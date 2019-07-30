Американский дилер раздаёт автомобили почти даром из-за переезда

Всего компания планирует расстаться с 73 машинами. Большинство из них — родстеры Fiat 124 Spider, которые выпускались с 1966 по 1979 год. Также на парковке собраны открытые модели X1/9 и 850, седаны 128 и 131 (последний можно купить и в виде универсала).

Впрочем, коллекция не ограничивается одной маркой: за те же 250 долларов предлагаются Lancia Scorpion и Beta, японский Subaru XT6, французский Simca или югославский Yugo.