Компания Fiat «добила» 124 Spider

Решение итальянской марки продиктовано недо­статочным спросом. Если за 2017-й — лучший год по продажам в США — было реализо­вано почти 4,5 тысячи машин, то в последующие два года объём сбыта сократился до 3,5 и 2,6 тысячи родстеров. За первые три квартала текущего года не было продано и 1,5 тысячи экзем­пляров.

В Европе спрос на 124 Spider, построенный на одной с нынешней Mazda MX-5 платформе (и выпускав­шийся вместе с ней в Японии), тоже был невелик. Если в 2017 и 2018 годах Fiat продавал свыше 7,7–7,8 тысячи машин, то в последний год эти цифры сократились до 4,7 тысячи с небольшим. Объёмы сбыта MX-5 в США и Европе превышали показатели «Фиата» в 2–3 раза.

На данный момент 124 Spider ещё предлагается на американ­ском сайте марки по цене от 25 390 долларов (без малого 1,9 миллиона рублей).

Помимо родстера, Fiat выводит с американ­ского рынка компактвэн 500L. Его объём продаж почти достиг 12,5 тысячи штук в 2014 году, однако следом год за годом спрос сокращался. 2019-й завершился с резуль­татом всего в 771 продажу, в текущем году количе­ство снизилось до нескольких сотен.