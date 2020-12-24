Что сделал водитель Ford после ДТП с Lamborghini. Видео
Дмитрий Елизаров
Британский владелец Lamborghini Aventador SV опубликовал в соцсетях призыв помочь с поисками водителя Ford Fiesta, который врезался в его суперкар и покинул место происшествия.
Владелец суперкара выложил в своём инстаграм-аккаунте ролик, полученный с камеры наружного наблюдения, установленной на автозаправочной станции рядом с перекрёстком, где случилась авария. Однако на YouTube появилась и запись, сделанная из проезжавшего мимо автомобиля: на ней момент столкновения запечатлён крупным планом.
На одном из видео хорошо заметно, что водитель Ford Fiesta столкнулся с Авентадором в тот момент, когда водитель суперкара поворачивал налево. После столкновения Lamborghini продвинулась ещё на несколько метров вперёд, открыв водителю Форда дорогу, — и тот не замедлил покинуть место аварии.
С использованием нецензурной лексики водитель суперкара призвал помочь с розыском виновника ДТП за вознаграждение. Кроме того, он напоминает о необходимости держать дистанцию вне зависимости от скорости движения и утверждает, что именно по причине возникновения таких ситуаций водители суперкаров терпеть не могут, когда кто-то «висит у них на хвосте». Отдельно водитель суперкара отмечает, что не забыл заблаговременно включить сигнал поворота (к слову, видеозапись, выложенная на YouTube, это подтверждает).
Авария, судя по описанию, произошла на одной из улиц Манчестера ещё 15 декабря, но её «автора» до сих пор так и не удалось обнаружить.
Похожая авария случилась в июле нынешнего года в Санкт-Петербурге, где на одном из перекрёстков столкнулись Lamborghini Huracan и Renault Logan. При этом Логан, судя по всему, выезжал со второстепенной дороги.