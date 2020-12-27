Видео: спортпрототип BRX Hunter для Дакара и Себастьена Лёба показали во всех деталях

Компания Fiat «добила» 124 Spider

Новости

Михаил Кондратьев

Компания Fiat убирает с рынка США родстер 124 Spider, который в конце 2019 года покинул европейский рынок. В США линейка марки 2021 года будет состоять из един­ственной модели — 500X, о чём говорится в пресс-релизе, посвящённом ей же.

1/4

  • Решение итальянской марки продиктовано недо­статочным спросом. Если за 2017-й — лучший год по продажам в США — было реализо­вано почти 4,5 тысячи машин, то в последующие два года объём сбыта сократился до 3,5 и 2,6 тысячи родстеров. За первые три квартала текущего года не было продано и 1,5 тысячи экзем­пляров.

  • В Европе спрос на 124 Spider, построенный на одной с нынешней Mazda MX-5 платформе (и выпускав­шийся вместе с ней в Японии), тоже был невелик. Если в 2017 и 2018 годах Fiat продавал свыше 7,7–7,8 тысячи машин, то в последний год эти цифры сократились до 4,7 тысячи с небольшим. Объёмы сбыта MX-5 в США и Европе превышали показатели «Фиата» в 2–3 раза.

  • На данный момент 124 Spider ещё предлагается на американ­ском сайте марки по цене от 25 390 долларов (без малого 1,9 миллиона рублей).

  • Помимо родстера, Fiat выводит с американ­ского рынка компактвэн 500L. Его объём продаж почти достиг 12,5 тысячи штук в 2014 году, однако следом год за годом спрос сокращался. 2019-й завершился с резуль­татом всего в 771 продажу, в текущем году количе­ство снизилось до нескольких сотен.

  • Компания Fiat вернулась на северо­американский рынок в 2011 году после почти 30-летнего перерыва. Хэтчбек 500, с которого начались продажи, тоже покинул США — в текущем году дилеры распрода­вали остатки модели 2019 года. За время присут­ствия «Чинкве­ченто» на рынке объём его сбыта упал с более чем 40 тысяч до 3267 экзем­пляров по резуль­татам прошлого года.

Вам нравится 124 Spider?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение