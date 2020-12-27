Компания Fiat «добила» 124 Spider
Михаил Кондратьев
Компания Fiat убирает с рынка США родстер 124 Spider, который в конце 2019 года покинул европейский рынок. В США линейка марки 2021 года будет состоять из единственной модели — 500X, о чём говорится в пресс-релизе, посвящённом ей же.
Решение итальянской марки продиктовано недостаточным спросом. Если за
2017-й— лучший год по продажам в США — было реализовано почти 4,5 тысячи машин, то в последующие два года объём сбыта сократился до 3,5 и 2,6 тысячи родстеров. За первые три квартала текущего года не было продано и 1,5 тысячи экземпляров.
В Европе спрос на 124 Spider, построенный на одной с нынешней Mazda
MX-5платформе (и выпускавшийся вместе с ней в Японии), тоже был невелик. Если в 2017 и 2018 годах Fiat продавал свыше 7,7–7,8 тысячи машин, то в последний год эти цифры сократились до 4,7 тысячи с небольшим. Объёмы сбыта MX-5в США и Европе превышали показатели «Фиата» в 2–3 раза.
На данный момент 124 Spider ещё предлагается на американском сайте марки по цене от 25 390 долларов (без малого 1,9 миллиона рублей).
Помимо родстера, Fiat выводит с американского рынка компактвэн 500L. Его объём продаж почти достиг 12,5 тысячи штук в 2014 году, однако следом год за годом спрос сокращался.
2019-йзавершился с результатом всего в 771 продажу, в текущем году количество снизилось до нескольких сотен.
Компания Fiat вернулась на североамериканский рынок в 2011 году после почти
30-летнего перерыва. Хэтчбек 500, с которого начались продажи, тоже покинул США — в текущем году дилеры распродавали остатки модели 2019 года. За время присутствия «Чинквеченто» на рынке объём его сбыта упал с более чем 40 тысяч до 3267 экземпляров по результатам прошлого года.