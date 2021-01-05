Новогодний дрэг: старенький Fiat Panda против гиперкара Ferrari SF90
Дмитрий Елизаров
В Instagram-аккаунте maxige78 появилась видеозапись необычного дрэг-заезда: Fiat Panda первого поколения посоревновался с новейшим гиперкаром от Ferrari. Организаторы гонки назвали её «битвой Давида и Голиафа». Интриги добавило место проведения заезда — заснеженная просёлочная дорога.
Fiat Panda получил систему полного привода, спроектированную фирмой Steyr-Puch, в 1983 году и стал тем самым одним из первых полноприводных, но при этом бюджетных автомобилей. Комплектовался он тогда небольшим мотором, развивавшим при объёме 965 кубических сантиметров всего 48 л.с.
Мощность силовой установки его нынешнего соперника выше в 20 раз. Представленная в 2019 году Ferrari SF90 Stradale оснащается четырьмя двигателями (бензиновый V8 плюс три электромотора), развивающими совокупно ровно тысячу сил. При этом она во много раз дороже. Таким образом, единственное, что сближает соперников, — это страна происхождения и наличие полного привода, хотя реализован он у двух машин принципиально разными способами.
Примечательно, что примерно до половины выделенной для гонки дистанции Давид опережает Голиафа: Fiat Panda держится впереди, а водитель Ferrari явно не справляется со скользкой трассой. Финал заезда не показан, но к концу ролика можно увидеть, что SF90 всё же выходит вперёд.
Новое поколение Fiat Panda, которое может выйти в ближайшие годы, станет всего лишь четвёртым по счёту с 1980 года. Ожидается, что модель обновят по мотивам концепта Centoventi, который компания Fiat рассекретила весной
2019-го.