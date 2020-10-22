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Электрокару Fiat 500 добавили ещё одну дверь

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Дмитрий Елизаров

Ситикар Fiat 500 Electric получил новую модификацию, названную 3+1. Её основным отличием стала небольшая допол­нительная дверь для задних пассажиров с правой стороны кузова. Новая схема дверей не повлияла ни на габариты хэтчбека, ни на расход энергии.

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  • Похожую схему с четырьмя дверями в своё время реализо­вала компания Hyundai на модели Veloster. Но в отличие от корейского хэтчбека, у итальян­ского электрокара с той стороны, где расположены две двери, отсут­ствует средняя стойка кузова: допол­нительная дверь распахи­вается против хода движения.

  • Эта конструкция больше напоминает применённую несколько лет назад японцами на Mazda RX-8. У нового Фиата, как и на роторном купе, открыть заднюю дверь невозможно, пока не открыта передняя. Допол­нительная дверь в закрытом состоянии играет ещё и роль заднего крыла.

  • Новая конструкция добавила к весу электро­мобиля 30 кило­граммов, однако на запас хода лишний вес не повлиял: он по-прежнему составляет 320 километров.

  • Более практичная модификация Fiat 500 предназ­начена для семейных владельцев, которые нуждаются в компактном электрокаре для повсе­дневных задач.

  • Продажи четырёхдверного Fiat 500 начнутся с насыщенной комплектации La Prima с особой отделкой кузова и салона, 17-дюймовыми дисками, полностью свето­диодной оптикой и развитой медиасистемой.

  • Появилась у электрокара и более бюджетная силовая установка. Помимо 120-сильного электро­мотора Fiat 500 теперь можно оснастить двигателем на 95 л.с. с более компактным аккуму­лятором: такой хэтч проедет без подзарядки до 180 километров.

  • Электрическую версию Fiat 500 представили весной этого года. Сохранив прежнюю ретро­стили­стику, хэтч получил полностью новую платформу и пере­осмысленный интерьер.

Оригинальный ход, верно?

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