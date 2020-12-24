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Что сделал водитель Ford после ДТП с Lamborghini. Видео

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Дмитрий Елизаров

Британский владелец Lamborghini Aventador SV опубликовал в соцсетях призыв помочь с поисками водителя Ford Fiesta, который врезался в его суперкар и покинул место происшествия.

  • Владелец суперкара выложил в своём инстаграм-аккаунте ролик, полученный с камеры наружного наблюдения, установ­ленной на авто­заправочной станции рядом с пере­крёстком, где случилась авария. Однако на YouTube появилась и запись, сделанная из проезжав­шего мимо авто­мобиля: на ней момент столкно­вения запечатлён крупным планом.

  • На одном из видео хорошо заметно, что водитель Ford Fiesta столкнулся с Авента­дором в тот момент, когда водитель суперкара повора­чивал налево. После столкно­вения Lamborghini продвину­лась ещё на несколько метров вперёд, открыв водителю Форда дорогу, — и тот не замедлил покинуть место аварии.

  • С использованием нецензурной лексики водитель суперкара призвал помочь с розыском винов­ника ДТП за вознаграж­дение. Кроме того, он напоминает о необходи­мости держать дистанцию вне зависи­мости от скорости движения и утверждает, что именно по причине возникно­вения таких ситуаций водители суперкаров терпеть не могут, когда кто-то «висит у них на хвосте». Отдельно водитель суперкара отмечает, что не забыл заблаго­временно включить сигнал поворота (к слову, видео­запись, выложенная на YouTube, это подтверждает).

  • Авария, судя по описанию, произошла на одной из улиц Манчестера ещё 15 декабря, но её «автора» до сих пор так и не удалось обнаружить.

  • Похожая авария случилась в июле нынешнего года в Санкт-Петер­бурге, где на одном из пере­крёстков столкнулись Lamborghini Huracan и Renault Logan. При этом Логан, судя по всему, выезжал со второстепенной дороги.

Как считаете, почему водитель Ford Fiesta покинул место аварии?

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