Новогодний дрэг: старенький Fiat Panda против гиперкара Ferrari SF90

Fiat Panda получил систему полного привода, спроектиро­ванную фирмой Steyr-Puch, в 1983 году и стал тем самым одним из первых полно­приводных, но при этом бюджетных автомо­билей. Комп­лектовался он тогда небольшим мотором, разви­вавшим при объёме 965 кубических санти­метров всего 48 л.с.

Мощность силовой установки его нынешнего соперника выше в 20 раз. Представ­ленная в 2019 году Ferrari SF90 Stradale оснащается четырьмя двигате­лями (бензиновый V8 плюс три электро­мотора), разви­вающими совокупно ровно тысячу сил. При этом она во много раз дороже. Таким образом, един­ственное, что сближает соперников, — это страна происхож­дения и наличие полного привода, хотя реализован он у двух машин принципи­ально разными способами.

Примечательно, что примерно до половины выделенной для гонки дистанции Давид опережает Голиафа: Fiat Panda держится впереди, а водитель Ferrari явно не справ­ляется со скользкой трассой. Финал заезда не показан, но к концу ролика можно увидеть, что SF90 всё же выходит вперёд.