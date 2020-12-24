Что сделал водитель Ford после ДТП с Lamborghini. Видео

На одном из видео хорошо заметно, что водитель Ford Fiesta столкнулся с Авента­дором в тот момент, когда водитель суперкара повора­чивал налево. После столкно­вения Lamborghini продвину­лась ещё на несколько метров вперёд, открыв водителю Форда дорогу, — и тот не замедлил покинуть место аварии.



С использованием нецензурной лексики водитель суперкара призвал помочь с розыском винов­ника ДТП за вознаграж­дение. Кроме того, он напоминает о необходи­мости держать дистанцию вне зависи­мости от скорости движения и утверждает, что именно по причине возникно­вения таких ситуаций водители суперкаров терпеть не могут, когда кто-то «висит у них на хвосте». Отдельно водитель суперкара отмечает, что не забыл заблаго­временно включить сигнал поворота (к слову, видео­запись, выложенная на YouTube, это подтверждает).

Авария, судя по описанию, произошла на одной из улиц Манчестера ещё 15 декабря, но её «автора» до сих пор так и не удалось обнаружить.