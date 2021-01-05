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Новогодний дрэг: старенький Fiat Panda против гиперкара Ferrari SF90

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Дмитрий Елизаров

В Instagram-аккаунте maxige78 появилась видеозапись необычного дрэг-заезда: Fiat Panda первого поколения посорев­новался с новейшим гиперкаром от Ferrari. Организа­торы гонки назвали её «битвой Давида и Голиафа». Интриги добавило место проведения заезда — заснеженная просёлочная дорога.

  • Fiat Panda получил систему полного привода, спроектиро­ванную фирмой Steyr-Puch, в 1983 году и стал тем самым одним из первых полно­приводных, но при этом бюджетных автомо­билей. Комп­лектовался он тогда небольшим мотором, разви­вавшим при объёме 965 кубических санти­метров всего 48 л.с.

  • Мощность силовой установки его нынешнего соперника выше в 20 раз. Представ­ленная в 2019 году Ferrari SF90 Stradale оснащается четырьмя двигате­лями (бензиновый V8 плюс три электро­мотора), разви­вающими совокупно ровно тысячу сил. При этом она во много раз дороже. Таким образом, един­ственное, что сближает соперников, — это страна происхож­дения и наличие полного привода, хотя реализован он у двух машин принципи­ально разными способами.

  • Примечательно, что примерно до половины выделенной для гонки дистанции Давид опережает Голиафа: Fiat Panda держится впереди, а водитель Ferrari явно не справ­ляется со скользкой трассой. Финал заезда не показан, но к концу ролика можно увидеть, что SF90 всё же выходит вперёд.

  • Новое поколение Fiat Panda, которое может выйти в ближайшие годы, станет всего лишь четвёртым по счёту с 1980 года. Ожидается, что модель обновят по мотивам концепта Centoventi, который компания Fiat рассекретила весной 2019-го.

А вы на кого ставили?

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