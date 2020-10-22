Электрокару Fiat 500 добавили ещё одну дверь

Похожую схему с четырьмя дверями в своё время реализо­вала компания Hyundai на модели Veloster. Но в отличие от корейского хэтчбека, у итальян­ского электрокара с той стороны, где расположены две двери, отсут­ствует средняя стойка кузова: допол­нительная дверь распахи­вается против хода движения.

Эта конструкция больше напоминает применённую несколько лет назад японцами на Mazda RX-8. У нового Фиата, как и на роторном купе, открыть заднюю дверь невозможно, пока не открыта передняя. Допол­нительная дверь в закрытом состоянии играет ещё и роль заднего крыла.

Новая конструкция добавила к весу электро­мобиля 30 кило­граммов, однако на запас хода лишний вес не повлиял: он по-прежнему составляет 320 километров.

Более практичная модификация Fiat 500 предназ­начена для семейных владельцев, которые нуждаются в компактном электрокаре для повсе­дневных задач.

Продажи четырёхдверного Fiat 500 начнутся с насыщенной комплектации La Prima с особой отделкой кузова и салона, 17-дюймовыми дисками, полностью свето­диодной оптикой и развитой медиасистемой.

Появилась у электрокара и более бюджетная силовая установка. Помимо 120-сильного электро­мотора Fiat 500 теперь можно оснастить двигателем на 95 л.с. с более компактным аккуму­лятором: такой хэтч проедет без подзарядки до 180 километров.