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Американский дилер раздаёт автомобили почти даром из-за переезда

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Николай Андреев

Компания Aspen Import Auto из штата Колорадо, которая занимается реставрацией и продажей классических моделей Fiat, объявила в фейсбуке об очень щедрой акции: все скопившиеся автомобили продаются по 250 долларов (15,8 тысячи рублей) за экземпляр.

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  • Всего компания планирует расстаться с 73 машинами. Большинство из них — родстеры Fiat 124 Spider, которые выпускались с 1966 по 1979 год. Также на парковке собраны открытые модели X1/9 и 850, седаны 128 и 131 (последний можно купить и в виде универсала).

  • Впрочем, коллекция не ограничивается одной маркой: за те же 250 долларов предлагаются Lancia Scorpion и Beta, японский Subaru XT6, французский Simca или югославский Yugo.

  • У низкой стоимости машин есть несколько обоснований. Во-первых, компании необходимо освободить занимаемую площадку, которая взята в аренду. Если автомобили оставить, то их отвезут на переработку. Во-вторых, машины находятся в плохом состоянии и большинство не на ходу. Тем, кто захочет купить один из автомобилей, придётся забирать машину самостоятельно.

Хотите себе такую классику за 250 долларов?

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