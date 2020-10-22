Электрокару Fiat 500 добавили ещё одну дверь
Дмитрий Елизаров
Ситикар Fiat 500 Electric получил новую модификацию, названную 3+1. Её основным отличием стала небольшая дополнительная дверь для задних пассажиров с правой стороны кузова. Новая схема дверей не повлияла ни на габариты хэтчбека, ни на расход энергии.
Похожую схему с четырьмя дверями в своё время реализовала компания Hyundai на модели Veloster. Но в отличие от корейского хэтчбека, у итальянского электрокара с той стороны, где расположены две двери, отсутствует средняя стойка кузова: дополнительная дверь распахивается против хода движения.
Эта конструкция больше напоминает применённую несколько лет назад японцами на Mazda
RX-8.У нового Фиата, как и на роторном купе, открыть заднюю дверь невозможно, пока не открыта передняя. Дополнительная дверь в закрытом состоянии играет ещё и роль заднего крыла.
Новая конструкция добавила к весу электромобиля 30 килограммов, однако на запас хода лишний вес не повлиял: он по-прежнему составляет 320 километров.
Более практичная модификация Fiat 500 предназначена для семейных владельцев, которые нуждаются в компактном электрокаре для повседневных задач.
Продажи четырёхдверного Fiat 500 начнутся с насыщенной комплектации La Prima с особой отделкой кузова и салона, 17-дюймовыми дисками, полностью светодиодной оптикой и развитой медиасистемой.
Появилась у электрокара и более бюджетная силовая установка. Помимо 120-сильного электромотора Fiat 500 теперь можно оснастить двигателем на 95 л.с. с более компактным аккумулятором: такой хэтч проедет без подзарядки до 180 километров.
Электрическую версию Fiat 500 представили весной этого года. Сохранив прежнюю ретростилистику, хэтч получил полностью новую платформу и переосмысленный интерьер.