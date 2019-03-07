Следующий Fiat Panda станет мастером перевоплощения

Компания Fiat продемонстрировала в Женеве прототип Centoventi – электромобиль с модульной архитектурой, у которого легко меняется не только внешность, но и конструкция.

Концепт подготовлен в честь 120-летия марки (название Centoventi с итальянского переводится как «сто двадцать»). По задумке создателей, базовый автомобиль предложат в скучном сером цвете – однако это лишь чистый «холст», на котором покупатель сможет выразить все свои желания. в дополнение к этому предлагаются разные расцветки и аппликации для крыши, бамперов и колёсных колпаков. Выбрать можно не только цвет, но и материал: крыша, например, может быть обтянута брезентом, или же в неё можно установить солнечную батарею, которая будет снабжать энергией бортовую электронику. Причём почти все эти детали владельцы под настроение могут поменять самостоятельно, без помощи автосервисов.

Помимо внешнего стайлинга, покупатель может выбрать и элементы салона, подготовленные для концепта компанией Mopar (придворного производителя аксессуаров для автомобилей альянса Fiat Chrysler). Выбор обширен: от накидок на сиденья и держателей для бутылок до аудиосистем.

А главное, кастомизировать можно и силовую установку. По умолчанию Centoventi оснащается очень маленькой батареей, с которой может проехать максимум 100 километров. Но если купить дополнительные блоки аккумулятора, дальность хода можно будет увеличить до 500 километров.

Кроме того, в крышку багажника Centoventi встроен дисплей. Пока электромобиль едет, на дисплее отображается логотип Fiat. Но при остановках у водителя появляется возможность выводить на дисплей текстовые сообщения и общаться с внешним миром. По задумке компании, в перспективе владельцы смогут сдавать в аренду эти дисплеи для размещения рекламы.

На этом Fiat останавливаться не собирается: у дизайнеров уже есть идея расширить каталог дополнительных аксессуаров и деталей настолько, что машину фактически можно будет собрать едва ли не с нуля. Например, можно будет отдельно купить и поставить… бардачок.



Это позволит покупателям полностью преображать машину под свои вкусы, потребности и условия эксплуатации машины. Подробностей о том, как эти идеи будут внедряться в производство, пока не сообщается. Но какая-то часть из них наверняка будет реализована в следующем поколении хэтчбека Fiat Panda.