобиль 2011 года просят всего 3995 долларов (286 тысяч рублей), что отчасти объясняется пробегом в 199 230 миль (320 630 километров).

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  • Охотничий Ford Fiesta получил крупные внедорожные шины, которые сильно увеличили его дорожный просвет, расширители колёсных арок, лебёдку спереди и фару-искатель от полицейской машины. Вместо заднего дивана постелен резиновый коврик — как заявил продавец, для лёгкой погрузки оленей.

  • Небольшой седан использовался в четырёх сезонах охоты и за всё время лишился только одной дверной ручки. Несмотря на большой пробег, автомобиль технически исправен. Он имеет 1,6-литровый атмосферник мощностью 122 л.с., пятиступенчатую «механику» и передний привод.

Что больше привлекает в этом седане?

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